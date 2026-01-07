«Τα βρήκαν» Θεοδωρικάκος - πωλητές λαϊκών αγορών, περιμένουν απάντηση και από το ΥΠΟΙΚ

Σε πλήρη συμφωνία κατέληξαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών κατά την συνάντηση που είχαν νωρίτερα.

Είχε προηγηθει διάλογος τεσσάρων μηνών μεταξύ των δύο πλευρών για θέματα που ενισχύουν ουσιαστικά τον θεσμό των λαϊκών αγορών μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας και της στήριξης των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σημερινή συνάντηση υπήρξε ικανοποίηση των εκπροσώπων των των λαΙκών αγορών, καθώς ο κ. Θεοδωρικάκος δεσμεύτηκε για την υλοποίηση των αιτημάτων τους.

Η απεργία που έχουν προκηρύξει οι παραγωγοί και πωλητές λαϊκών αγορών συνεχίζεται και σήμερα, ενώ αύριο αναμένεται να κλείσουν οι Λαχαναγορές Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

