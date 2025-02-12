Αναλυτικό ρεπορτάζ για τα όσα συμβαίνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ δημοσιεύει το Politico με τίτλο «Το μεγάλο σχέδιο για να εξαπατηθεί η Ε.Ε.». Για καλοθελητές που συστηματικά θέλουν να αμαυρώσουν τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕ μιλούν οι εργαζόμενοι στον οργανισμό, οι οποίοι εξέδωσαν ανακοίνωση ως απάντηση στο δημοσίευμα.

Το εκτενές άρθρο του Politico αναφέρεται στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ και στα όσα συνέβαιναν για καιρό στην Ελλάδα λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ασκεί διώξεις για δεκάδες υποθέσεις, στις οποίες Έλληνες πολίτες έλαβαν αγροτικά κονδύλια της ΕΕ από το 2017 για βοσκοτόπους που δεν κατείχαν ή δεν είχαν μισθώσει ή για αγροτικές εργασίες που δεν έκαναν ποτέ, στερώντας τα χρήματα από αγρότες που δικαιούνταν.

Το Politico αναφέρει πως ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήθηκε το σχέδιο βρίσκεται υπό διερεύνηση, καθώς και η πιθανή εμπλοκή των κρατικών αρχών και σχολιάζει ότι όσοι συμπεριφέρθηκαν με δόλιο τρόπο, έχουν ήδη προσαχθεί στο δικαστήριο, αλλά κανείς δεν έχει κατηγορηθεί. Αντίθετα, κάθε φορά που οι αρχές της υπηρεσίας προσπαθούσαν να αναλάβουν δράση για την εξάρθρωση της απάτης, αναγκάζονταν να απομακρυνθούν από τον τότε υπουργό Γεωργίας.

Το δημοσίευμα χαρακτηρίζει τα όσα συνέβαιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μια από τις μεγαλύτερες απάτες στον τομέα της γεωργίας των τελευταίων ετών, καθώς τα υπεξαιρεθέντα κεφάλαια θα μπορούσαν να φτάνουν τα 45 εκατ. ευρώ ετησίως. Τα όσα συνέβαιναν στον οργανισμό ήρθαν στο φως πριν ξεκινήσει η ΕΕ τις συζητήσεις φέτος για τον καθορισμό ενός νέου μεσοπρόθεσμου προϋπολογισμού από το 2028 έως το 2034. Το ελληνικό σκάνδαλο είναι βέβαιο ότι θα δώσει νέα πυρομαχικά στους επικριτές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, γνωστής ως ΚΑΠ, η οποία αντιπροσωπεύει το 1/3 του επταετούς προϋπολογισμού, ύψους 1,3 τρισ. ευρώ της ΕΕ, σχολιάζει το άρθρο.

Από τις πρώτες που αντιλήφθηκαν τις παρατυπίες ήταν η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου. Οι ανώτεροί της απάντησαν παραγκωνίζοντάς την - αποκλείοντάς την από τις βάσεις δεδομένων του φορέα και κλείνοντάς την έξω από το γραφείο της. Έκτοτε έχει προσκληθεί από την EPPO να συνδράμει στις έρευνές της και να παρέχει συμβουλές σε τεχνικά και νομικά ζητήματα.

«Η μεθοδολογία της Τυχεροπούλου οδήγησε στην αποκάλυψη ενός εκτεταμένου κυκλώματος το οποίο, μέσω ψευδών δηλώσεων ιδιοκτησίας, λάμβανε παράνομα κοινοτική βοήθεια μέσω του εθνικού αποθέματος», δήλωσε στο Politico ο δικηγόρος της, Αντώνης Βαγιανός.

«Υπήρξε μια συντονισμένη προσπάθεια απαξίωσής της… με την έναρξη πειθαρχικών διαδικασιών εναντίον της και την παράνομη και εκδικητική απομάκρυνσή της από τη θέση της προϊσταμένης του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου «για λόγους ανικανότητας», πρόσθεσε.

