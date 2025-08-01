Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν επιστροφές εισφορών

Του Βαγγέλη Δουράκη

Επιστροφή εισφορών τον Σεπτέμβρη σε εργαζόμενους – συνταξιούχους: Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων ετήσιας εκκαθάρισης και επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Πόρου υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α είναι ενεργή και όσοι σπεύσουν να κάνουν την αίτησή τους τώρα, στις αρχές του φθινοπώρου υπολογίζεται πως θα πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Επί της ουσίας πρόκειται για ασφαλιστικές κρατήσεις που ξεπέρασαν το πλαφόν το οποίο έχει τεθεί για τις περιπτώσεις των συνταξιούχων που απασχολούνται.

Έτσι, όσοι έχουν δικαίωμα για επιστροφή μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τα ποσά που υπερβαίνουν το εκάστοτε ισχύον ετήσιο ανώτατο όριο. Το μέτρο αφορά αποκλειστικά συνταξιούχους που απασχολούνται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα και έχουν δηλώσει την απασχόλησή τους στον ΕΦΚΑ.

Τι ποσά θα λάβουν οι εργαζόμενοι – συνταξιούχοι

Από την εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων για τα εισοδήματα που αποκτά από την εργασία της, παρακρατείται ποσοστό 10% υπέρ του ΕΦΚΑ.

Η παρακράτηση αυτή υπολογίζεται ετησίως και γίνεται μέσω του εργοδότη, ταυτόχρονα με τις ασφαλιστικές εισφορές.

Ωστόσο, βάσει νόμου προβλέπεται «ταβάνι» στο ποσό που μπορεί να παρακρατηθεί από κάθε εργαζόμενο συνταξιούχο, ώστε να αποτραπεί η υπερβολική επιβάρυνση. Το ανώτατο ποσό παρακράτησης έχει οριστεί στο 12πλάσιο της εθνικής σύνταξης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

Για το 2025, η εθνική σύνταξη ανέρχεται σε 436,40 ευρώ, επομένως το όριο των ετήσιων κρατήσεων διαμορφώνεται στα 5.236,80 ευρώ.

Εφόσον κατά τον ετήσιο έλεγχο διαπιστωθεί ότι από κάποιον συνταξιούχο-μισθωτό παρακρατήθηκε ποσό άνω του ορίου αυτού, τότε ενεργοποιείται η διαδικασία επιστροφής της διαφοράς.

Η διαδικασία δεν αφορά συνταξιούχους που απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς για την κατηγορία αυτή δεν υπάρχει περίπτωση υπέρβασης του πλαφόν.

Η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης

Η νέα υπηρεσία «Ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αιτήματος για εκκαθάριση, κατ’ έτος, και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ΠΟΡΟΥ υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α., ΠΕΡΑΝ του ανώτατου ετήσιου ΟΡΙΟΥ» είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στους απασχολούμενους συνταξιούχους, μέσω του επίσημου ιστότοπου του e-Ε.Φ.Κ.Α.: efka.gov.gr - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες: ➝ Συνταξιούχοι ➝ Μισθωτοί

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται με κωδικούς Taxisnet και δήλωση Α.Μ.Κ.Α.

Δεν απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών ή η φυσική παρουσία στις υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς τα απαιτούμενα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας.

Οι αιτήσεις θα συσχετίζονται με τα ασφαλιστικά δεδομένα των υποβληθεισών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), μισθολογικών περιόδων, σε πρώτη φάση, του έτους 2024 (σύμφωνα με τις εγκυκλίους 7/2024 και 11/2024).

Η εκκαθάριση και επιστροφή των ποσών θα γίνεται σε περιοδική βάση, με χρήση αυτοματοποιημένων μηχανογραφικών κανόνων.

Τα ποσά των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ, που υπερβαίνουν το εκάστοτε ετήσιο ανώτατο όριό του θα επιστρέφονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, αφού προηγηθεί συμψηφισμός με τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α.



Πηγή: skai.gr

