Προθεσμία μέχρι αύριο 31 Ιανουαρίου έχουν όσοι δεν έχουν ενημερώσει ακόμα το Ε9 και απέκτησαν (το προηγούμενο έτος), πούλησαν ή μεταβίβασαν με γονική παροχή ή δωρεά κάποιο ακίνητο, τακτοποίησαν αυθαίρετες επιφάνειες ή θέλουν να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους. Η επίσπευση των προθεσμιών κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ 2025, δεδομένου ότι η πρώτη δόση θα καταβληθεί στα τέλη Μαρτίου (σε 12 δόσεις), αντί τέλη Απριλίου που ήταν το περυσινό διάστημα. Παράλληλα, όσοι έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους, θα πρέπει έως τις 14 Φεβρουαρίου να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, για να κερδίσουν έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ (20%).

Διορθώσεις στο Ε9 πρέπει να κάνουν:

- Όσοι απέκτησαν, με αγορά, δωρεά ή γονική παροχή, ακίνητα σε περιοχές εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Αφορά κυρίως κτίσματα, αγροτεμάχια και άλλες εδαφικές εκτάσεις εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών.

- Όσοι απέκτησαν ακίνητα σε περιοχές εντός ή εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, αλλά για διάφορες αιτίες αναγκάστηκαν να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις μεταβίβασης, δωρεάς ή γονικής παροχής είτε στις αρμόδιες ΔΟΥ σε έντυπη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» της ΑΑΔΕ. Στις περιπτώσεις αυτές υπάγονται και οι υποθέσεις μεταβίβασης επικαρπίας, η οποία περιέρχεται στον ψιλό κύριο που έχει ήδη υπαχθεί σε φόρο για την ψιλή κυριότητα και αποκτά και την επικαρπία, για την οποία υπόκειται σε φόρο για τα υπόλοιπα δέκατα της αξίας της πλήρους κυριότητας.

- Όσοι κληρονόμησαν ακίνητα κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

- Όσοι είχαν κατά τη διάρκεια του 2024 οποιαδήποτε άλλη μεταβολή στην ακίνητη περιουσία τους, η οποία δεν οφείλεται σε μεταβίβαση, δωρεά ή γονική παροχή ακινήτου. Τέτοιες μεταβολές είναι η μετατροπή ημιυπαίθριων χώρων σε χώρους κύριας χρήσης, η νομιμοποίηση αυθαιρέτου κτίσματος που δεν είχε δηλωθεί προηγουμένως, η ανέγερση κτίσματος σε υφιστάμενο οικόπεδο, η αποπεράτωση ημιτελούς κτίσματος, η κατεδάφιση κτίσματος, η προσθήκη νέου ορόφου σε ήδη υφιστάμενο οίκημα κλπ.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αρχικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