Οπως αναφέρει το περιοδικό, ο ΟΠΕΚΕΠΕ άλλαξε διοίκηση έξι φορές τα τελευταία πέντε χρόνια. Όσοι προσπάθησαν να καθαρίσουν το χάος απομακρύνθηκαν γρήγορα.

Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, των οποίων η αποστολή είναι να παρακολουθούν την κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ, ερευνούν το σύστημα ελληνικών βοσκοτόπων από το 2021 και εξετάζουν περίπου 70 υποθέσεις, σύμφωνα με αρκετούς αξιωματούχους. Μία έχει ήδη εκδικαστεί στο ελληνικό δικαστήριο, με τους κατηγορούμενους να καταδικάζονται σε ποινές φυλάκισης. Δύο ακόμη θα δικαστούν στις 19 Φεβρουαρίου.

Η ανατομία της απάτης

Τα κονδύλια της ΕΕ για τη στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων στην Ελλάδα τα διαχειρίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Από το 2005, ο οργανισμός είναι η μόνη Αρχή της χώρας που επιβλέπει την εκταμίευση των επιδοτήσεων στο πλαίσιο της ΚΑΠ.

Ο οργανισμός, που εποπτεύεται από το υπουργείο Γεωργίας, καταβάλλει 3 δισ. ευρώ ετησίως σε 900.000 δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων αγροτών, αγροτικών συνεταιρισμών και εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε μετά τις αλλαγές στη νομοθεσία της ΕΕ το 2017, που άνοιξαν περισσότερες εκτάσεις για βοσκή στην περιοχή της Μεσογείου. Ο ευρύτερος ορισμός, για τον οποίο η Ελλάδα είχε ασκήσει πιέσεις, περιλάμβανε όχι μόνο λιβάδια αλλά και θαμνώδεις εκτάσεις και δασώδεις βοσκότοπους.

Ως αποτέλεσμα, η επιλέξιμη περιοχή στην Ελλάδα σχεδόν διπλασιάστηκε — και μαζί της η ευκαιρία για διάπραξη απάτης.

Τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι τεχνικές εταιρείες που συνεργάζονται μαζί τους ήταν οι πρώτοι που απέκτησαν πρόσβαση στα νέα αρχεία γης. Αμέσως μετά, άρχισαν να έρχονται αιτήσεις από άτομα που υποτίθεται ότι ήταν ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές βοσκοτόπων, αλλά που ζούσαν σε εντελώς διαφορετικά μέρη της χώρας από τα αγροτεμάχια για τα οποία υπέβαλαν αξιώσεις, σύμφωνα με αρκετούς αξιωματούχους που εργάστηκαν στον οργανισμό και υπέβαλαν καταγγελίες και έγγραφα εσωτερικού ελέγχου που είδε το Politico.

Οι ενάγοντες δήλωναν ιδιοκτησία γης χωρίς δικαιολογητικά, όπως τα συμβόλαια αγοράς και πώλησης. Αντ' αυτού, εισήγαγαν απλώς έναν αριθμό σε μια φόρμα αίτησης. Σύμφωνα με οδηγία του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι ελεγκτές του δεν ήταν υποχρεωμένοι να ελέγχουν συμβάσεις ή τίτλους ιδιοκτησίας ή να συγκρίνουν δηλώσεις με προηγούμενα έτη.

Ορισμένες εκτάσεις δηλώθηκαν ως ιδιοκτησία ενός δικαιούχου για έναν χρόνο και στη συνέχεια ενός άλλου το επόμενο έτος. Το ίδιο κομμάτι γης δεν διεκδικήθηκε ποτέ δύο φορές, υποδεικνύοντας ότι κάποιος με συνολική πρόσβαση στα αρχεία ενορχηστρώνει το σχέδιο, σύμφωνα με αρκετούς αξιωματούχους που συμμετείχαν στην έρευνα που μίλησαν στο Politico.

