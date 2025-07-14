ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενόψει των προσεχών ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων τριμήνου και παρά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών στις εισαγωγές από άλλες χώρες.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 88,14 μονάδων (+0,20%), στις 44.459,65 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 54,80 μονάδων (+0,27%), στις 20.640,33 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 8,81 μονάδων (+0,14%), στις 6.268,56 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

