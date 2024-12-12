Πότε θα πάρουν οι αγρότες την επιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσουν οι πληρωμές της επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο για περίπου 290.000 δικαιούχους.

Οι λεπτομέρειες για τα ποσά και τον υπολογισμό τους, τη διαδικασία πληρωμών και τον καθορισμό των δικαιούχων προβλέπονται σε ΚΥΑ η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ καθώς ο μηδενικός ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο (η επιστροφή του δηλαδή μονιμοποιείται από το 2025)



Δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα που είναι κατ΄ επάγγελμα αγρότες κι έχουν υποβάλει Ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το εκάστοτε τρέχον έτος ή το προηγούμενο του τρέχοντος έτος.

Επιπλέον πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων την 1η Μαρτίου ή την 1η Σεπτεμβρίου του εκάστοτε τρέχοντος έτους.



Για τον υπολογισμό του ποσού επιστροφής ο ΕΦΚ υπολογίζεται στα 0,41€/λίτρο. Και η επιδοτούμενη ποσότητα για την οποία επιστρέφεται στον δικαιούχο ο ΕΦΚ υπολογίζεται με βάση την ποσότητα του πετρελαίου κινητήρων που έχει πράγματι διατεθεί βάσει των τιμολογίων πώλησης.



Για κάθε καλλιέργεια προβλέπεται ανώτατο όριο επιδοτούμενης ποσότητας η οποία διαμορφώνεται την 1η Οκτωβρίου του εκάστοτε τρέχοντος έτους. Ειδικά για τα πρόσωπα που έχουν υποβάλλει Ε.Α.Ε. για το προηγούμενο του τρέχοντος έτους και για την ανάγκη των πρώτων δύο χρονικά καταβολών, για τον υπολογισμό της μέγιστης δικαιούμενης ποσότητας λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της Ε.Α.Ε. του προηγούμενου του τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση που η μέγιστη δικαιούμενη ποσότητα αναπροσαρμοστεί σε χαμηλότερα επίπεδα που υπολείπονται των αθροιστικών καταβολών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, τότε το υπερβάλλον ποσό συμψηφίζεται με τις αμέσως επόμενες καταβολές. Τυχόν υπολειπόμενο ποσό μετά την παρέλευση δύο ετών από το έτος καταβολής, βεβαιώνεται και εισπράττεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν.



Οι ποσότητες που θα ισχύσουν φέτος εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακες :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΚΦ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΤΡΕΧΟΝ ΈΤΟΣ

Έως 31 Οκτωβρίου για αγορές πετρελαίου κινητήρων με τιμολόγια που εκδόθηκαν και διαβιβάστηκαν στην ψηφιακή πλατφόρμα myData την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους

Έως 30 Δεκεμβρίου για αγορές από 1η Ιανουαρίου έως 30 Νοεμβρίου (αφού αφαιρεθεί το ποσό της πρώτης πληρωμής)

Έως του 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους για τις αγορές από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου (αφού αφαιρεθεί το ποσό των 2 πρώτων πληρωμών).



ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΣ

Έως 30 Απριλίου για αγορές των οποίων τα τιμολόγια εκδόθηκαν και διαβιβάστηκαν στο myDATA από 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου του ίδιου έτους.

Έως 31 Ιουλίου για τιμολόγια από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου του ίδιου έτους (αφού αφαιρεθεί το ποσό της πρώτης πληρωμής)

Έως 31 Οκτωβρίου για τιμολόγια από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου (αφού αφαιρεθούν οι 2 πρώτες πληρωμές)

Έως 30 Δεκεμβρίου για τιμολόγια από 1η Ιανουαρίου έως 30 Νοεμβρίου (αφού αφαιρεθούν οι 3 προηγούμενες πληρωμές

Έως τις 31 Ιανουαρίου του εκάστοτε επόμενου έτους για τιμολόγια από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (αφού αφαιρεθούν οι 4 προηγούμενες πληρωμές)

Το ποσό επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο. Επίσης δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Το κόστος της μονιμοποίησης του μηδενικού συντελεστή ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο ανέρχεται σε περίπου 100εκατ€.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.