«Αυτό το σχέδιο δεν θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί χωρίς κάποιος στην οργάνωση να σας πει ποια κομμάτια γης είναι διαθέσιμα σε όλη τη χώρα και να ενορχηστρώσει ότι δεν θα υπάρξει "διπλή κράτηση" στους φερόμενους ιδιοκτήτες της γης», δήλωσε στο Politico πρώην στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Στοιχεία συνενοχής»

Σημερινοί και πρώην αξιωματούχοι περιγράφουν ένα σχέδιο που λειτουργούσε σε τρία επίπεδα: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους βοσκότοπους στους τεχνικούς συμβούλους του. Οι αξιωματούχοι της απάτης έκλεισαν το μάτι σε ακατάλληλες αιτήσεις ή εξέδωσαν εγκυκλίους που βοηθούσαν τους δράστες να αποφύγουν την έρευνα, ενώ οι διευθυντές της υπηρεσίας που προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν το σχέδιο αναγκάστηκαν να φύγουν.

«Αυτό δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τον συντονισμό κάποιου που έχει πρόσβαση στον χάρτη με τις διαθέσιμες εκτάσεις και τα όσα έχουν ήδη δηλωθεί», είπε ένας αξιωματούχος του υπουργείου Γεωργίας.

Οι περισσότερες από τις πλαστές αιτήσεις κατατέθηκαν από την Κρήτη, η οποία έλαβε τα 2/3 των συνολικών αγροτικών επιδοτήσεων της Ελλάδας από την ΕΕ το 2020, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε συμβόλαια και νομικά έγγραφα που είδε το Politico, άτομα από το ελληνικό νησί ισχυρίζονται ότι κατέχουν γη αλλού - από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Πελοπόννησο και τα νησιά.

«Υπάρχουν τόσοι πολλοί αγρότες από την Κρήτη που δηλώνουν γη σε όλη την Ελλάδα, καμία από τις αιτήσεις δεν πέφτει στην ίδια περιοχή και κανείς δεν δηλώνει το ίδιο κομμάτι γης», πρόσθεσε ο αξιωματούχος του υπουργείου Γεωργίας.

Οι αιτούντες έλαβαν κεφάλαια για γη εκτός Ελλάδας σε 34 περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας που διεκδίκησε οικόπεδο στη γειτονική Βόρεια Μακεδονία, που δεν βρίσκεται καν στην ΕΕ, αποκάλυψε η ελληνική ερευνητική ιστοσελίδα «Inside Story» .

«Τους εντοπίσαμε το 2021 και τους ζητήσαμε να επιστρέψουν τα χρήματα», είπε ένας πρώην στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος. «Αλλά το πρόβλημα στην περιοχή ήταν πολύ ευρύτερο».

Το 2019, δύο ιδιώτες από το Ρέθυμνο της Κρήτης υπέβαλαν αίτηση για επιδότηση μισθωμένης γης στο νησί της Τζιάς για χρήση ως βοσκότοπο. Η αίτησή τους περιελάμβανε συμβόλαια ενοικίασης τα οποία ονομάτιζαν άλλους δύο κατοίκους του Ρεθύμνου ως ιδιοκτήτες. Έλαβαν περίπου 73.000 ευρώ από κονδύλια της ΕΕ. Την επόμενη χρονιά, δύο άλλοι Ρεθυμνιώτες παραγωγοί μίσθωσαν την ίδια έκταση στην Τζιά και σε συμβόλαια που υποβλήθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η γη φαινόταν να έχει νέους ιδιοκτήτες.

«Οι υποτιθέμενοι ιδιοκτήτες των ίδιων τεμαχίων στην Τζιά άλλαζαν τη γη σαν τα πουκάμισα», αναφέρει έκθεση που κατέθεσε στους εισαγγελείς Ρεθύμνου ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόριος Βάρρας. «Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις συνενοχής».

Το δικαστήριο καταδίκασε τους απατεώνες του Ρεθύμνου τον Οκτώβριο σε ποινές φυλάκισης από 12 έως 24 μήνες - οι πρώτες μεγάλες καταδίκες για το πλαστό σύστημα βοσκής. Η υπόθεση υποστηρίχθηκε και από στοιχεία που υποβλήθηκαν από την EPPO και στην ακρόαση συμμετείχε Ευρωπαίος εισαγγελέας.

