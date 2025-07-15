Πόσα χρήματα χάνουν Ευρωπαίοι και Έλληνες από τους δασμούς Τραμπ

Του Βαγγέλη Δουράκη

Στα πρόθυρα ενός αμείλικτου εμπορικού πολέμου βρίσκονται Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση: Ενδεικτική είναι η τοποθέτηση του Μάρος Σέφτσοβιτς Επιτρόπου Εμπορίου της Ε.Ε., ο οποίος τόνισε πως «αν μιλάμε για επιβολή δασμών 30% ή και παραπάνω… πρακτικά πάμε σε απαγόρευση του διατλαντικού εμπορίου». Με άλλα λόγια περιέγραψε μια κατάσταση από την οποία θα βγουν χαμένοι και οι δύο, κάτι που δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον αυτός ο εμπορικός πόλεμος κλιμακωθεί ο μεγάλος χαμένος θα είναι ένας: Ο τελικός καταναλωτής και από τις δύο όχθες του Ατλαντικού. Σε αυτή τη φάση, η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τράμπ για επιβολή δασμών της τάξης του 30%, από 1η Αυγούστου 2025, ανεβάζει κατακόρυφα τον κίνδυνο ενός εμπορικού πολέμου.

Τι αλλάζει στο εμπόριο μετά τις αποφάσεις Τραμπ

Κάτι που διαφαίνεται και από τις αποφάσεις που προέκυψαν μετά τη συνεδρίαση των Ευρωπαίων υπουργών Εμπορίου, οι οποίοι ετοίμασαν μια λίστα με πρόσθετους αντι-δασμούς, ύψους 72 δισεκατομμυρίων ευρώ, στα αμερικανικά εισαγόμενα προϊόντα, ως αντίποινα στις απειλές του Τράμπ.

Οι Βρυξέλλες έχουν ήδη καταρτίσει ένα πακέτο αντιποίνων που στοχεύει σε αμερικανικές εξαγωγές, ύψους 21 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αρχικά επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ από σήμερα Τρίτη και αφορούσε προϊόντα όπως το ουίσκι, αεροπορικά εξαρτήματα, γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα.

Η Κομισιόν όμως καθυστερεί την εφαρμογή του συγκεκριμένου «πακέτου» δασμών το οποίο είχε σχεδιαστεί σε απάντηση στους δασμούς που επέβαλλε ο Τραμπ σε χάλυβα, αλουμίνιο και αυτοκίνητα, δίνοντας χρόνο στις συνομιλίες και εν αναμονή της 31ης Ιουλίου οπότε και θα υπάρξει εξέταση των δικαστικών αποφάσεων για τους δασμούς IEEPA.

Τι θα φέρει όμως αυτός ο πόλεμος δασμών για το εμπόριο και τι θα σημάνει αυτό για τους καταναλωτές;

Στο σημερινό σενάριο της απειλής δασμών 30% και βάσει των στοιχείων που παραθέτει το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, το πρόσθετο κόστος για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές μπορεί να ξεπεράσει τα 150 δισ. ευρώ ετησίως, εάν εφαρμοστούν καθολικά στα 532 δισ. των εξαγωγών, με το πραγματικό πλήγμα να διαφέρει από κλάδο σε κλάδο.

Αρκετές επιχειρήσεις θα μετακυλήσουν το κόστος στους καταναλωτές, ειδικά σε φάρμακα και μηχανήματα και άλλες σε εξαγωγές οίνου, αγροτικών προϊόντων και αυτοκινήτων, στοιχείο που ενδέχεται να φέρει απώλεια των μεριδίων αγοράς λόγω αυξημένης τελικής τιμής.

Μια εναλλακτική εκτίμηση, με την υπόθεση πτώσης της ζήτησης 15-25% λόγω δασμών, μειώνει τις πωλήσεις από 100 έως 130 δισ. και προσθέτει δαπάνες από τις απώλειες του μεριδίου της αγοράς.

Η κατακόρυφη λοιπόν μείωση των πωλήσεων και των εξαγωγών θα επιφέρει απώλειες εισοδήματος στους Ευρωπαίους παραγωγούς και στα έσοδα βιομηχανιών και επιχειρήσεων.

