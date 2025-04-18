Λογαριασμός
Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Επιφυλακτικοί οι επενδυτές παρά τη σιγουριά που εξέφρασε ο Τραμπ για την προοπτική επίτευξης εμπορικής συμφωνίας με την Κίνα και άλλους εταίρους των ΗΠΑ

Wall Street

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τους επενδυτές να εμφανίζονται επιφυλακτικοί παρά τη σιγουριά που εξέφρασε ο πρόεδρος Τραμπ για την προοπτική επίτευξης εμπορικής συμφωνίας με την Κίνα και άλλους εταίρους των ΗΠΑ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 527,16 μονάδων (–1,33%), στις 39.142,23 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 20,71 μονάδων (–0,13%), στις 16.286,45 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 7 μονάδων (+0,13%), στις 5.282,70 μονάδες.

