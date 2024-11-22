Πώς το «σοκ και δέος» στη φοροδιαφυγή θα μειώσει τους φόρους της μεσαίας τάξης 

Του Άκη Τσούφη

Με τη μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στο 9% τα χαμηλά οικονομικά στρώματα ευνοήθηκαν, οι συντάξεις αυξάνονται από το 2022, οι φορολογικοί συντελεστές των επιχειρήσεων μειώθηκαν, το τέλος επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες καταργήθηκε. Όλοι πήραν από κάτι εκτός από την….περίφημη μεσαία τάξη. Για την οποία – και ειδικά για τους μισθωτούς - όμως ήρθε όπως φαίνεται η ώρα της με τον Πρωθυπουργό να παραδέχεται από το Ζάππειο ότι «μπορούμε να είμαστε ακόμη πιο προσηλωμένοι στην ελάφρυνσή τους ως το 2027».



Με δεδομένο ότι έμμεσοι φόροι και ΦΠΑ δεν αγγίζονται προς το παρόν ( μία μονάδα μείωσης του ΦΠΑ ισοδυναμεί με απώλεια για τα δημόσια ταμεία 1,5 δισ. € σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη) , ο πρωθυπουργός φωτογράφισε παρεμβάσεις στην κλίμακα φορολόγησης.

Εκεί που ο δεύτερος συντελεστής – για εισοδήματα από 10001€ έως 20.000€ - εκτοξεύεται από το 9% στο 22%. Σε μια υποτιθέμενη μείωση του ας πούμε στο 15% μιλάμε αμέσως αμέσως για μια μείωση φόρου 700€ που ισοδυναμεί με μηνιαία αύξηση μισθού 50€ καθαρά (για 14 μισθούς).



Η παρέμβαση στην κλίμακα θα «κουμπώσει» με την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Η κυβέρνηση εκτός από τη μείωση της μιας μονάδας από την πρωτοχρονιά του 2025, χρωστά και μια ακόμη μείωση μισής μονάδας που έχει εξαγγελθεί για το 2027.



Όλα αυτά βεβαίως θα προχωρήσουν εφόσον προχωρήσει ομαλά και το σχέδιο για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής που προς το παρόν έχει φέρει θεαματικά αποτελέσματα αβγατίζοντας τα έσοδα στα δημόσια ταμεία κατά 1,8δισ€ με στόχο τα 2,5δισ€ τουλάχιστον έως το τέλος της τετραετίας και να μειώσει το κενό ΦΠΑ μόλις στο 9% από περίπου 15% σημερα.



Για να φτάσει στον στόχο αυτό το οικονομικό επιτελείο δεν αρκείται στην εύλογα αναμενόμενη υπεραπόδοση των μέτρων που ήδη έχουν ληφθεί (π.χ. η διασύνδεση επιχειρήσεων με POS ολοκληρώθηκε στις αρχές του καλοκαιριού, για το 2025 θα μετρήσει για όλο το έτος) αλλά σχεδιάζει 4 ακόμη μέτρα που θα ενισχύσουν τη φορολογική συμμόρφωση :

Καθολική δήλωση των εσόδων-εξόδων μιας επιχείρησης στο myDATA από 1η Ιανουαρίου 2025, μπαίνει τέλος δηλαδή στις αποκλίσεις. Αυτή τη στιγμή 9 στις 10 δηλώσεις είναι σε απόλυτη συμφωνία με τα στοιχεία του myDATA για τα έσοδα και 7 στις 10 σε έσοδα και έξοδα.

Έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Πελατολογίου τον Ιανουάριο του 2025. Θα τηρείται υποχρεωτικά από συγκεκριμένους κλάδους ελευθέρων επαγγελματιών και επιτηδευματιών. Θα παρακολουθείται από την ΑΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο online, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα διασταυρώσεων και συγκρίσεων με ομοειδείς επιχειρήσεις. Το Ψηφιακό Πελατολόγιο θα ξεκινήσει από κλάδους όπως συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια αυτοκινήτων και χώροι στάθμευσης και θα επεκταθεί και σε άλλους κλάδους εντός του 2025.

Επίσης στις αρχές του νέου έτους θα αρχίσει η υλοποίηση της υποχρεωτικής εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής. Με το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής, οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται να εκδίδουν ψηφιακά παραστατικά διακίνησης και να διαβιβάζουν τα δεδομένα τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Με αυτόν τον τρόπο οι φορολογικές αρχές θα έχουν μια πλήρη εικόνα του υπό διακίνηση προϊόντος, σε όλα τα στάδια διακίνησης.

Αναμένεται η έγκριση από την Κομισιόν προκειμένου να γίνει υποχρεωτική σε όλους τους κλάδους της οικονομίας η χρήση του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου. Στόχος είναι η να ξεκινήσει εντός του 2ου εξαμήνου του 2025.

Στον «Ανένδοτο» κατά της μεγάλης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου θα ενισχύσει τις προσπάθειες της ΑΑΔΕ , το νέο μεικτό σώμα τελωνειακών και εφοριακών που θα ασχολείται με τις πιο απαιτητικές υποθέσεις στο πεδίο. Το όνομα αυτού Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Υποθέσεων ή αλλιώς Δ.Ε.Ο.Σ



