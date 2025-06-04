Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες Τρίτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, παραμερίζοντας τις ανησυχίες για τον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 214,16 μονάδων (+0,51%), στις 42.519,64 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 156,34 μονάδων (+0,81%), στις 19.398,96 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 34,43 μονάδων (+0,58%), στις 5.970,37 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

