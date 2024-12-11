Η επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο: Δικαιούχοι, όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για το έτος 2025 περιγράφονται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) για το εκάστοτε τρέχον ή το προηγούμενο του τρέχοντος έτος, είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) κατά την 1η Μαρτίου ή κατά την 1η Σεπτεμβρίου του εκάστοτε τρέχοντος έτους και τους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα».

Όπως τονίζεται, η επιδοτούμενη ποσότητα του πετρελαίου κινητήρων, για την οποία επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ανά δικαιούχο πρόσωπο, υπολογίζεται, με βάση την ποσότητα του πετρελαίου κινητήρων που έχει πράγματι διατεθεί βάσει των τιμολογίων πώλησης, που εκδίδονται εντός εκάστου έτους, για κάθε δικαιούχο πρόσωπο.

Σε ό,τι αφορά στη διαδικασία και το χρόνο καταβολής της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. όπως περιγράφεται στην ΚΥΑ, για πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλλει Ε.Α.Ε. για το προηγούμενο του τρέχοντος έτους:

αα. Έως τις 30 Απριλίου εκάστου έτους, για τις αγορές πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες τα οικεία τιμολόγια πώλησης έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myData και esend της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου του ίδιου έτους,

αβ. έως τις 31 Ιουλίου εκάστου έτους, για τις αγορές πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες τα οικεία τιμολόγια πώλησης έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myData και esend της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Ιουνίου του ίδιου έτους, αφαιρουμένου του ποσού που έχει καταβληθεί σύμφωνα με την περ. αα',

αγ. έως τις 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους, για τις αγορές πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες τα οικεία τιμολόγια πώλησης έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myData και esend από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, αφαιρουμένου του ποσού που έχει καταβληθεί σύμφωνα με τις περ. αα' και αβ',

αδ. έως τις 30 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, για τις αγορές πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες τα οικεία τιμολόγια πώλησης έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myData και esend από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Νοεμβρίου του ίδιου έτους, αφαιρουμένων των ποσών που έχουν καταβληθεί σύμφωνα με τις περ. αα', αβ' και αγ' και

αε. έως τις 31 Ιανουαρίου του εκάστοτε επομένου έτους, για τις αγορές πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες τα οικεία τιμολόγια πώλησης έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myData και esend από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους, αφαιρουμένων των ποσών που έχουν καταβληθεί σύμφωνα με τις περ. αα', αβ', αγ' και αδ'.

βα. έως τις 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους, για τις αγορές πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες τα οικεία τιμολόγια πώλησης έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myData και esend από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους,

ββ. έως τις 30 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, για τις αγορές πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες τα οικεία τιμολόγια πώλησης έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myData και esend από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Νοεμβρίου του ίδιου έτους, αφαιρουμένων των ποσών που έχουν καταβληθεί σύμφωνα με την περ. βα' και βγ. έως τις 31 Ιανουαρίου του εκάστοτε επομένου έτους, για τις αγορές πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες τα οικεία τιμολόγια πώλησης έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myData και esend από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους, αφαιρουμένων των ποσών που έχουν καταβληθεί σύμφωνα με τις περ. βα' και ββ'.

Για τις καταβολές των περ. αα' και αβ' απαιτείται ο δικαιούχος να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) κατά την 1η Μαρτίου του τρέχοντος έτους και να του έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα». Για τις καταβολές των περ. αγ', αδ', αε', βα', ββ' και βγ' απαιτείται ο δικαιούχος να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) κατά την 1η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους και να του έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα».

