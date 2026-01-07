Στο 2,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο από 2,8% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

Στην ευρωζώνη ο πληθωρισμός υποχώρησε τον Δεκέμβριο στο 2% από 2,1% τον Νοέμβριο.

Εξετάζοντας τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό τον Δεκέμβριο (3,4%, σε σύγκριση με 3,5% τον Νοέμβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,6%, σε σύγκριση με 2,4% τον Νοέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,4%, σε σύγκριση με 0,5% τον Νοέμβριο) και την ενέργεια (-1,9%, σε σύγκριση με -0,5% τον Νοέμβριο).





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.