Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Πέμπτη εκτελεστικό διάταγμα που τροποποιεί τους αμοιβαίους δασμολογικούς συντελεστές για ορισμένες χώρες. Με το εκτελεστικό διάταγμα επιβάλλονται υψηλότεροι τελωνειακοί δασμοί σε δεκάδες χώρες του κόσμου, έναντι των οποίων η κυβέρνηση των ΗΠΑ λέει πως έχει μικρότερο ή μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα.

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ μετέτρεψε τους τελωνειακούς δασμούς σε κύριο εργαλείο της οικονομικής πολιτικής του και μοχλό για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και την απόσπαση παραχωρήσεων από εμπορικούς εταίρους της χώρας του.

Επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί επιβάλλονται από σήμερα 1η Αυγούστου, σε χώρες που δεν έχουν έρθει σε εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, έπειτα από επανειλημμένες αναβολές ή παύσεις, σύμφωνα με τον Τραμπ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, οι νέοι δασμοί κυμαίνονται από 11% ως 41%, με τους υψηλότερους να αφορούν στη Συρία.

Οι χώρες εκείνες που υπέγραψαν συμφωνίες για το εμπόριο πριν από την προθεσμία υπόκεινται στους τελωνειακούς δασμούς που είχαν αναγγελθεί. Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα θα δουν τα προϊόντα τους να δασμολογούνται κατά 15%, η Βρετανία κατά 10%. Οι επιπρόσθετοι δασμοί 15%, είναι ένα μέτρο που έχει σκοπό «να αναδομηθεί το παγκόσμιο εμπόριο προς όφελος των αμερικανών εργαζομένων», διαβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος σε έγγραφό του.

Οι συμφωνίες που έχουν κλειστεί μέχρι σήμερα υπογράφτηκαν στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων οι λεπτομέρειες των οποίων συχνά ήταν αρκετά αόριστες. Αναμένεται να αποσαφηνιστούν αργότερα, με ειδικότερα έγγραφα να επίκεται να δοθούν στη δημοσιότητα.

Εκείνες που δεν κατάφεραν να κλείσουν συμφωνίες με την κυβέρνηση Τραμπ θα δουν τους δασμούς στα προϊόντα τους να κυμαίνονται από το 10% –το επίπεδο «βάσης»– ως το 41%, στην περίπτωση της Συρίας.

Γενικά, οι περισσότερες χώρες από αυτές που αναφέρονται στο παράρτημα του διατάγματος του προέδρου Τραμπ υπόκεινται σε δασμούς 15%, όμως κάποιες χώρες είναι αντιμέτωπες με διπλάσιους ή υψηλότερους, ιδίως η Νότια Αφρική (30%), η Σερβία (35%) και η Ελβετία (39%).

Η δραστική αύξηση των τελωνειακών δασμών προκαλεί παγκόσμια ανησυχία για τις εταιρείες που έχουν βασικό προορισμό των εξαγωγών τους τις ΗΠΑ.

Μια χώρα τουλάχιστον γλίτωσε από την αύξηση των δασμών την 7η Αυγούστου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες πως παρατείνει για 90 ημέρες την ισχύ των δασμών που επιβάλλονται στο Μεξικό — διατηρώντας τους στο 25% για όσα προϊόντα εισάγονται στην αμερικανική αγορά εκτός του πλαισίου της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου της βόρειας Αμερικής (USMCA, η πρώην NAFTA).

«Ο Καναδάς δεν συνεργάστηκε»

Απεναντίας ο Καναδάς θα δει τους δασμούς στα δικά του προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ.

Με το εκτελεστικό διάταγμα αυξάνονται από το 25% στο 35% οι δασμοί σε καναδικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ εκτός του πλαισίου της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά (USMCA).

«Ο Καναδάς δεν συνεργάστηκε προκειμένου να μειωθεί η ροή φαιντανύλης και άλλων παράνομων ναρκωτικών» προς την αμερικανική επικράτεια, αιτιολόγησε ο Λευκός Οίκος στο έγγραφό του, ενώ «έλαβε μέτρα αντιποίνων εναντίον των ΗΠΑ».

«Σε απάντηση στη συνεχιζόμενη αδράνεια και τα αντίποινα του Καναδά, ο Πρόεδρος Τραμπ έκρινε απαραίτητο να αυξήσει τους δασμούς στον Καναδά από 25% σε 35% για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την υπάρχουσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης», ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

Αντίποινα στη Βραζιλία

Η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται εξαιρετικά σκληρή έναντι κάποιων συγκεκριμένων χωρών. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε έτσι προχθές Τετάρτη διάταγμα που προβλέπει δασμούς 50% στα περισσότερα προϊόντα που εισάγονται από τη Βραζιλία, με την εξαίρεση κάποιων αγαθών.

Οι επιπρόσθετοι δασμοί αυτοί επιβλήθηκαν εν είδει αντιποίνων για τη δίκη με κατηγορούμενο τον ακροδεξιό πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου –σύμμαχο και μέγα θαυμαστή του Ντόναλντ Τραμπ– για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022.

