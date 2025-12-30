Ηλεκτρονικό «μάτι» της Εφορίας σε όλα τα ακίνητα – Τι θα «τσεκάρει»

Του Βαγγέλη Δουράκη

Μετ’ εμποδίων προχωρά ο σχεδιασμός για το ηλεκτρονικό «μάτι» της Εφορίας στα ακίνητα που θα «τσεκάρει» ποια είναι δηλωμένα στο Κτηματολόγιο αλλά όχι στο Ε9, κατοικίες που εμφανίζονται ως κενές ενώ καταναλώνουν ρεύμα, ενοίκια που δεν δηλώνονται, όπως και αποκλίσεις στις επιφάνειες μεταξύ διαφορετικών μητρώων. Η υλοποίηση της πλατφόρμας ναι μεν προχωρά με γοργούς ρυθμούς, εντούτοις η πολυπλοκότητα των δεδομένων που πρέπει να συγκεντρωθούν μοιάζει να «φρενάρει» τις εξελίξεις.

Το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), όπως αποκαλείται και το οποίο συνιστά επί της ουσίας έναν ενιαίο «φάκελο» για κάθε ακίνητο, βάσει του σχετικού σχεδιασμού πρόκειται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ποιες βάσεις δεδομένων θα τροφοδοτούν το ΜΙΔΑ

Σκοπός είναι τρεις διαφορετικές βάσεις δεδομένων θα ενοποιηθούν: το Εθνικό Κτηματολόγιο, τα φορολογικά αρχεία της ΑΑΔΕ (Ε9, Ε2, Ε1 και δηλώσεις μίσθωσης) και τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Έτσι, κάθε ασυμφωνία – από τα τετραγωνικά έως τη χρήση – θα εντοπίζεται αυτόματα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Ωστόσο, η πληθώρα και πολυπλοκότητα διαφορετικών περιπτώσεων στις ιδιοκτησίες και τις συναλλαγές θα απαιτήσει πολύ μεγάλη και συνεχή εμπλοκή και απασχόληση φορολογουμένων και φοροτεχνικών ώστε να απεικονιστούν σωστά τα φορολογικά στοιχεία των ακινήτων τους και οι δηλώσεις χρήσεις τους, σε μια ακόμη σύνθετη πλατφόρμα μετά από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου.

Όπως μάλιστα επισημαίνει η ΠΟΜΙΔΑ, θα χρειαστεί να τροποποιηθούν κατά περίπτωση, όπου αυτό απαιτείται, πολλές οριζόντιες ιδιοκτησίες ανά όροφο σε πολυώροφα κτίρια κατοικιών ή επαγγελματικά, στο οποίο δεν έχει γίνει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας.

Συγκεκριμένα, στο Ε9 η επιφάνεια του ολοκλήρου ορόφου υπολογίζεται από τοίχο σε τοίχο με ένα μόνο ΑΤΑΚ για τον κάθε όροφο. Στη νέα πλατφόρμα με υποχρεωτικό ΑΤΑΚ στη δήλωση κάθε μίσθωσης επί μέρους χώρου, απαιτείται να δηλωθούν ένας προς ένα ο κάθε χώρος (γραφείο, κατοικία κλπ) του κάθε ορόφου προκειμένου να αποκτήσουν ξεχωριστά ΑΤΑΚ.

Όλα αυτά, τονίζει η ΠΟΜΙΔΑ και πολλά άλλα επί μέρους προβλήματα, θα δημιουργήσουν τεράστια δυσκολία και αναστολή στις μισθωτικές συναλλαγές, χορήγηση επιδομάτων ενοικίου κ.τ.λ. αλλά και τις μεταβιβάσεις ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία.

Για αυτούς τους λόγους οι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών ακινήτων, συστήνουν να μην ανοίξει η πλατφόρμα, παρά μόνον εάν είναι απολύτως βέβαιο ότι θα λειτουργήσει ορθά.

