Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Τρίτη 15/7/2025.

Με την απόφαση Α. 1032/2025 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εύρυθμη ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Στην ψηφιακή εφαρμογή «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ Ε1 – Ε2 – Ε3», ενσωματώθηκαν όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις και εντάχθηκαν νέες λειτουργικότητες, με στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

Ειδικότερα για την υποβολή των φετινών δηλώσεων προβλέπονται:

1. Αυτόματη υποβολή δήλωσης για 1,5 εκ. φορολογούμενους

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024 για φυσικά πρόσωπα, κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, είναι προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες από την ΑΑΔΕ. Περισσότερες από 1,3 εκατομμύρια δηλώσεις, που αφορούν πάνω από 1,5 εκατομμύρια φορολογούμενους, είναι διαθέσιμες μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE και του myAADEapp. Οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία τους και, εφόσον είναι σωστά, η δήλωσή τους θα οριστικοποιηθεί αυτόματα στις 25/4/2025. Σε περίπτωση που απαιτούνται διορθώσεις, μπορούν να υποβάλουν αρχική δήλωση έως τις 24/4/2025 ή τροποποιητική, χωρίς κυρώσεις, από τις 25/4 έως τις 15/7/2025.

2. Σταθερή ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται για το φορολογικό έτος 2024 από τις 17/3/2025 έως και τις 15/7/2025.

Εξαίρεση αποτελούν τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία και μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι και την 31η Ιουλίου 2025.

3. Καταβολή φόρου σε 8 μηνιαίες δόσεις ή εφάπαξ με κλιμακωτή έκπτωση

Η καταβολή του φόρου γίνεται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την Πέμπτη 31/7/2025 και οι υπόλοιπες 7 μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων 7 μηνών.

Εάν ο φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τις 31/7/2025, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου, έκπτωση:

4% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 30/4,

3% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 15/6 και

2% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 15/7.

Αντίστοιχα, στους φορολογούμενους που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία παρέχεται έκπτωση:

4% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 30/4,

3% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 15/6 και

2% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 31/7.

Επισημαίνεται ότι, εάν υποβληθεί εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση, από την οποία προκύπτει επιπλέον ποσό φόρου προς καταβολή, και ο φορολογούμενος επιθυμεί να εξοφλήσει το συνολικό ποσό του φόρου εφάπαξ έως τις 31/7/2025, παρέχεται:

για το αρχικό ποσό φόρου, το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της αρχικής δήλωσης, ενώ

εφόσον από την τροποποιητική δήλωση προκύπτει επιπλέον ποσό φόρου, το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης.

4. Μη επιβολή τέλους επιτηδεύματος στα φυσικά πρόσωπα

Από το φορολογικό έτος 2024 καταργείται η επιβολή του τέλους επιτηδεύματος για όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

5. Χορήγηση απαλλαγών για ακίνητα που ήταν κενά ή είχαν διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση

Ιδιοκτήτες ακινήτων απαλλάσσονται από τον φόρο για μισθώματα που εισέπραξαν το 2024, για συμβάσεις τουλάχιστον τριετούς διάρκειας που συνάφθηκαν την περίοδο 8/9/2024 μέχρι και 31/12/2024, για κατοικίες έως 120 τ.μ., οι οποίες:

κατά τα έτη 2022 και 2023 έχουν δηλωθεί ως κενά ακίνητα και δεν έχουν μισθωθεί, ιδιοχρησιμοποιηθεί ή παραχωρηθεί δωρεάν ή

κατά το έτος 2023, έχουν διατεθεί αποκλειστικά για βραχυχρόνια μίσθωση.

Επιπλέον, για τη χορήγηση της απαλλαγής, πρέπει από 1/1/2024 και μέχρι και την έναρξη της μίσθωσης, ο εκμισθωτής να μην έχει υποβάλει δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης για το ακίνητο ή να έχει υποβάλει για αυτό δήλωση βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η απαλλαγή χορηγείται για τους 36 πρώτους μήνες μετά από τον μήνα, κατά τον οποίο συνάπτεται η σχετική σύμβαση μίσθωσης.

6. Κοινή δήλωση συζύγων

Ξεκινώντας από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινή δήλωση, από το φορολογικό έτος σύναψης του γάμου και για τα εισοδήματα του έτους αυτού. Συνεπώς οι φορολογούμενοι που τέλεσαν γάμο μέσα στο 2024 θα υποβάλουν κοινή δήλωση, ενώ όσοι τέλεσαν γάμο το 2025 θα υποβάλουν χωριστές δηλώσεις ΦΕ 2024.

7. Δηλώσεις αποβιωσάντων

Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων, για εισοδήματα που απέκτησαν το έτος 2024 μέχρι και την ημερομηνία του θανάτου τους, υποβάλλονται από τους νόμιμους κληρονόμους τους για πρώτη φορά φέτος ψηφιακά. Επισημαίνεται, ότι οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι τις 31/12/2025, ενώ η ημερομηνία που θα τεθεί στη διάθεση των φορολογουμένων η συγκεκριμένη λειτουργικότητα θα γίνει γνωστή με νεότερο δελτίο τύπου.

8. Ενημερώσεις φορολογουμένων

• Οι φορολογούμενοι που:

α) έχουν επιλεγεί για τη διαδικασία της αυτόματης υποβολής της δήλωσης από την ΑΑΔΕ, καθώς και

β) όσοι έχουν υποβάλει δηλώσεις πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής, θα ενημερώνονται κάθε δεκαπέντε ημέρες μέσω e-mail και στη θυρίδα τους στο myAADE και το myAADEapp για μεταβολές των στοιχείων που η ΑΑΔΕ έχει λάβει για αυτούς από τρίτους φορείς, ώστε να μπορούν να ελέγξουν εάν μεταβάλλεται η φορολογική τους υποχρέωση και να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες.

9. Επιτάχυνση επιστροφών και συμψηφισμών φόρου

Επιπλέον, επιταχύνονται ακόμα περισσότερο οι συμψηφισμοί και οι επιστροφές φόρου, καθώς και οι πληρωμές των ποσών, ως εξής:

Επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας, θα αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος για άμεση επιστροφή σε εβδομαδιαία βάση.

Επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που δεν έχουν δέσμευση ενημερότητας και έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές, θα συμψηφίζονται κεντρικά ανά εβδομάδα, αρχής γενομένης από 5-6 Απριλίου. Όσοι συμψηφισμοί δεν θα μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά, διεκπεραιώνονται στον συντομότερο δυνατό χρόνο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ΔΟΥ / ΚΕΒΕΙΣ, χωρίς να απαιτείται υποβολή αιτήματος επιστροφής από τον φορολογούμενο.

Οφειλές από τον φόρο εισοδήματος θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής, που υπάρχουν ή θα γεννηθούν μέχρι τις 31/7/2025, ώστε σε περίπτωση εξόφλησης του φόρου εισοδήματος μέσω του συμψηφισμού, να χορηγείται το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Επισημαίνεται ότι, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ορθή δήλωση του λογαριασμού ΙΒΑΝ στην ψηφιακή πύλη myAADE στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία / Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ. Αποδεκτοί είναι οι λογαριασμοί ΙΒΑΝ που τηρεί ο δικαιούχος σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε χώρες εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA).

Υποβολή Δήλωσης και πληροφορίες:

Η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ στο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 – 17:00.





