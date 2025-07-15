Παράταση και στις τροποποιητικές δηλώσεις - Πώς γίνονται χωρίς πρόστιμα

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η παράταση έως τις 21 Ιουλίου που έδωσε η ΑΑΔΕ για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων αφορά ΚΑΙ τις (εμπρόθεσμες) τροποποιητικές για τις οποίες η πλατφόρμα είναι ανοιχτή. Οι εκπρόθεσμες υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.



Επομένως, όσοι έχουν διαπιστώσει λάθη ή παραλείψεις (που συνήθως «φουσκώνουν» και το φόρο) στη δήλωση που έχουν ήδη υποβάλει στην πλατφόρμα έχουν πλέον στη διάθεση τους όχι ως τα μεσάνυχτα αλλά επιπλέον μια εβδομάδα για να τα διορθώσουν χωρίς να απειλούνται από πρόστιμα και τόκους.



Η διαδικασία της διόρθωσης είναι πολύ απλή. Μπαίνοντας στην πλατφόρμα με τους κωδικούς taxis, ο φορολογούμενος βλέπει ότι τα στοιχεία των δηλώσεων που έχει ήδη υποβάλει (Ε1,Ε2,Ε3) μεταφέρονται αυτούσια στο νέο έντυπο. Το μόνο που εκείνος έχει να κάνει είναι είτε να διορθώσει αυτά που θέλει ή να συμπληρώσει κωδικούς που είχε αφήσει κενούς.



Η παράταση της διορίας θα δώσει σε πολλούς την ευκαιρία να συμπληρώσουν τον περιβόητο πλέον κωδικό 081 προκειμένου να έχουν ήσυχο το κεφάλι τους ότι δεν θα χάσουν την επιστροφή ενός ενοικίου έως 800 ευρώ όταν θα έρθει ο Νοέμβριος. Ο συγκεκριμένος κωδικός είχε μείνει κενός και στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις. Ειδικά για τον κωδικό 081 η προθεσμία συμπλήρωσης του είναι η 30η Σεπτεμβρίου

Όχι ότι χάνεται η επιστροφή του ενοικίου αν δεν συμπληρωθεί ο κωδικός. Απλά θα πρέπει η ΑΑΔΕ να τρέξει διασταυρώσεις και στις διασταυρώσεις πολλά μπορούν να πάνε στραβά ….

Άλλα συχνά λάθη ή παραλείψεις που χρήζουν αντιμετώπισης έχουν να κάνουν:

Ανάλωση κεφαλαίου. Περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος αγόρασε μέσα στο 2024 κάποιος περιουσιακό στοιχείο (σπίτι, αυτοκίνητο) και δεν δικαιολόγησε το τεκμήριο με ανάλωση κεφαλαίου με αποτέλεσμα αυξημένο φόρο.

Συνηθίζεται κάποιος που αλλάζει αυτοκίνητο να δηλώνει το καινούριο αλλά να μην δηλώνει την πώληση του παλιού, παράλειψη που συνεπάγεται αυξημένο τεκμήριο.

Φιλοξενούμενοι. Πολλές φορές κάποιος ο οποίος φιλοξενείται είτε από άγνοια είτε επειδή θεωρεί ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά επιλέγει να δηλώσει παραχώρηση κατοικίας. Η διαφορά όμως είναι μεγάλη στον υπολογισμό του τεκμηρίου.

Αναδρομικά. Αρκετά σύνηθες το φαινόμενο φορολογούμενοι να ξεχνούν ή να δηλώνουν σε λάθος κωδικούς.

Με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, η αρχική βεβαίωση φόρου ακυρώνεται και γίνεται επανυπολογισμός φόρου με βάση τα επικαιροποιημένα από τον φορολογούμενο στοιχεία.

Όμως στο νέο εκκαθαριστικό σημείωμα που θα εκδοθεί και θα αναρτηθεί στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην ηλεκτρονική πύλη myAADE.gr θα αναγράφεται όχι μόνο το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της τροποποιητικής δήλωσης αλλά και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της αρχικής



Εφόσον η τροποποιητική δήλωση γίνει έως τις 21 Ιουλίου, τότε ο φορολογούμενος αποφεύγει το πρόστιμο των 100 ευρώ για κάθε φορολογούμενο, 250 ευρώ (για φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα με απλογραφικά βιβλία) ή 500 ευρώ (αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία).



Στις εκπρόθεσμες τροποποιητικές κι εφόσον στο νέο εκκαθαριστικό προκύπτει επιπλέον φόρος άνω των 100 ευρώ σε σχέση με την αρχική δήλωση επιβάλλονται τα παραπάνω πρόστιμα αλλά και τόκος 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

