Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 0,31% - Σε νέα υψηλά 14 ετών η αγορά

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών, καθώς η ζήτηση απορρόφησε την αρχική προσφορά που εκδηλώθηκε για κατοχύρωση κερδών, με την αγορά να κλείνει σε νέα υψηλά 14 ετών. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.671,35 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,31%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 18ης Φεβρουαρίου 2011(1.715,13 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.671,50 μονάδες (+0,32%) και κατώτερη τιμή στις 1.658,53 μονάδες (-0,46%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 248,672 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 53.973.154 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,51%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,31%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+2,90%), της Eurobank (+2,06%), της Aegean Airlines (+1,25%), της Elvalhalcor (+1,19%) και της Alpha Bank (+1,09%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBc (-2,57%), της Σαράντης (-2,15%), της Viohalco (-1,73%) και της ΕΥΔΑΠ (-1,33%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 16.964.664 και 11.522.718 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 55,68 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 55,33 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 57 μετοχές, 50 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική (+8,27%) και Ιατρικό (+6,25%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-7,41%) και Βιοτέρ (-5,22%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:5,3800 -0,19%

OPTIMA:14,9400 -0,13%

ΤΙΤΑΝ: 40,5000 -0,61%

ALPHA BANK: 2,2200 +1,09%

AEGEAN AIRLINES: 11,3700 +1,25%

VIOHALCO: 5,6800 -1,73%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,7800 +0,97%

ΔΑΑ:8,8100 -0,11%

ΔΕΗ: 13,3800 +0,75%

COCA COLA HBC:40,2200 -2,57%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,3100 -0,22%

ΕΛΠΕ: 7,7600 -0,13%

ELVALHALCOR: 2,1300 +1,19%

ΕΘΝΙΚΗ: 10,0900 +2,90%

ΕΥΔΑΠ: 5,9400 -1,33%

EUROBANK: 2,6220 +2,06%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,5300 -0,91%

MOTOR OIL: 21,9000 αμετάβλητη

JUMBO: 27,1000 +0,15%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:37,9600 +0,96%

ΟΛΠ:32,3500 -0,31%

ΟΠΑΠ: 17,3200 +0,06%

ΟΤΕ: 15,2400 -0,46%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,9870 +0,73%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,7400 -2,15%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

