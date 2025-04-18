Του Χρυσόστομου Τσούφη

Το 2024 έκλεισε με την ΑΑΔΕ – σύμφωνα με την απολογιστική της έκθεση – να «εισπράττει» για λογαριασμό του κράτους 6 δισ. ευρώ περισσότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις, 71,3 δισ. ευρώ έναντι 65 δισ. ευρώ.

Από την υπέρβαση αυτή των 6 δισ. ευρώ, το 1/3 σχεδόν, ήτοι 1,9 δισ. ευρώ προέρχεται από την υπέρβαση των εσόδων από ΦΠΑ. Οι εξηγήσεις πολλές. Ανάπτυξη άρα και περισσότερες εισπράξεις, πληθωρισμός αλλά και βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΑΑΔΕ (συντηρητικές σε σχέση με τις αντίστοιχες της κυβέρνησης που ανεβάζουν το ποσό στα 700 εκατ. ευρώ) 522 εκατ. ευρώ προέρχονται από τη βελτίωση της συμμόρφωσης, δηλαδή τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Περιορισμός της φοροδιαφυγής που δεν έχει να κάνει μόνο με την ενεργοποίηση νέων εργαλείων (myDATA, διασύνδεση POS και ταμειακών μηχανών) αλλά και με το ελεγκτικό έργο των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

Το 2024 τελείωσε με:

29.500 φορολογικούς ελέγχους, 2000 περισσότερους από τον αρχικό σχεδιασμό.

79.734 μερικούς επιτόπιους ελέγχους

1.163 ολοκληρωμένες έρευνες της ΥΕΔΔΕ έναντι στόχου 885

Από τους φορολογικούς ελέγχους βεβαιώθηκαν πρόστιμα και φόροι ύψους 2,55δισ€, 600εκατ€ περισσότερα σε σχέση με το 2023. Οι εισπράξεις βέβαια ανήλθαν σε μόλις 365εκατ€.

Όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους, διαπιστώθηκε αυξημένη παραβατικότητα. 27,1% έναντι 24,7% το 2023. Οι περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας (39,7%) πρωτίστως και των Ιονίων Νήσων δευτερευόντως (38,7%) εμφάνισαν την υψηλότερη παραβατικότητα και αυτή της Δυτικής Μακεδονίας (19,4%) τη χαμηλότερη.

Οι οικονομικοί κλάδοι με τη μεγαλύτερη παραβατικότητα ήταν:

Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 60,8%

Εμπόριο και Επισκευή οχημάτων-μηχανών 59,2%

Δραστηριότητες Υγείας 51,1%

Αθλητισμός-Ψυχαγωγία 44%

Φυτική και Ζωική παραγωγή 37,2%

Χονδρικό εμπόριο 34,8%

Εστίαση 31,7%

Λιανικό εμπόριο 30,2%

Βιομηχανία τροφίμων 28,9%

Καταλύματα 28,4%

Οι έλεγχοι οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας 697 επαγγελματικών εγκαταστάσεων, η συντριπτική πλειοψηφία (59%) στην εστίαση ενώ ακολουθούν υπηρεσίες με 18% και εμπόριο 17%

Σε 212 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν και χρηματικές κυρώσεις.

Όσον αφορά στις έρευνες φοροδιαφυγής, οδήγησαν σε βεβαιωμένα πρόστιμα και διαφυγόντα έσοδα ύψους 540εκατ€ (+23,7% από το 2023) και αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 1,14δισ€.

Οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε:

Εντοπισμό κυκλωμάτων έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Έρευνες φοροδιαφυγής από αδήλωτες πωλήσεις μέσω διαδικτύου

Έρευνες – μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων – μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής φορολογικών δηλώσεων

Ελέγχους προσαύξησης περιουσίας- άνοιγμα λογαριασμών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.