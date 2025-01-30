Επανάσταση στον τρόπο που πραγματοποιούμε αγορά μέσω των e-shop (ηλεκτρονικών καταστημάτων) φέρνει η εμφάνιση και στην Ελλάδα του live shopping, που αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές καινοτομίες των τελευταίων ετών. Σε μια εποχή μάλιστα που οι καταναλωτές επιζητούν αμεσότητα, διαδραστικότητα και προσωποποίηση στις αγορές τους, το live shopping όπως αναφέρουν οι ειδικοί προσφέρει στους ενδιαφερόμενους την ιδανική λύση.

Τι είναι όμως το live shopping; Όπως αναφέρει η product manager της Generation Y, της ελληνικής πολυεθνικής εταιρίας που δραστηριοποιείται στον τομέα ψηφιακού μετασχηματισμού, Εύη Τοπάλη, το live shopping συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου με τη διαδραστικότητα της ζωντανής αλληλεπίδρασής τους με τους καταναλωτές. Σε μία ζωντανή σύνδεση (live), οι επιχειρήσεις δείχνουν τα προϊόντα, εξηγούν τις δυνατότητες τους, και απαντούν σε ερωτήσεις του κοινού σε πραγματικό χρόνο. Οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν αγορές άμεσα, χωρίς να χρειάζεται να φύγουν από την πλατφόρμα.

Δισεκατομμύρια πωλήσεων στην Αμερική και Ασία- Άνοδος και στην Ευρώπη

Η μορφή αγορών κερδίζει έδαφος παγκοσμίως, με την Κίνα να οδηγεί την τάση, καταγράφοντας δισεκατομμύρια πωλήσεων μέσω live streaming. Σταδιακά, η τάση αυτή κατακτά και τις δυτικές αγορές, αναδεικνύοντας νέες ευκαιρίες για επιχειρήσεις και καταναλωτές. Ειδικότερα, το live shopping έχει γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη, ιδιαίτερα στην Κίνα, όπου το 2023 η αγορά του live-streaming εμπορίου έφτασε σχεδόν τα 5 τρισεκατομμύρια γιουάν, σημειώνοντας δωδεκαπλάσια αύξηση σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα. Αν και η Ευρώπη ακόμη υστερεί σε σύγκριση με την Ασία, το ενδιαφέρον για το live shopping αυξάνεται.

Σύμφωνα με έρευνα, το 67% των Ευρωπαίων καταναλωτών δήλωσε ενδιαφέρον για το live shopping, με τη μόδα να είναι η πιο δημοφιλής κατηγορία προϊόντων. Στις ΗΠΑ, οι πωλήσεις μέσω live shopping εκτιμήθηκαν σε 50 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023 και προβλέπεται να αυξηθούν κατά 36% τα επόμενα τρία χρόνια.

Το eCommerce δεν είναι πλέον απλά μια συναλλαγή -είναι μία εμπειρία, όπως αναφέρει η CEO της Generation, Εύη Μπουκώρου Γεωργούδα. Το Live Video Shopping φέρνει την αλληλεπίδραση στο προσκήνιο, μετατρέποντας το online shopping από μια μοναχική διαδικασία σε μια κοινωνική, engaging και αποδοτική εμπειρία. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους: τα conversion rates του Live Video Shopping φτάνουν έως και 10 φορές υψηλότερα από τα παραδοσιακά e-shops, ενώ το engagement των χρηστών είναι έως και 5 φορές μεγαλύτερο. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές δεν βλέπουν απλά ένα προϊόν -το βιώνουν, αλληλεπιδρούν και παίρνουν αποφάσεις αγοράς σε πραγματικό χρόνο.

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις

Το live shopping δεν είναι απλώς μια νέα τάση (trend) καθώς προσφέρει σημαντικά οφέλη που μπορούν να μεταμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις προσεγγίζουν τους πελάτες:

Διαδραστικότητα σε πραγματικό χρόνο, καθώς οι καταναλωτές θέτουν ερωτήσεις και να βλέπουν τα προϊόντα «σε δράση», δημιουργώντας μια πιο προσωπική εμπειρία.