Το Politico αναφέρεται σε άλλη μια υπόθεση που εκδικάζεται στις 19 Φεβρουαρίου, όταν ένας άνδρας από την Κρήτη ισχυρίστηκε ότι ήταν ιδιοκτήτης βοσκοτόπων στον Γράμμο, στη βορειοδυτική Ελλάδα. Ο ιδιώτης, πρώην υπεργολάβος του υπουργείου Γεωργίας, κατηγορείται μαζί με μέλη της οικογένειάς του ότι έλαβε χιλιάδες ευρώ αφού ισχυρίστηκε ότι ενοικίαζε 450 στρέμματα σε ορεινό έδαφος κοντά στα αλβανικά σύνορα. Το άτομο επέστρεψε την «αχρεωστήτως» καταβληθείσα επιδότηση, ελπίζοντας να γλιτώσει την τιμωρία. Ωστόσο, αυτός και άλλα πέντε μέλη της οικογένειάς του αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Οι δικηγόροι των υπόπτων αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

«Απολύθηκες»

Τα ηγετικά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που προσπάθησαν να εξαλείψουν το σχέδιο παραμερίστηκαν από διαδοχικούς υπουργούς Γεωργίας. Ο πρώτος επικεφαλής της υπηρεσίας που αφαιρέθηκε ήταν ο Γρηγόριος Βάρρας, επί του οποίου οι αποκλίσεις ήρθαν στο φως το 2020.

Στο πλαίσιο των επιτόπιων ελέγχων εκείνο το έτος, η Τυχεροπούλου, η ελεγκτής που εκδιώχθηκε αργότερα από τη θέση της και υποβιβάστηκε, συνέκρινε δηλώσεις για τα ίδια κομμάτια γης σε διαφορετικά έτη. «Αυτή η μεθοδολογία ελέγχου οδήγησε στην αποκάλυψη ενός εκτεταμένου σχεδίου, το οποίο, μέσω ψευδών δηλώσεων ιδιοκτησίας, λάμβανε παράνομα βοήθεια από την ΕΕ», δήλωσε ο Βαγιανός, δικηγόρος της.

Ο Βάρρας αποφάσισε το 2020 να μπλοκάρει 3.500 ΑΦΜ που συνδέονται με ύποπτες αιτήσεις προκειμένου να τις ελέγξει σωστά. Τρεις υποθέσεις στάλθηκαν στους Έλληνες εισαγγελείς. Η EPPO δραστηριοποιήθηκε αργότερα σε αυτή την έρευνα.

Στη συνέχεια, τον Νοέμβριο του 2020, ο τότε υπουργός Γεωργίας Μάκης Βορίδης ζήτησε την παραίτηση του Βάρρα και η έρευνα πάγωσε. Τρία στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσαν ότι ο Βάρρας αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω της έρευνας, όπως ανέφεραν τότε και ελληνικά ΜΜΕ.

Ο Βορίδης το αρνείται. «Ποτέ δεν είπα τίποτα στον Βάρρα για την έρευνα, ούτε θα μπορούσα να το κάνω, καθώς δεν είχα την εξουσία να το κάνω», είπε στο Politico. «Αυτό ασκείται αποκλειστικά από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Το Politico αναφέρεται και στις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος στις 24 Ιανουαρίου, είπε στο κοινοβούλιο «δεν έχω τίποτα να κρύψω», λέγοντας ότι δεν μπορεί να σχολιάσει λεπτομερώς καθώς οι έρευνες συνεχίζονται.

Το 2021, παρά την αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας Τυχεροπούλου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε εντολή στους ελεγκτές του να περιορίσουν τους ελέγχους τους σε ένα μόνο έτος και είπε ότι δεν χρειάζεται να ελέγξουν τους τίτλους ιδιοκτησίας.

