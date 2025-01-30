Bloomberg: Δεδομένη η μείωση επιτοκίων σήμερα από την ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρόκειται να μειώσει τα επιτόκια για πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση, καθώς ο πληθωρισμός που πλησιάζει τον στόχο του 2% επιτρέπει στους αξιωματούχους να χαλαρώσουν περαιτέρω το κόστος δανεισμού, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg προβλέπουν ομόφωνα μείωση των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της μονάδας, στο 2,75%, την Πέμπτη. Η πλειονότητα δεν αναμένει ότι η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ θα δεσμευτεί επίσημα για μελλοντικές κινήσεις, παρά το ότι πολλοί συνάδελφοί της στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν επισημάνει ότι θα ακολουθήσει πιθανότατα άλλη μια μείωση τον Μάρτιο.

Η ελπίδα είναι ότι η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής θα δώσει ανάσα σε μια οικονομία που δυσκολεύεται να αναπτυχθεί, ιδίως καθώς οι πολιτικές τριβές αναστατώνουν τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στα δύο μεγαλύτερα κράτη-μέλη της ευρωζώνης.

Η κίνηση αυτή έρχεται παρά το γεγονός ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) είναι λιγότερο πρόθυμη να μειώσει τα επιτόκια καθώς τα διατήρησε αμετάβλητα χθες. Και οι δύο κεντρικές τράπεζες ανησυχούν για τα οικονομικά σχέδια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με τους αξιωματούχους της ΕΚΤ να εξισορροπούν τις προειδοποιήσεις ότι η μεγαλύτερη πίεση στο παγκόσμιο εμπόριο θα μπορούσε να περιορίσει τις εξαγωγές έναντι των παρατεταμένων φόβων για τις τιμές των υπηρεσιών που εξακολουθούν να αυξάνονται με διπλάσιο ρυθμό από τον στόχο του 2%.

Η μείωση των επιτοκίων αυτή την εβδομάδα «θα είναι μια εύκολη απόφαση για το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως και μια άλλη τον Μάρτιο», δήλωσε η Evelyn Herrmann, Ευρωπαία οικονομολόγος της BofA Global Research. «Μετά από αυτό, τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν πιο ενδιαφέροντα και ενδεχομένως πιο αμφιλεγόμενα».

Η ΕΚΤ θα ανακοινώσει την απόφασή της για τα επιτόκια στις 15:15 ώρα Ελλάδας. Η Λαγκάρντ θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου 30 λεπτά αργότερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.