Απώλειες καταγράφει το πετρέλαιο τη Δευτέρα, με τους επενδυτές να αξιολογούν το τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Ρώσο ομόλογό του, ενώ συνεχίζουν να ανησυχούν για τους δασμούς και τις επιπτώσεις τους στις οικονομίες.

Η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, παράδοσης Σεπτεμβρίου, έκλεισε 1,15 δολάριο ή 1,63% χαμηλότερα, στα 69,21 δολάρια το βαρέλι, ενώ το συμβόλαιο του αμερικανικού αργού, τύπου WTI, παράδοσης Αυγούστου, σημείωσε «βουτιά» 1,47 δολαρίου ή 2,15% και τερμάτισε την ημέρα στα 66,98 δολάρια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα στείλει νέα όπλα στην Ουκρανία, τα οποία θα πληρώσουν οι Ευρωπαίοι του ΝΑΤΟ, ενώ ταυτόχρονα απείλησε ότι θα «χτυπήσει» με δασμούς τους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου σε περίπτωση που ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν καταλήξει σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Παρότι οι προσδοκίες για νέες αυστηρότερες κυρώσεις στη Μόσχα ενίσχυσε αρχικά το πετρέλαιο, η προθεσμία των 50 ημερών που έδωσε ο Τραμπ στον Πούτιν για μια ειρηνευτική συμφωνία, ανέτρεψε το θετικό κλίμα, με τις του αργού να κατρακυλούν έως και 2% χαμηλότερα.

Όπως εξηγεί ο Φιλ Φλιν, ανώτερος αναλυτής της Price Futures Group, «η αγορά το εξέλαβε ως αρνητική εξέλιξη, επειδή φαίνεται να υπάρχει πολύς χρόνος για διαπραγμάτευση». «Ο φόβος άμεσων κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο απομακρύνθηκε περισσότερο από ό,τι πίστευε η αγορά σήμερα το πρωί», προσθέτει.

Κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις προσδοκίες που δημιούργησε η δήλωση του Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα κάνει μια «σημαντική δήλωση» για τη Ρωσία τη Δευτέρα, εν μέσω της εντεινόμενης απογοήτευσής του για την έλλειψη προόδου στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Προσδοκίες που ενέτεινε και το γεγονός ότι το Κογκρέσο εμφανίζεται όλο και πιο θερμό για το διακομματικό νομοσχέδιο που προβλέπει κυρώσεις στη Ρωσία, την ώρα που και η ΕΕ είναι έτοιμη να συμφωνήσει στο 18ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας που θα περιλαμβάνει χαμηλότερο πλαφόν για το ρωσικό πετρέλαιο.

Οι επενδυτές παρακολουθούσαν ταυτόχρονα το αποτέλεσμα των εμπορικών συνομιλιών των ΗΠΑ με βασικούς εμπορικούς εταίρους τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νότια Κορέα δήλωσαν τη Δευτέρα ότι παλεύουν να καταλήξουν σε εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ που θα μετριάσουν το πλήγμα από τους επικείμενους δασμούς, καθώς η Ουάσινγκτον απειλεί να επιβάλει υψηλούς δασμούς από την 1η Αυγούστου.



