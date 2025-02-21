Η διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου παράγοντας επιτυχίας ανταγωνιστικότητας 

Στις 18 Φεβρουαρίου 2025, πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία η Κλειστή Συζήτηση Ηγετών με θέμα: «Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου ως παράγοντας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων», που διοργάνωσε το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας με τη χορηγία της Τειρεσίας.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην Αθηναϊκή Λέσχη και πραγματοποιήθηκε υπό τους κανόνες του Chatham House, διασφαλίζοντας έναν ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο μεταξύ υψηλόβαθμων στελεχών του επιχειρηματικού και χρηματοπιστωτικού τομέα, της ακαδημαϊκής κοινότητας και θεσμικών, ο οποίος ανέδειξε μεταξύ άλλων:

Τη σημασία της αξιόπιστης, ολοκληρωμένης και σε πραγματικό χρόνο πληροφόρησης των επιχειρήσεων για τη σημαντική μείωση του πιστωτικού κινδύνου και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους.

Την ανάγκη υποστήριξης ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη διαχείριση του ρίσκου, τον περιορισμό της απάτης και τη μείωση των επισφαλειών, στην οποία συμβάλλει η Τειρεσίας με την πλατφόρμα ΤΣΕΚ, που παρέχει αξιόπιστα οικονομικά και επιχειρηματικά δεδομένα.

Προτάσεις θεσμικών αλλαγών, όπως η μείωση του χρόνου αποπληρωμής των επιχειρήσεων από το κράτος και η απόδοση εταιρικού ΑΦΜ σε κάθε επαγγελματία αλλά και την ανάγκη εκπαίδευσης των επιχειρήσεων στην ορθή διαχείριση της διαθέσιμης πληροφορίας μέσω της πιστωτικής επιμόρφωσης

Την εκδήλωση προλόγισε ο κ. Σίμος Αναστασόπουλος, Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, ενώ τον συντονισμό της συζήτησης ανέλαβε η Δρ. Βενετία Κουσία, Εκτελεστική Διευθύντρια του Συμβουλίου. Την Τειρεσίας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δρ Σολομών Μπεράχας, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ηλίας Ξηρουχάκης, ο Γενικός Διευθυντής, Δρ Πέτρος Καπασούρης και ο Εμπορικός Διευθυντής, κ. Ιωάννης Παλόγλου.

Οι φορείς και οι εταιρείες που εκπροσωπήθηκαν στη συζήτηση ήταν οι: EBEA, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πτηνοτροφίας, Attica Bank, Viohalco, ΒΙΑΝΟΞ ΣΒΩΛΟΣ, ΒΙΟΕΡΓΕΞ – ΑΦΟΙ ΣΑΛΑΤΑ, Deloitte, Desserta Hellas, Dunapack Packaging, Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Χάρτινης Συσκευασίας, ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, SELECTED VOLT, ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, HELLENiQ ENERGY Holdings, IMS, ΟΠΑ, Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων, Uni Systems.

Τα συμπεράσματα της συζήτησης αποτυπώνονται σε white paper, το οποίο δημοσιεύεται από το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, ενισχύοντας τον δημόσιο διάλογο και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση αποτελεσματικών στρατηγικών για την επιχειρηματική κοινότητα.

Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες για τη συμβολή τους και την Τειρεσίας για την πολύτιμη υποστήριξή της στη διοργάνωση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας.