Επιπλέον «ποινές» στην Ινδία

Η Ινδία θα δει τα προϊόντα της να δασμολογούνται κατά 25%, επίπεδο στο οποίο αναμένεται να προστεθούν επιπλέον «ποινές» διότι η Ουάσιγκτον της προσάπτει ότι αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Ικανοποίηση στην Ταϊλάνδη

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης εξέφρασε ικανοποίηση, αναφέρθηκε σε «μεγάλη επιτυχία» της, μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι προσεχώς θα επιβάλλονται τελωνειακοί δασμοί 19% στα προϊόντα της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας που εξάγονται στην αμερικανική αγορά, ενώ μέχρι τώρα γινόταν λόγος για δασμούς 36%.

«Πρόκειται για προσέγγιση αμοιβαία επωφελή, προκειμένου να προφυλάξουμε την εξαγωγική βάση και την οικονομική σταθερότητα της Ταϊλάνδης μακροπρόθεσμα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σιράγιου Χουνγκσάπ.

Δασμοί 39% στα ελβετικά προϊόντα

Ο Λευκός Οίκος αποφάσισε να προχωρήσει στην επιβολή επιπλέον τελωνειακών δασμών 39% στα ελβετικά προϊόντα, υψηλότερων από αυτούς που προβλέπονταν από την Ουάσιγκτον τον Απρίλιο, παρά τις προσπάθειες διαπραγματευτών της κυβέρνησης της Ελβετίας.

Οι επιπρόσθετοι «ανταποδοτικοί» δασμοί 39% περιλαμβάνονται σε παράρτημα στο προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ. Προηγουμένως, γινόταν λόγος για δασμούς 31%.

Οι ΗΠΑ είναι πολύ σημαντική αγορά για την Ελβετία, καθώς εξάγει εκεί ιδίως φάρμακα, ρολόγια, μηχανήματα, κάψουλες καφέ, τυριά και σοκολάτες.

Θα επιδιώξει μείωση η Ταϊβάν

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν δήλωσε ότι θα επιδιώξει να εξασφαλίσει μείωση των επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 20% στα εμπορεύματα της χώρας που εξάγονται στις ΗΠΑ.

«Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν προσωρινούς τελωνειακούς δασμούς 20% για την Ταϊβάν, με την πιθανότητα μειώσεων εάν συναφθεί συμφωνία», ανέφερε ο πρόεδρος Λάι Τσινγκ-τε μέσω Facebook, τονίζοντας πως η κυβέρνησή του καταβάλλει προσπάθειες να «εξασφαλίσει λογικό επίπεδο δασμών».

«Η καλύτερη είδηση» για την Καμπότζη

Ο πρωθυπουργός της Καμπότζης Χουν Μανέτ εξήρε την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να κατεβάσει στο 19% τους επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς στα προϊόντα της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας που εισάγονται στην αγορά των ΗΠΑ, αντί των δασμών 36% που προβλέπονταν μέχρι χθες.

Πρόκειται για «την καλύτερη είδηση για τον λαό και την οικονομία της Καμπότζης» που θα επιτρέψει «τη συνέχιση της ανάπτυξης της χώρας», ανέφερε ο επικεφαλής της κυβέρνησης μέσω Facebook.

Οι νέοι δασμοί του Τραμπ:

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι νέοι τελωνειακοί δασμοί σε προϊόντα από:

Πακιστάν 19%

Καμερούν 15%

Ισραήλ 15%

Ελβετία 39%

Ταϊβάν 20%

Νότια Αφρική 30%

Τουρκία 15%

Βενεζουέλα 15%

Βιετνάμ 20%

Καμπότζη 20%

Ταϊλάνδη 19%

Μαλαισία 19%

Ινδονησία 19%

Λάος 40%

Μιανμάρ 40%

Σρι λάνκα 20%

Νέα Ζηλανδία 15%

Νότια Κορέα 15%

Αφγανιστάν 15%

Αλγερία 30%

Ανγκόλα 15%

Βολιβία 15%

Βοσνία-Ερζεγοβίνη 30%

Μποτσουάνα 15%

Βραζιλία 10%

Μπρουνέι 25%

Καμερούν 15%

Τσαντ 15%

Κόστα Ρίκα 15%

Ακτή Ελεφαντοστού 15%

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκ: 15%

Ισημερινός 15%

Ισημερινή Γουινέα 15%

Ζάμπια 15%

Ζιμπάμπουε 15%

Ηνωμένο Βασίλειο 10%

Βανουάτου 15%

Ουγκάντα 15%

Τρινιντάντ και Τομπάγκο 15%

Τυνησία 25%

Συρία 41%

Σερβία 35%

Παπούα Νέα Γουινέα 15%

Νορβηγία 15%

Βόρεια Μακεδονία 15%

Νιγηρία 15%

Νικαράγουα 18%

Ναούρου 15%

Ναμίμπια 15%

Μοζαμβίκη 15%

Μαυρίκιος 15%

Μαλάουι 15%

Μαδαγασκάρη 15%

Λιχτενστάιν 15%

Λιβύη 30%

Λεσόθο 15%

Καζακστάν 25%

Ιορδανία 15%

Ιαπωνία 15%

Ιράκ 35%

Ινδία 25%

Ισλανδία 15%

Γουιάνα 15%

Φίτζι 15%

Γκάνα 15%

