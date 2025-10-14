Του Χρυσόστομου Τσούφη

Αύριο, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, ξεκινά όπως πάντα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Και παραδοσιακά αυτή η μέρα σηματοδοτεί την έναρξη της χειμερινής περιόδου έστω κι αν, εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον, δεν υπάρχει τίποτε χειμωνιάτικο στις καιρικές συνθήκες.



Θα επιχειρήσουμε να συγκρίνουμε το κόστος για τα βασικά είδη θέρμανσης τον φετινό χειμώνα όπως κάνουμε τέτοιες μέρες από το skai.gr. Οι υπολογισμοί μας θα γίνουν με βάση την παραδοχή ότι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνει στην τιμή 1,10 ευρώ -1,12 ευρώ - πάλι εδώ στην Αθήνα – καθώς η ….φαινομενική προσέγγιση ΗΠΑ-Κίνας ανέβασε λίγο τις διεθνείς τιμές απομακρύνοντας το ενδεχόμενο το πετρέλαιο να διατεθεί με τιμή κάτω από 1,10 ευρώ/λίτρο.



Και ως βάση για τα παραδείγματα μας, θα πάρουμε ένα σπίτι 100τ.μ. με μέτρια θερμική μόνωση - όπως άλλωστε η πλειοψηφία – στο κέντρο της Αθήνας:



-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: Ας θεωρήσουμε ότι μια μέση οικογένεια λειτουργεί το σύστημα θέρμανσης 5 ώρες – αν και σε πολλές πολυκατοικίες λειτουργεί αρκετά λιγότερες – με το θερμοστάτη στους 20 βαθμούς. 5 ώρες ισοδυναμούν με περίπου 3,1λίτρα/ημέρα και επομένως μηνιαία κατανάλωση 93 λίτρα. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει να διατίθεται στα 1,10 ευρώ -1,12 ευρώ/λίτρο οπότε το συνολικό μηνιαίο κόστος ανέρχεται μεταξύ 102,3 ευρώ και 104,2 ευρώ.

(Το 2023 το αντίστοιχο παράδειγμα έδινε 128,3 ευρώ, πτώση κοντά στο 20%).



-ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: Η μετατροπή μας δίνει ότι ένα λίτρο πετρελαίου με - ας πούμε απόδοση 90% - ισοδυναμεί με 10,6Kwh. Επομένως, τα 93 λίτρα του προηγούμενου παραδείγματος ισοδυναμούν με 986 – με στρογγυλοποίηση – θερμικές Kwh. To φυσικό αέριο σήμερα διαπραγματεύεται στα 31 ευρώ/ΜhW (αποτελεί και το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2024). Επομένως, το συνολικό κόστος της μηνιαίας θέρμανσης θα ανέλθει σε 986χ0,031=30,6 ευρώ.

(Πέρυσι το αντίστοιχο παράδειγμα έδινε 54 ευρώ, πτώση 43,3%)



-ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ: (Εδώ γίνεται λόγος αποκλειστικά για τεχνολογία inverter, 1 σώμα των 18.000 btu και 2 των 9.000 btu). Η κατανάλωση για τις 5 ώρες του παραδείγματος είναι στις 15,3 Kwh/ημέρα κι άρα 459 Kwh/μήνα.

- Η μέση τιμή των σταθερών τιμολογίων όλων των παρόχων είναι αυτή τη στιγμή στα 12,7λεπτά/Kwh (από 14,2 λεπτά/KwH πέρυσι) οπότε το τελικό μηνιαίο κόστος είναι στα 59,3 ευρώ από 65,2 ευρώ πέρυσι (χωρίς τις επιπλέον χρεώσεις δήμων κτλ).

- Η μέση τιμή των κυμαινόμενων τιμολογίων (από όσα έχουν ανακοινωθεί διότι πολλές εταιρείες δεν έχουν αναρτήσει τα τιμολόγια στον ιστότοπο της ΡΑΕΕΥ) ανεβαίνει στα 0,142 ευρώ από 0,15,1 ευρώ πέρυσι. Οπότε και το μηνιαίο κόστος αυξάνεται στα 65,1 ευρώ από 69,3 ευρώ πέρυσι.

Κλιματιστικό χωρίς τεχνολογία inverter, το οποίο «καίει» 660Kwh με βάση τις παραδοχές μας, θα κόστιζε 83,8 ευρώ και 93,7 ευρώ αντίστοιχα.



-ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ: (Υψηλής ενεργειακής απόδοσης) Χοντρικά ένα τέτοιο σύστημα θα κατανάλωνε 10 Kwh ημερησίως ή 300 Kwh/μήνα.

Με βάση και τις τιμές στο παράδειγμα του κλιματιστικού το μέσο μηνιαίο κόστος για ένα σταθερό τιμολόγιο είναι στα 38,1 ευρώ/μήνα

Για το κυμαινόμενο τιμολόγιο ανεβαίνει στα 42,6 ευρώ μηνιαίως



-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ/ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ: Η κατανάλωση με αυτό το σύστημα ανέρχεται σε 30Kwh/ημέρα ή 900Kwh/μήνα.

Επομένως, το μέσο μηνιαίο κόστος για ένα σταθερό τιμολόγιο είναι στα 114 ευρώ/μήνα (128,7 ευρώ πέρυσι)

Για το κυμαινόμενο τιμολόγιο ανεβαίνει στα 127,8 ευρώ από 135,9 ευρώ πέρυσι.



Συμπερασματικά, με διαφορά στήθους, η πιο φθηνή επιλογή είναι το φυσικό αέριο κι ακολουθεί η αντλία θερμότητας. Λίγο πιο πίσω τα κλιματιστικά νέας τεχνολογίας.

Όπως αναμενόταν ο πιο ακριβός τρόπος θέρμανσης είναι τα ηλεκτρικά σώματα κι ακολουθούν, το πετρέλαιο θέρμανσης και τα παλιά κλιματιστικά με μικρή διαφορά μεταξύ τους.



Πάντως, σε σχέση με πέρυσι και σίγουρα σε σχέση με το 2023, όποιο τρόπο τελικά κι αν επιλέξει ένα νοικοκυριό για να ζεσταθεί, θα του έρθει φθηνότερα.