Ποιες είναι οι προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ

Συγκεκριμένα, η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει τα εξής:

1. Η πλατφόρμα να ανοίξει μόνον όταν είναι βέβαιο ότι έχουν αντιμετωπιστεί και επιλυθεί όσο γίνεται περισσότερα προβλήματα από τα πολλά που παρουσιάζονται στην τεράστια προσπάθεια «σύζευξης» δύο εντελώς διαφορετικών συστημάτων (Κτηματολογίου και Ε9) καθώς και η διαλειτουργικότητά τους με δεδομένα που αντλούνται από άλλα πληροφοριακά συστήματα άλλων αρχών και φορέων, τα οποία έχουν διαφορετική λειτουργική και θεσμική αφετηρία. Μία πρόωρη έναρξη ενδέχεται να δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από μια σύντομη καθυστέρηση.

2. Κατά το πρώτο δίμηνο της λειτουργίας της η πλατφόρμα να ανοίξει χωρίς υποχρεωτικές προθεσμίες και διαδικασίες, ώστε αντιστοιχίζοντας ένα-ένα τα ακίνητά τους, να εξοικειωθούν οι φορολογούμενοι και οι φοροτεχνικοί με τις διαδικασίες και τις ιδιαιτερότητές της. Να ληφθεί δηλαδή υπόψη και ότι ιδιαίτερα στην αρχή του έτους, οι φορολογικές συναλλαγές-υποχρεώσεις είναι υπέρογκες, (ΕΝΦΙΑ, έναρξη φορολογικών δηλώσεων, τροποποιήσεις μισθωτηρίων για χορήγηση επιδομάτων κ.τ.λ.), και δεν θα πρέπει να «μπλοκαριστούν» από την υποχρεωτική επίλυση δυσχερών ζητημάτων αντιστοίχισης των ακινήτων.

3. Η πλήρης αντιστοίχιση του συνόλου των ιδιοκτησιών δεν θα πρέπει να υπόκειται σε κανενός είδους ασφυκτικές προθεσμίες, δεδομένου του μεγάλου απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωσή της εκ μέρους των ιδιοκτητών και των φοροτεχνικών τους, που ενδέχεται να χρειαστεί να εκταθεί έως και το τέλος του 2026.

4. Σε κάθε περίπτωση, η έναρξη παραγωγικής διαδικασίας του ΜΙΔΑ δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει την εφαρμογή των Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτων, έως ότου ιδιοκτήτες και φοροτεχνικοί εξοικειωθούν πλήρως με τη λειτουργεία της πλατφόρμας.

5. Η υπάρχουσα βάση δεδομένων των Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτων θα πρέπει να παραμείνει προσβάσιμη, καθόσον το αρχείο της αφορά τεράστιο αριθμό εν ενεργεία μισθώσεων κάθε είδους ακινήτων.

6. Θα πρέπει να επανεξεταστούν εξ υπαρχής και να περιοριστούν τα ποικίλα διοικητικά πρόστιμα των 100 ευρώ κλπ. που επιβάλλονται σε κάθε είδους καθυστερήσεις συμμόρφωσης με προθεσμίες υποβολής διαφόρων δηλώσεων προς την ΑΑΔΕ, πολλές από τις οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των φορολογουμένων αλλά τρίτων, συνήθως άλλων αρχών ή φορέων, και γενικότερα δεν συνάδουν με το πνεύμα χρηστής διοίκησης που χαρακτηρίζει την λειτουργεία της ΑΑΔΕ.

7. Τέλος, επισημαίνουμε ότι, όπως ακριβώς συνέβη και το έτος 2020 με τη διόρθωση των αδήλωτων εμβαδών προς τους Ο.Τ.Α., αν οι τυχόν διορθώσεις που θα χρειαστεί να κάνουν οι φορολογούμενοι κατά τη διαδικασία αντιστοίχισης των περιουσιακών τους στοιχείων, οδηγούν σε προσαύξηση εμβαδών κλπ., θα πρέπει οπωσδήποτε να νομοθετηθεί ότι δεν θα συνεπάγονται αναδρομικές φορολογικές χρεώσεις, ώστε αυτό να μην αποτελέσει αντικίνητρο στην ορθή αναγραφή των πραγματικών εμβαδών όλων των ακινήτων.



Πηγή: skai.gr

