Κοντά στα επίπεδα του Φεβρουαρίου οι τιμές ρεύματος τον Μάρτιο - Έρχονται επιδοτήσεις και για επιχειρήσεις

Κοντά στα επίπεδα του Φεβρουαρίου αναμένεται το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας το Μάρτιο, που παραμένει υπό πίεση εξαιτίας του συνδυασμού της ανόδου της ζήτησης και των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου.

Η επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος των νοικοκυριών αναμένεται επίσης να διατηρηθεί και τον επόμενο μήνα, ενώ εντός του Μαρτίου προβλέπεται να ανοίξει η πλατφόρμα και για την επιδότηση περίπου 700.000 επιχειρήσεων αναδρομικά για το τρίμηνο Δεκεμβρίου - Φεβρουαρίου.

Η μέση τιμή χονδρικής στο ελληνικό χρηματιστήριο διαμορφώνεται τον Φεβρουάριο πάνω από τα 150 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 135 ευρώ τον Ιανουάριο, πιέζοντας προς τα πάνω αντίστοιχα και τα τιμολόγια των προμηθευτών, η πλειονότητα των οποίων (όπως και η ΔΕΗ που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς) απορροφούν σημαντικό μέρος των ανατιμήσεων στη χονδρική.

Ήδη η Protergia (METLEN) ανακοίνωσε τη διατήρηση σταθερής της χρέωσης για το "πράσινο" τιμολόγιο, για ένατο μήνα στα 15,9 σεντς ανά κιλοβατώρα (οι τιμές του συνόλου των προμηθευτών θα ανακοινωθούν έως την 1η Μαρτίου).

Σε γενικές γραμμές τα «πράσινα» τιμολόγια (στα οποία παραμένει ωστόσο η πλειονότητα των καταναλωτών) είναι ακριβότερα, ξεκινώντας τον Φεβρουαρίου από 15,4 σεντς, ενώ τα μπλε (σταθερά) ξεκινούν από 9,4 σεντς και τα κίτρινα (κυμαινόμενο) από 7,7 σεντς.

Αυτόν το μήνα αναμένεται και η ενεργοποίηση της πλατφόρμας για την επιδότηση και των επιχειρήσεων για το αυξημένο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας το τρίμηνο Δεκεμβρίου - Φεβρουαρίου.

Η περίμετρος εφαρμογής σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. Ευρώ οι οποίες θα κληθούν να υποβάλουν αιτήσεις αλλά και υπεύθυνες δηλώσεις προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η επιδότηση του ρεύματος δεν παραβιάζει τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

Εκτιμάται ότι δικαιούχοι της επιδότησης θα είναι 600.000-700.000 εταιρείες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

