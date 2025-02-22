Σημαντικές απώλειες κατέγραψε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 748,63 μονάδων (–1,69%), στις 43.428,02 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 438,36 μονάδων (–2,20%), στις 19.524,01 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 104,39 μονάδων (–1,71%), στις 6.013,13 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

