Ποιοι κερδίζουν έκπτωση φόρου κάνοντας ηλεκτρονικές συναλλαγές

Του Βαγγέλη Δουράκη

Αν και η διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων ήδη «τρέχει», οι υπόχρεοι ακόμη και τώρα δεν θα πρέπει να ξεχνούν πως το αφορολόγητο όριο δεν εφαρμόζεται «αυτόματα», αλλά θα πρέπει να το «κερδίσουν» κάνοντας τις καθημερινές συναλλαγές τους με χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες ή μέσω e-banking. Προκειμένου λοιπόν να αποφύγουν «παγίδα» έξτρα φόρου 22% θα πρέπει να συγκεντρώσουν ηλεκτρονικές αποδείξεις που αντιστοιχούν στο 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος τους.

Και μπορεί για την τρέχουσα διαδικασία οι φορολογούμενοι να έπρεπε ήδη να έχουν κάνει τις απαραίτητες ηλεκτρονικές συναλλαγές από την περασμένη χρονιά ώστε να έχουν εξασφαλίσει το αφορολόγητο, εντούτοις καλό θα ήταν και φέτος να μην …ξεχαστούν.

Πότε μειώνεται το όριο για το «χτίσιμο» αφορολογήτου στο 20%

Έτσι, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους όσοι έχουν εισοδήματα που προέρχονται μεταξύ άλλων από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες και εκμετάλλευση ακινήτων θα πρέπει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2025 να κάνουν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (όπως με προπληρωμένες κάρτες, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, με e-banking, με e-wallet και με paypal) τις δαπάνες τους για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ακόμη για το «χτίσιμο» του αφορολόγητου πως το όριο του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος των πολιτών με δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής περιορίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις από το 30% στο 20%.

Αυτό ισχύει όταν οι φορολογούμενοι θα έχουν πραγματοποιήσει εντός του 2025 δαπάνες

για πληρωμές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ,

για τοκοχρεολυτικές δόσεις δανείων και για ενοίκια που ξεπερνούν αθροιστικά το 60% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος.

Διευκρινίζεται πως αυτό το μειωμένο ποσοστό ισχύει όταν οι δαπάνες για φόρους, δάνεια και ενοίκια έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Ποιες αποδείξεις «μετρούν» διπλά

Υπάρχουν ακόμη, ηλεκτρονικές αποδείξεις που «μετρούν» διπλά για την κάλυψη του 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος και αφορούν συγκεκριμένα επαγγέλματα. Αναλυτικά, τα ποσά που μετρούν διπλά αφορούν – μεταξύ άλλων- επισκέψεις, σε:

ποδολόγους

ορθοδοντικού

ιατρούς

οδοντίατρους

χειροπράκτες

οφθαλμίατρους

οστεοπαθητικούς,

χειροποδιστές,

Αυτό ισχύει για κάθε φορολογικό έτος από το 2022 έως και το 2025 και οι αποδείξεις από τις συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών υπολογίζονται στο διπλάσιο της αξίας τους για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Επίσης, ειδικά για τα έτη 2022-25 από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου (από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία), αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το 30% των δαπανών λήψης υπηρεσιών, για ορισμένα έξοδα των Ομάδων Στέγαση, Υπηρεσίες, Μεταφορές, Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες, Εκπαίδευση, Υπηρεσίες εφόσον πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ ετησίως.

Έτσι, για δαπάνες 5.000 ευρώ η έκπτωση είναι 1.500 ευρώ, για 10.000 ευρώ 3.000 ευρώ και για 15.000 ευρώ η έκπτωση φθάνει στα 4.500 ευρώ.

Αν όμως κάποιος έχει δαπάνες ύψους 20.000 ευρώ δεν θα αφαιρεθεί το 30% δηλαδή 6.000 ευρώ αλλά το ποσό των 5.000 ευρώ που αποτελεί το ανώτατο όριο.

Πως κερδίζουν οι φορολογούμενοι έκπτωση φόρου για ηλεκτρονικές συναλλαγές

Η εν λόγω έκπτωση φόρου ισχύει και για όσους θα πραγματοποιήσουν δαπάνες με πλαστικό χρήμα, για:

εργασίες υδραυλικού

κτηνιατρικές υπηρεσίες

ψυκτικό

υπηρεσίες που αφορούν ταξί και κηδείες

κομμωτήρια

κουρεία και καταστήματα ομορφιάς

συντηρητή θέρμανσης

ηλεκτρολόγο

ξυλουργό

μόνωση

μασάζ

φυσική ευεξία

σχολές χορού

γυμναστήρια και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με συνδρομή

προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες)

καθαρισμό και τις οικιακές υπηρεσίες, την ανάπτυξη φωτογραφιών

τοιχοποιία

σοβάτισμα

τοποθέτηση πλακιδίων

διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου

νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φροντίδας παιδιών

στέγη και τα παράθυρα λαμαρίνας

σκυρόδεμα.

Ποιοι εξαιρούνται από τις ηλεκτρονικές αποδείξεις

Από το μέτρο των ηλεκτρονικών αποδείξεων εξαιρούνται πλήρως μεταξύ άλλων:

Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Οι φυλακισμένοι

Όσοι βρίσκονται στο ηλικιακό όριο των 70 ετών και άνω

Τα άτομα που έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω

Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση

Οι πολίτες που υπηρετούν υποχρεωτικά τη στρατιωτική τους θητεία.

Και όσοι διαμένουν:

α. σε οίκο ευγηρίας

β.σε ψυχιατρικό κατάστημα.

γ. μόνιμα σε χωριά που έχουν πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων που δεν είναι τουριστικοί προορισμοί.



