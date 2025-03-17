ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο την οριακή ανάκαμψη των λιανικών πωλήσεων τον Φεβρουάριο και εν μέσω ανησυχίας για τις επιπτώσεις της δασμολογικής πολιτικής του προέδρου Τραμπ στην αμερικανική οικονομία.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 353,45 μονάδων (+0,85%), στις 41.841,63 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 54,58 μονάδων (+0,31%), στις 17.808,67 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 36,19 μονάδων (+0,65%), στις 5.675,12 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