«Αυτές οι οδηγίες δημιούργησαν την εντύπωση… ότι υπήρχαν αξιωματούχοι εντός της υπηρεσίας που ήταν διατεθειμένοι να παράσχουν μια ομπρέλα προστασίας και κάλυψης για προγράμματα κατάχρησης κονδυλίων της ΕΕ», είπε ο δικηγόρος της κυρίας Τυχεροπούλου.

Το 2023, ένας άλλος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Ευάγγελος Σημανδράκος, μπλόκαρε 6.000 ΑΦΜ που ήταν ύποπτα για ανακριβείς δηλώσεις. Ο Σημανδράκος δέχθηκε σύντομα επίθεση από τον τότε υπουργό Γεωργίας Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος εκπροσωπεί μια εκλογική περιφέρεια στην Κρήτη.

Ο Αυγενάκης ζήτησε την παραίτησή του, καταγγέλλοντας προβλήματα με τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Σημανδράκος στην αρχή αρνήθηκε, ισχυριζόμενος ότι η πίεση οφειλόταν στη συνεχιζόμενη έρευνα. Τελικά υπέβαλε την παραίτησή του και αντικαταστάθηκε από τον αναπληρωτή του Κυριάκο Μπαμπασίδη.

Ο Αυγενάκης δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Διορθωτικά μέτρα

Με τα στοιχεία για την απάτη που έρχονται στην επιφάνεια να πληθαίνουν, η Ελλάδα δέχεται πιέσεις από τις Βρυξέλλες για εκκαθάριση. Ωστόσο, η παρεμπόδιση από το υπουργείο Γεωργίας συνεχίζεται, σχολιάζει το Politico.

Τον Μάρτιο του 2024, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε στην Ελλάδα πρόστιμο 283 εκατ. ευρώ για κακοδιαχείριση στον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με πληρωμές βοήθειας της ΕΕ που έγιναν το 2020, το 2021 και το 2022.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή έθεσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε δοκιμαστική περίοδο για 12 μήνες, επικαλούμενη μια σειρά από ελλείψεις και καθυστερήσεις στη διανομή των κεφαλαίων. «Η έλλειψη επαρκών, αποτελεσματικών και άμεσων διορθωτικών μέτρων μπορεί να οδηγήσει στην ανάκληση της διαπίστευσης του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρει η Επιτροπή σε επικριτική επιστολή της προς τις ελληνικές αρχές.

Στις 11 Σεπτεμβρίου, ο σημερινός υπουργός Γεωργίας της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Τσιάρας, έθεσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την εποπτεία του υπουργείου του και συμφώνησε σε ένα σχέδιο δράσης με το τμήμα Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθαρισμό του οργανισμού.

Το τελευταίο κεφάλαιο του δράματος εκτυλίχθηκε μετά την καταδίκη της 4ης Οκτωβρίου των Κρητικών που εμπλέκονται στις αξιώσεις της Τζιάς. Στις 14 Οκτωβρίου, ο επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μπαμπασίδης απομάκρυνε αιφνιδιαστικά την Τυχεροπούλου, την επικεφαλής ελεγκτή που είχε αποκαλύψει πρώτη το σχέδιο, «για λόγους ανικανότητας».

Η κυρία Τυχεροπούλου, εργαζόμενη στον ΟΠΕΚΕΠΕ επί 22 χρόνια, έχασε την πρόσβαση στα αρχεία της και σφραγίστηκε η πόρτα του γραφείου της. Η ίδια έχει κινηθεί νομικά αξιώνοντας την αποκατάστασή της και την ακύρωση των αποφάσεων που ελήφθησαν εναντίον της.

Αρκετοί Έλληνες και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στο Politico ότι η EPPO ζήτησε έκτοτε την απόσπαση της Τυχεροπούλου στο γραφείο της στην Αθήνα ως εμπειρογνώμονας.

«Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετική τεχνογνωσία της κυρίας Τυχεροπούλου, στόχος αυτής της απόσπασης είναι να υποστηρίξει τις έρευνες της EPPO για απάτες που επηρεάζουν ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις», δήλωσε αξιωματούχος της EPPO.

Κληθείς να σχολιάσει την απομάκρυνση της κυρίας Τυχεροπούλου, ο κ. Μπαμπασίδης είπε ότι δεν του επιτρέπεται να συζητήσει μεμονωμένα θέματα προσωπικού.

Ο κ. Τσιάρας, ο υπουργός Γεωργίας, δεν έχει ακόμη υπογράψει τη μεταβίβαση, παρόλο που έχει εγκριθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Αρνήθηκε να σχολιάσει την κατάσταση της μεταγραφής της Τυχεροπούλου.

Ο κ. Τσιάρας συναντήθηκε με στελέχη της ΕΡΡΟ στα τέλη Νοεμβρίου και ενώ δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες της συνάντησης, στη συνέχεια ζήτησε την παραίτηση του επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μπαμπασίδη. Η EPPO επιβεβαίωσε τη συνάντηση με τον Τσιάρα, χωρίς να αποκαλύψει τι συζητήθηκε.

«Η εντολή μου προς τη νέα διοίκηση είναι να προχωρήσει στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης το συντομότερο δυνατό. Αυτός ο στόχος είναι το μεγάλο μας στοίχημα», είπε ο Τσιάρας στο Politico.

Κληθείς κάνει κάποιο σχόλιο, ο κ. Μπαμπασίδης είπε ότι οι υπουργοί είχαν τη διακριτική ευχέρεια να διορίσουν προσωπικό σε φορείς υπό την εποπτεία τους και να ζητήσουν την απόλυσή τους. Πρόσθεσε ότι η διοίκησή του «σηματοδοτήθηκε από δίκαιες, διαφανείς και έγκαιρες διαδικασίες πληρωμής» και ότι πληρωμές 2,8 δισ. ευρώ το 2024 είχαν πραγματοποιηθεί μετά από ενδελεχείς εσωτερικούς ελέγχους. Είπε επίσης ότι έχει λάβει μέτρα για την αποπληρωμή των εκκρεμών χρεών και έχει δημιουργήσει μια δημόσια πλατφόρμα για τη διαχείριση καταγγελιών για απάτη.

Στέλεχος του υπουργείου Γεωργίας δήλωσε: «Οι δυσλειτουργίες και τα προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι καινούργια. Δεν αγγίζουν τη σημερινή πολιτική ηγεσία του υπουργείου - ούτε καν τη σημερινή κυβέρνηση. Τα προβλήματα πάνε πιο πίσω και όσο περισσότερο τα αφήνει κανείς τόσο μεγαλύτερα γίνονται».

«Το πιθανότερο είναι ότι περισσότερες υποθέσεις θα οδηγηθούν στα δικαστήρια. Η σαφής εντολή του υπουργού Τσιάρα είναι να διενεργείται πλήρης, ενδελεχής και σε βάθος διερεύνηση κάθε καταγγελίας», είπε επίσης ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι δεν θα ήταν σκόπιμο να σχολιαστούν υποθέσεις που βρίσκονται ενώπιον των δικαστηρίων.

Ο κ. Τσιάρας διόρισε τον Νικόλαο Σαλάτα, πρώην δικαστή, στα τέλη Ιανουαρίου ως νέο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ - κάνοντάς τον τον έκτο επικεφαλής του φορέα μέσα σε πέντε χρόνια.

«Τι σχέση έχει ένας συνταξιούχος δικαστής με αγροτικά θέματα;», ρώτησε στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. «Ή χρησιμοποιείτε έναν συνταξιούχο δικαστή επειδή το κριτήριο για την επιλογή του σχετίζεται με την τακτοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων που ήδη ερευνούν οι ευρωπαϊκές αρχές;».

Οι Έλληνες εισαγγελείς αρνήθηκαν να σχολιάσουν το δημοσίευμα του Politico.

Πηγή: skai.gr