Αυξημένες μετατροπές: Η άμεση δυνατότητα αγοράς κατά τη διάρκεια του live streaming μειώνει τη χρονική καθυστέρηση και τις πιθανότητες εγκατάλειψης καλαθιού.

Δημιουργία αυθεντικότητας: Οι ζωντανές παρουσιάσεις προσδίδουν αυθεντικότητα, καθώς οι καταναλωτές βλέπουν τα προϊόντα σε αληθινές συνθήκες.

Ενίσχυση της κοινότητας: Μέσα από ζωντανές συνδέσεις (live sessions) οι επιχειρήσεις χτίζουν μια πιο στενή σχέση με το κοινό τους, ενισχύοντας την αίσθηση εμπιστοσύνης και πιστότητας.

Η ανάπτυξη του live shopping έχει οδηγήσει στη δημιουργία καινοτόμων πλατφορμών που διευκολύνουν τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν αυτή την τάση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως επισημαίνει η κ. Μπουκόρου, είναι το Buywith, μια πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να κάνουν ζωντανές παρουσιάσεις προϊόντων μέσα από το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα, χωρίς να χρειάζονται πλατφόρμες όπως το facebook, instagram κλπ. Οι πελάτες παραμένουν στο e-shop βλέπουν τα πρoϊόντα σε πραγματικό χρόνο, μπορούν να κάνουν ερωτήσεις και να προχωρήσουν στην αγορά τους. Τα εργαλεία που προσφέρει επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να συνεργάζονται με influencers, να δημιουργούν εξατομικευμένα live events και να ενισχύουν τη συμμετοχή του κοινού. Ειδικά για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η πλατφόρμα αυτή μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για να ανταγωνιστούν σε μια απαιτητική αγορά.

Ένας χρηστικός οδηγός - Πώς να ξεκινήσετε με το live shopping

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενσωματώσουν το live shopping στη στρατηγική τους θα πρέπει να ξεκινήσουν με τα εξής βήματα:

Επιλογή της κατάλληλης πλατφόρμας -όπως το Buywith- που προσφέρουν εργαλεία εύκολης ενσωμάτωσης. Σχεδιασμός της εμπειρία σας: Δημιουργήστε ένα καλά δομημένο σενάριο που θα παρουσιάζει τα προϊόντα σας με ενδιαφέρον και αμεσότητα. Συνεργασία με influencers: Οι influencers μπορούν να δώσουν ώθηση στο κοινό σας, συνδυάζοντας τη δική τους αυθεντικότητα με τη δύναμη του live shopping. Μέτρηση της απόδοσης: Χρησιμοποιήστε analytics για να αξιολογήσετε την επιτυχία της στρατηγικής σας και να προσαρμοστείτε ανάλογα.

Τα βασικά οφέλη του live shopping για τον καταναλωτή είναι τα εξής:

Άμεση ενημέρωση και καλύτερη κατανόηση των προϊόντων: Οι καταναλωτές σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες και μπορούν να δουν πώς τα χρησιμοποιούνται στην πράξη.

Δυνατότητα αλληλεπίδρασης με ειδικούς και influencers: Μπορούν να κάνουν ερωτήσεις, να λάβουν απαντήσεις επιτόπου και να αλληλεπιδράσουν με τους παρουσιαστές, αποκτώντας εξατομικευμένη εμπειρία.

Ειδικές προσφορές και εκπτώσεις σε πραγματικό χρόνο που συχνά είναι διαθέσιμες μόνο κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης.

Αυθεντικότητα και εμπιστοσύνη: Βλέποντας το προϊόν σε χρήση και ακούγοντας γνήσιες κριτικές από ειδικούς ή influencers, ο καταναλωτής νιώθει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη πριν την αγορά.

Το live shopping δημιουργεί μια πιο διαδραστική και ψυχαγωγική εμπειρία αγορών, καθώς οι καταναλωτές συμμετέχουν σε μια κοινότητα με κοινά ενδιαφέροντα.

Ευκολία και άμεση αγορά: Με το πάτημα ενός κουμπιού, οι καταναλωτές μπορούν να ολοκληρώσουν την αγορά τους χωρίς να φύγουν από τη ζωντανή παρουσίαση, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

