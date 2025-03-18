Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις άνοιξε, όμως ειδικά οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα από τη μη είσπραξη των μισθωμάτων πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ.



Για να μη φορολογηθούν με συντελεστές από 15% έως 45% για έσοδα που ποτέ δεν είχαν θα πρέπει να δηλωθούν στην ΑΑΔΕ και να συνοδεύονται και από μια σειρά δικαιολογητικών. Οδηγίες προς ναυτιλλομένους δίνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων με αναλυτικό οδηγό της.



Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να απαλλαχθεί κάποιος ιδιοκτήτης από τη φορολόγηση ανείσπρακτων ενοικίων πρέπει πρώτα να κάνει ειδική δήλωση πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Για να υποβάλει τη δήλωση θα πρέπει να συνδεθεί στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» της ΑΑΔΕ στον ιστότοπο myaade.gov.gr και να επιλέξει τη σχετική διαδικασία. Στη συνέχεια κατεβάζει το αρχείο στον υπολογιστή του, το συμπληρώνει, το αποθηκεύει και το επισυνάπτει στην εφαρμογή των Αιτημάτων.



Αν δεν μπορεί να γίνει ψηφιακά, η δήλωση μπορεί να γίνει και έντυπα. Σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεται εκτύπωση της, συμπλήρωση και αποστολή της είτε ταχυδρομικά είτε αυτοπροσώπως παράδοση της στο αρμόδιο ΚΕΦΟΔΕ.



Σε κάθε περίπτωση η δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να συνοδεύεται από:

Από διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Το (συνημμένο) έντυπο υπεύθυνης δήλωσης Ε411. Υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση για κάθε μισθωτή, ακίνητο και αποδεικτικό έγγραφο.

Υπεύθυνη δήλωση ότι για το διάστημα από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεση δεν έχουν εισπραχθεί τα μισθώματα και την έκθεση αποβολής και εγκατάστασης που έχει συνταχθεί από τον δικαστικό επιμελητή.

Τον πίνακα αναγγελίας χρεών με την απαίτηση του εκμισθωτή αν πρόκειται για πτωχευμένο μισθωτή



Στην περίπτωση υποβολής δήλωσης ανείσπρακτων μισθωμάτων αποβιώσαντα ιδιοκτήτη από κληρονόμο αυτού για χρονικό διάστημα που ο αποβιώσας ήταν εν ζωή στα στοιχεία ιδιοκτήτη συμπληρώνονται τα στοιχεία του αποβιώσαντα.



Τα ποσά των μη εισπραχθέντων ενοικίων δηλώνονται στη συνέχεια στον κωδικό 125-126 της φορολογικής δήλωσης και στη στήλη 16 του Ε2.



Οι σχετικές δηλώσεις μπορούν να γίνουν μόνο από φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από την εκμίσθωση / υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας. Οι διατάξεις δεν ισχύουν για νομικά πρόσωπα.



Αντίθετα, δεν μπορούν να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας από φυσικά πρόσωπα, όταν τα εισοδήματα αυτά προέρχονται από αποζημίωση χρήσης ακινήτου καθώς και από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας (π.χ. διοργανώσεις εκδηλώσεων σε αίθουσες ή κτήματα, τουριστική εκμετάλλευση κλπ.)



Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης αναβολής φορολόγησης ανείσπρακτων μισθωμάτων χωρίς να συνυποβληθούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η φορολογική διοίκηση θα προχωρεί σε νέες εκκαθαρίσεις, μη λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα.

Πηγή: skai.gr

