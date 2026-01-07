Η Polymarket αμφισβητεί ότι η αποστολή για τη σύλληψη του Nικολάς Μαδούρο συνιστούσε εισβολή και δήλωσε ότι θα εκπληρώσει τη σύμβαση πρόβλεψης μόνο εάν ο αμερικανικός στρατός αναλάβει τον έλεγχο του εδάφους της Βενεζουέλας.

Η απόφαση εξόργισε τους παίκτες και ενέτεινε τη διαμάχη γύρω από ένα επιτυχημένο στοίχημα για το πότε θα συλληφθεί ο Μαδούρο, το οποίο απέφερε κέρδη άνω των 400.000 δολαρίων σε έναν άγνωστο επενδυτή. Η διαμάχη σχετικά με τον ορισμό του όρου «εισβολή» αναδεικνύει μόνο μία από τις αντιπαραθέσεις που αντιμετωπίζει ο κατά κύριο λόγο ανεξέλεγκτος κλάδος, σημειώνουν οι Financial Times.

Η Polymarket -η οποία μόλις πρόσφατα έλαβε την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών για να λειτουργεί νόμιμα στις ΗΠΑ- δηλώνει στον ιστότοπό της ότι θα πληρώσει τα στοιχήματα «Θα εισβάλουν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα έως...;» εάν οι ΗΠΑ «ξεκινήσουν μια στρατιωτική επίθεση με σκοπό να αποκτήσουν τον έλεγχο οποιουδήποτε τμήματος της Βενεζουέλας» έως μία από τις τρεις ημερομηνίες που έχει ορίσει.

Οι πλατφόρμες πρόβλεψης όπως η Polymarket δεν πραγματοποιούν συνήθως στοχευμένες στοιχηματικές πράξεις. Αντίθετα, λειτουργούν ως μεσάζοντες που αντιστοιχίζουν θετικές και αρνητικές θέσεις και κρίνουν το αποτέλεσμα των γεγονότων, εισπράττοντας αμοιβή κατά τη διαδικασία.

Μετά τη σύλληψη και την απομάκρυνση του Μαδούρο από το συγκρότημα του Καράκας από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ νωρίς το Σάββατο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα υπαγορεύσουν τις πολιτικές της λατινοαμερικανικής χώρας που θα εφαρμόσουν οι ηγέτες του εναπομείναντος καθεστώτος.

Αυτή τη στιγμή, έχουν στοιχηματιστεί περισσότερα από 10,5 εκατομμύρια δολάρια, το μεγαλύτερο μέρος με προθεσμία την 31η Ιανουαρίου, ενώ το υπόλοιπο σε στοιχήματα που λήγουν τον Μάρτιο και τον Δεκέμβριο. Χρήστες που σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν στοιχηματίσει δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε μια εισβολή των ΗΠΑ έχουν καταφύγει στην ενότητα σχολίων του Polymarket για να εκφράσουν την απογοήτευσή τους.

«Η Polymarket έχει περιπέσει σε απόλυτη αυθαιρεσία», δήλωσε ένας χρήστης με το όνομα Skinner. «Οι λέξεις επαναπροσδιορίζονται κατά βούληση, αποσυνδέονται από κάθε αναγνωρισμένη έννοια και τα γεγονότα απλώς αγνοούνται. Το γεγονός ότι μια στρατιωτική εισβολή, η απαγωγή ενός αρχηγού κράτους και η κατάληψη μιας χώρας δεν ταξινομούνται ως εισβολή είναι απλά παράλογο».

Το στοίχημα για τη σύλληψη Μαδούρο

Το στοίχημα για τη σύλληψη του Μαδούρο αναζωπύρωσε τις ανησυχίες σχετικά με την αθέμιτη εκμετάλλευση του πλεονεκτήματος των πληροφοριών από τους traders, μετά από ένα άλλο περιστατικό πέρυσι, στο οποίο ένας trader στοιχημάτισε με επιτυχία για τον νικητή του Νόμπελ Ειρήνης. Ο χρόνος των στοιχημάτων φάνηκε να υποδηλώνει ότι ο dealer είχε εκ των προτέρων γνώση της στρατιωτικής δράσης.

Ο ανώνυμος λογαριασμός, που δημιουργήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου, έβαλε μια σειρά στοιχημάτων σε τέσσερα ερωτήματα σχετικά με τις ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα τις ημέρες πριν από την επιχείρηση του Τραμπ.

Ο χρήστης στοιχημάτισε περισσότερα από 32.000 δολάρια ότι ο Μαδούρο θα απομακρυνόταν από την εξουσία μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, όταν η θέση «ναι» διαπραγματευόταν σε μέσο όρο 7 σεντς -υποδηλώνοντας 7% πιθανότητα απομάκρυνσής του. Αυτή η επιλογή απέδιδε 100 σεντς όταν ο Μαδούρο έφυγε από τη χώρα στις 3 Ιανουαρίου, αποφέροντας στον επενδυτή κέρδος 436.000 δολαρίων.

Το BBC αναφέρει, ότι ο γιος του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, υπηρετεί σε συμβουλευτικό ρόλο στην Polymarket.

