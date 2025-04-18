Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τους επενδυτές να εμφανίζονται επιφυλακτικοί παρά τη σιγουριά που εξέφρασε ο πρόεδρος Τραμπ για την προοπτική επίτευξης εμπορικής συμφωνίας με την Κίνα και άλλους εταίρους των ΗΠΑ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 527,16 μονάδων (–1,33%), στις 39.142,23 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 20,71 μονάδων (–0,13%), στις 16.286,45 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 7 μονάδων (+0,13%), στις 5.282,70 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.