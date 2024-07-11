Πράσινες δεξιότητες: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για 50.000 ανέργους

Εξαιτίας του μεγάλου ενδιαφέροντος, παρατείνεται, μέχρι την Κυριακή 14 Ιουλίου 2024 και ώρα 23:59, η υποβολή αιτήσεων καταρτιζομένων για το νέο πρόγραμμα απόκτησης και αναβάθμισης πράσινων δεξιοτήτων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για 50.000 ανέργους, ενώ αύριο Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων από τους παρόχους συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το νέο πρόγραμμα υλοποιείται με τη διαδικασία του συστήματος επιταγών κατάρτισης (training vouchers) στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU και έχει ως στόχο τη διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους, στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης της οικονομίας.

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 80 ωρών, εκ των οποίων οι 12 ώρες με διά ζώσης εκπαίδευση, τουλάχιστον 48 ώρες με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 20 ώρες με ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από ανεξάρτητους φορείς και, όσοι επιτύχουν, θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος, που ανέρχεται σε έως 400 ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).

Οι άνεργοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eggraphe-sto-metrooopheloumenon-se-programmata-sunekhizomenes-epaggelmatikes-katartises-giaanabathmise-prasinon-dexioteton.

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα ενταχθούν στο μητρώο ωφελουμένων και θα μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από τη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων.

Οι πάροχοι που είναι ήδη ενταγμένοι στα μητρώα παρόχων της ΔΥΠΑ δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρά μόνο όσα δεν είναι σε ισχύ ή έχουν τροποποιηθεί.

Οι πάροχοι που δεν περιλαμβάνονται στα μητρώα μπορούν να συμμετάσχουν, υποβάλλοντας αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι μπορούν να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μέσω gov.gr, στους ακόλουθους συνδέσμους:

Πάροχοι Κατάρτισης ΚΔΒΜ (Κέντρα Διά Βίου Μάθησης)

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise/metroo-parokhon-katartisesadeiodotemenon-kdbm

Πάροχοι Κατάρτισης ΚΕΔιΒιΜ (Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης) ΑΕΙ

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise/metroo-parokhon-ton-kedibim-ton-aei

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τις διευθύνσεις:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis

https://www.voucher.gov.gr/.

Πηγή: skai.gr

