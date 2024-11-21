Με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Νάντια Καλβίνιο, συναντήθηκε σήμερα το μεσημέρι ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί η κ. Καλβίνιο στη χώρα μας.

Η κ. Καλβίνιο επισκέφθηκε το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), συνοδευόμενη από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος την ενημέρωσε για τον καθοριστικό ρόλο που έχουν οι νέες τεχνολογίες στη διαχείριση φυσικών καταστροφών. Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν η αξιοποίηση των πόρων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΑΙΓΙΣ για την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ ανέρχεται σε 595 εκ. ευρώ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις προμήθειες αεροσκαφών, ελικοπτέρων, πυροσβεστικών οχημάτων και πλωτών μέσων, καθώς και την αγορά/αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων του ΕΣΚΕΔΙΚ (ENGAGE, software/hardware του 112, συστήματα πρόληψης, διαχείρισης κινδύνων και έγκαιρης προειδοποίησης κ.α.).

«Η Ελλάδα βρίσκεται πραγματικά στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας, μέσω της οποίας προσπαθεί να προλάβει και να μειώσει τον αρνητικό αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής», ανέφερε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της ΕΤΕπ δηλώνοντας «εξαιρετικά ικανοποιημένη και περήφανη» που βλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδότησε «αυτό το υπερσύγχρονο κέντρο διαχείρισης εκτάκτων αναγκών (σ.σ ΕΔΚΕΔΙΚ)».

Όπως είπε, το κόστος της κλιματικής αλλαγής αυξάνεται συνεχώς, όπως και η συχνότητα των ακραίων κλιματικών φαινομένων, και οι επενδύσεις στην πρόληψη και στην ανθεκτικότητα δεν είναι μόνο το σωστό αλλά και το συμφέρον. «Κάθε ευρώ που επενδύουμε στην πρόληψη και στην ανθεκτικότητα εξοικονομεί 5 έως 7 ευρώ από επισκευές και αποζημιώσεις. Βέβαια κάποια πράγματα δεν είναι αναπληρώσιμα, όπως οι απώλειες ανθρώπινων ζωών», σημείωσε η κ. Καλβίνιο.

«Είμαι, λοιπόν, χαρούμενη που η συνεργασία μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταφράζεται στη δημιουργία αυτών των κορυφαίων κέντρων, που στοχεύουν στην βελτίωση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουμε και προσαρμοζόμαστε στην κλιματική αλλαγή», υπογράμμισε η πρόεδρος της ΕΤΕπ.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Β. Κικίλιας από την πλευρά του ευχαρίστησε την πρόεδρο της ΕΤΕπ για τη συνεργασία και την επένδυση σε υποδομές, που μπορούν να σώζουν ζωές.

«Κυρία Πρόεδρε, είναι μεγάλη μας τιμή που σας έχουμε εδώ, εσάς και την ομάδα σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία και την επένδυση σε υποδομές, που μπορούν να σώζουν ζωές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βρισκόμαστε, δυστυχώς, στην εποχή κλιματικής κρίσης. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για την απώλεια ζωών στην Ισπανία. Είμαστε βαθιά λυπημένοι γι' αυτό. Φυσικά, το rescEU και η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών πολλαπλασιάζουν τις πιθανότητες, βοηθώντας ο ένας τον άλλον, να μειώσουμε τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων (σ.σ. ΕΣΚΕΔΙΚ) είναι υπερσύγχρονο και η επένδυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε τέτοιες υποδομές πραγματικά αξίζει», δήλωσε ο υπουργός.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Ιωάννης Τσακίρης επισήμανε ότι «μία από τις βασικότερες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας μας έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής» ενώ προσέθεσε ότι «δυστυχώς έχουμε βιώσει τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων».

«Στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» ύψους 590 εκ. ευρώ, στηρίζουμε την Ελλάδα ώστε να θωρακιστεί από τα φυσικά φαινόμενα συγχρηματοδοτώντας, όχι μόνο την απόκτηση νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών και drones, αλλά και την αναβάθμιση των κέντρων ελέγχου διαχείρισης καταστροφών. Σήμερα είχαμε τη χαρά μαζί με την πρόεδρο της ΕΤΕπ, να ξεναγηθούμε από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο υπερσύγχρονο κέντρο διοίκησης επιχειρήσεων στην Αθήνα, που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΤΕπ.

Ως Έλληνας, σας διαβεβαιώνω πως ο ελληνικός λαός μπορεί να υπολογίζει στη στήριξη της ΕΤΕπ, μέσω των απαραίτητων επενδύσεων σε όλους τους αναγκαίους τομείς», σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