Αυτό με τη σειρά του ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση της απασχόλησης, με αποτέλεσμα να περιοριστεί εξίσου και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, να «φρενάρει» η ανάπτυξη με τις πληθωριστικές «πιέσεις» να γίνονται ακόμη πιο έντονες.

Ταυτόχρονα, βέβαια και οι ΗΠΑ μπορεί να κερδίσουν έσοδα από τους δασμούς, αλλά θα χτυπηθούν εξαγωγικά μέσω αντίμετρων, με αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο να καταστεί δυσμενές και για τις δύο πλευρές. Και οι εξελίξεις στην αγορά θα είναι αντίστοιχες με αυτές που θα κάνουν την εμφάνισή τους στη Γηραιά Ήπειρο.

Ποιες θα είναι οι συνέπειες των δασμών από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα

Ας δούμε, όμως και τη διάσταση από τις πιθανές επιπτώσεις των απειλούμενων δασμών 30% και στο ελληνοαμερικανικό ισοζύγιο.

Οι ελληνικές εξαγωγές σε ΗΠΑ, το 2024, κυμάνθηκαν περίπου στα $2,6 δισ. και οι αμερικανικές εισαγωγές από Ελλάδα σε περίπου $2,4 δισ. με την Ελλάδα να έχει ήπιο πλεόνασμα $0,2 δισ. στο εμπόριο αγαθών.

Με δασμό 30%, οι ελληνικές εξαγωγές σε τρόφιμα, ποτά, φάρμακα και βιομηχανικά προϊόντα θα αντιμετωπίσουν αυξημένο κόστος, πιθανώς μειώνοντας τις εξαγωγές κατά 20-25% και με απώλειες τουλάχιστον $0,5 δισ.

Αυτό θα μετατρέψει το ελληνικό εμπορικό πλεόνασμα σε έλλειμμα, πλήττοντας ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες.

Έτσι, ο «πόλεμος των δασμών» πλήττει καίρια -σε πρώτη φάση- εγχώριους μικρούς και μεγάλους παραγωγούς αγροτικών και γαλακτοκομικών προϊόντων που εξάγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο εγχώριος αγροδιατροφικός τομέας, είναι ο πρώτος που θα δεχτεί τις συνέπειες, καθώς εκπροσωπεί το 31% των ελληνικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ.

Η επιβολή δασμών, λοιπόν, επηρεάζει αρχικά προϊόντα όπως το ελαιόλαδο, οι επιτραπέζιες ελιές, τα γαλακτοκομικά, ιδιαίτερα τη φέτα, το κρασί, ακόμη και την κομπόστα ροδάκινου, τα οποία συνιστούν τα κορυφαία ελληνικά στη συγκεκριμένη αγορά.

Τα συγκεκριμένα προϊόντα κινδυνεύουν άμεσα με απώλεια της ανταγωνιστικότητάς τους στις ΗΠΑ, αφού είναι δύσκολο να απορροφηθούν δασμοί τέτοιου μεγέθους από τους ενδιάμεσους «κρίκους» της αγοράς πριν τα Ελληνικά προϊόντα φτάσουν στα Αμερικανικά ράφια

Με άλλα λόγια, τα εγχώρια προϊόντα θα είναι πλέον ακριβότερα για τους Αμερικανούς και ως εκ τούτου λιγότερο ανταγωνιστικά, παρά τις όποιες προσπάθειες ενδεχομένως γίνουν από τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους αντιπροσώπους – διανομείς των ελληνικών προϊόντων στις ΗΠΑ να «καλύψουν» μέρος της δασμολογικής επιβάρυνσης.

Αυτό πρακτικά θα σημάνει συρρίκνωση της ζήτησης ελληνικών αγροδιατροφικών, όπως και βιομηχανικών, προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες και άρα μείωση των εξαγωγών της χώρας μας προς την αμερικανική ήπειρο, προκαλώντας «πονοκεφάλους» στις εγχώριες επιχειρήσεις.



