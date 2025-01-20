Ποιος θα μπορούσε να έιναι ο αντίκτυπος της προεδρίας Τραμπ στο ρωσικό ρούβλι

Με την υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, οι αναλυτές αρχίζουν να εξετάζουν τι αντίκτυπο θα μπορούσε να έχει αυτό στο ρούβλι, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Πώς τα πήγε το ρούβλι τους τελευταίους μήνες;

Το ρούβλι ξεκίνησε τη χρονιά με πτώση στο πιο αδύναμο σημείο του από τον Μάρτιο του 2022, αλλά έκτοτε ενισχύθηκε κατά περίπου 10%, με αποτέλεσμα να καταστεί το νόμισμα με τις καλύτερες επιδόσεις στις αναδυόμενες αγορές το 2025.

Παρά τις ενεργειακές κυρώσεις των ΗΠΑ που επιβλήθηκαν στις 10 Ιανουαρίου, το νόμισμα βρίσκεται σε τροχιά για τον καλύτερο μήνα του από τότε που το στήριξαν οι έκτακτες αυξήσεις επιτοκίων, τα capital controls και άλλα μέτρα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Το 2024, άρχισε να ενισχύεται στα μέσα Απριλίου, καθώς οι στρατιωτικές προελάσεις σηματοδότησαν την αλλαγή του κλίματος υπέρ της Ρωσίας και παρά την πτώση των τιμών του πετρελαίου, του κύριου εξαγωγικού αγαθού της Ρωσίας.

Η εισβολή της Ουκρανίας στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας το ανέτρεψε αυτό. Οι απώλειες του ρουβλιού επιταχύνθηκαν τον Νοέμβριο, όταν η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις στην Gazprombank, η οποία διαχειρίζεται τις πληρωμές για τις εξαγωγές ενέργειας και χρησίμευε ως ο κύριος αγωγός για τις εισπράξεις συναλλάγματος.

Τι αντίκτυπο θα μπορούσαν να έχουν οι όποιες συνομιλίες Τραμπ - Πούτιν;

Ορισμένοι αναλυτές αναμένουν ότι ορισμένες δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας θα μπορούσαν να αρθούν εν μέρει εάν ο Τραμπ πραγματοποιήσει απευθείας συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν - αν και ακόμη και οι σύμβουλοι του Τραμπ έχουν αναγνωρίσει ότι οποιαδήποτε λύση στον πόλεμο είναι απίθανο να έρθει άμεσα.

Ορισμένοι αναμένουν ένα ράλι στο ρούβλι που θα οδηγηθεί από τις πληρωμές για τις ρωσικές εξαγωγές και την επανάληψη ορισμένων ξένων επενδύσεων εν μέσω μιας πιθανής σταδιακής επανένταξης στο παγκόσμιο σύστημα.

Άλλοι επισημαίνουν την τεράστια ζήτηση για εισαγωγές από βιομηχανίες όπως η αεροπορία ή η ηλεκτροπαραγωγή, όπου οι υπάρχουσες ανάγκες για ανταλλακτικά ανέρχονται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που θα μπορούσε να στείλει το ρούβλι σε ελεύθερη πτώση.

Ωστόσο, οι κυρώσεις πιθανότατα θα παραμείνουν ως επί το πλείστον μέχρι να βρεθεί μια βιώσιμη λύση για τον πόλεμο, κάτι που θα μπορούσε να διαρκέσει χρόνια.

Ποια είναι η αξία του ρουβλιού;

Το ρούβλι καθοδηγείται από τις εξελίξεις στα μέτωπα και τις κυρώσεις και όχι από τα μακροοικονομικά θεμελιώδη μεγέθη, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον υπολογισμό της πραγματικής αξίας του.

Οι εκτιμήσεις γίνονται όλο και πιο σπάνιες. Πολλοί διεθνείς αναλυτές έχουν σταματήσει να δημοσιεύουν έρευνες και υπολογισμούς για το ρούβλι.

Το Χρηματιστήριο της Μόσχας (MOEX), η κύρια πλατφόρμα διαπραγμάτευσης συναλλάγματος της Ρωσίας, και οι ρωσικές τράπεζες έχουν αναπτύξει αναλύσεις δεδομένων για την εγχώρια αγορά. Ορισμένες μη ρωσικές τράπεζες συνεχίζουν να παρέχουν δεδομένα για το ρούβλι σε διεθνείς υπηρεσίες δεδομένων.

Η κεντρική τράπεζα ανέφερε σε έκθεση της 17ης Ιανουαρίου ότι η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, ένα μέτρο που χρησιμοποιείται για την προσέγγιση της «εύλογης αξίας» ενός νομίσματος, ήταν 9% κάτω από τη διάμεση τιμή της δεκαετίας.

Ρώσοι επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων ο διευθύνων σύμβουλος της Sberbank, German Gref και ο διευθύνων σύμβουλος της Bank VTB, Andrei Kostin, έχουν δηλώσει ότι ένα επίπεδο λίγο πάνω από τα 100 ανά δολάριο είναι άνετο για την οικονομία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.