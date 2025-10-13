Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε κλίμα αισιοδοξίας για αποκλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 587,98 μονάδων (+1,29%), στις 46.067,58 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 490,17 μονάδων (+2,21%), στις 22.694,60 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 102,21 μονάδων (+1,56%), στις 6.654,72 μονάδες.

