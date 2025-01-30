Σε 155.000 καταναλωτές ρεύματος, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 45 % της κατανάλωσης, θα διατεθεί από τους επόμενους μήνες το δυναμικό ("πορτοκαλί") τιμολόγιο που σχεδιάζεται να ακολουθεί μέσα στην ημέρα τις διακυμάνσεις της τιμής χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή θα είναι φθηνότερο τις ώρες που υπάρχει περίσσεια παραγωγής από ΑΠΕ (π.χ. τα μεσημέρια λόγω φωτοβολταϊκών). Πρόκειται κυρίως για παροχές που συνδέονται στη μέση τάση και μεγάλους καταναλωτές στη χαμηλή.

Αυτό ανέφερε χθες η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας σε συνέδριο για την ηλεκτροκίνηση όπου υπογράμμισε ότι οι χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων μπορούν να ωφεληθούν σημαντικά από την ενεργοποίηση του δυναμικού τιμολογίου.

«Οι χρήστες Η/Ο που θα ενταχθούν θα έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν την φόρτισή τους ακολουθώντας τις τιμές στη χονδρική, επωφελούμενοι με τον τρόπο αυτό από τις χαμηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως σε ώρες υπερπαραγωγής από ΑΠΕ , δηλαδή μεσημεριανές ώρες για φωτοβολταϊκά και πολύ πρωϊνές για αιολικά», είπε η υφυπουργός.

Οπως πρόσθεσε, «αυτή την ευελιξία για μείωση του κόστους τη διαθέτει αποκλειστικά ο χρήστης ηλεκτρονικού αυτοκινήτου, αφού ο χρήστης συμβατικού δεν μπορεί να πάει συγκεκριμένες ώρες στο πρατήριο και να πάρει φθηνότερη βενζίνη ή πετρέλαιο".

Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του δυναμικού τιμολογίου είναι η ύπαρξη έξυπνου μετρητή κατανάλωσης ρεύματος.

Όπως είπε η κα Σδούκου, στόχος είναι στο τέλος του 2025, το 60% της κατανάλωσης να έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί στο πορτοκαλί τιμολόγιο, ενώ "έως το 2030 με την αντικατάσταση του συνόλου των παλαιών μετρητών από έξυπνους μετρητές, το σύνολο των καταναλωτών θα έχει πρόσβαση σε δυναμικά και πολυζωνικά τιμολόγια που θα επιταχύνουν τη μείωση του ενεργειακού τους κόστους".

Αναφερόμενη στις εξελίξεις στην ηλεκτροκίνηση, η κα Σδούκου τόνισε εξάλλου ότι όλοι οι επιμέρους στόχοι που τέθηκαν το 2019 επετεύχθησαν με αποτέλεσμα σήμερα να κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους πάνω από 50.000 ηλεκτρικά οχήματα (από 500 το 2019). Παράλληλα τα αιτήματα σύνδεσης φορτιστών υπερδιπλασιάστηκαν το 2024 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Μόνο τον τελευταίο χρόνο υπεβλήθησαν 900 αιτήματα για νέες παροχές ή επαύξηση υφιστάμενων, οι οποίες θα τροφοδοτήσουν πάνω από 1400 φορτιστές.

