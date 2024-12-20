Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ανακοινώνει ότι το ψηφιακό αρχείο των δικαιούχων της πληρωμής απεστάλη σήμερα στην Τράπεζα στις 3.58 μ.μ. με τα ποσά της εξόφλησης του 30% της βασικής εισοδηματικής στήριξης για την βιωσιμότητα έτους 2024, εθνικού αποθέματος, αναδιανεμητικής και νεαρής ηλικίας. Η διαδικασία υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου μέσω του gov.gr. και έχει ξεκινήσει η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων. Με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής, η Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνει:

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, που ετέθη μετά την ολοκλήρωση υποβολής της ΕΑΕ 2024, τηρήθηκε στον απόλυτο βαθμό. Η έγκαιρη και έγκυρη πληρωμή, αποτέλεσε βασική προτεραιότητα και δέσμευση τόσο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όσο και της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αξιοπιστία του Οργανισμού κτίζεται βήμα - βήμα, πληρωμή με πληρωμή και ενισχύεται από το γεγονός, ότι μετά την σταδιακή αποκατάσταση των πληροφοριακών συστημάτων του Οργανισμού, θεμελιώνεται σε στέρεες βάσεις η εξυγίανσή του, που περνά μέσα από την επιστροφή στην κανονικότητα, από τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη στις πληρωμές.

Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για όλες τις αιτήσεις ΟΣΔΕ 2024, μετά τη σύγκλιση των δικαιωμάτων που εφαρμόζεται, την εφαρμογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας, την καταχώρηση των ελέγχων monitoring στο σύνολο της επικράτειας, την κατανομή βοσκοτόπων, όπως προβλέπουν οι εθνικοί, οι κοινοτικοί κανονισμοί και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ΚΑΠ 2023-2027 (ΣΣΚΑΠ).

Τονίζεται ότι για πρώτη φορά, όπως προβλέπεται στην ενωσιακή νομοθεσία και στο ΣΣΚΑΠ, εφαρμόστηκε το σύστημα επιβολής κυρώσεων σε επίπεδο αγροτεμαχίων σε διάφορες κατηγορίες δικαιούχων. Για παράδειγμα ενδεικτικά αναφέρουμε:

σε 12.259 δικαιούχους οι οποίοι δήλωσαν βοσκοτόπια χωρίς ζωικό κεφάλαιο

σε 24.931 που σε διασταυρωτικό έλεγχο με την ΑΑΔΕ προέκυψε απόκλιση των δηλούμενων ιδιοκτησιακών στοιχείων

σε 5.299 που δήλωσαν αγροτεμάχια δημοσίων, κοινοτικών, προστατευόμενων κτλ. εκτάσεων.

Συνολικά η σημερινή πληρωμή άγγιξε τα 440 εκατομμύρια ευρώ.

Ειδικότερα, αναγράφονται ανά κατηγορία των δικαιούχων τα ποσά στον πίνακα που ακολουθεί:

Ενίσχυση Πλήθος ΑΦΜ Ποσό μετά κυρώσεων και προ συμψηφισμών

30% ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ 569.332 246.683.512,40

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΜΙΚΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 47.150 22.060.353,00

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 327.518 170.998.974,66

ΣΥΝΟΛΟ 439.742.840,06

Η υλοποίηση της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης του 30% του έτους 2024 και Εθνικού Αποθέματος, αφορά σε 569.332 δικαιούχους από το σύνολο των υποβληθεισών ΕΑΕ 2024.

Στην αρχική επεξεργασία εντάχθηκαν 581.743 ΑΦΜ με δικαιώματα που αντιστοιχούν σε 811.648.691,23 ευρώ. Το ποσοστό ενεργοποίησης των δικαιωμάτων έφτασε στο 91,52%.

Να σημειωθεί ότι στη σημερινή πληρωμή συνεχίστηκε η διαδικασία τμηματικής ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών έτους 2022.

Αναλυτικότερα:

Α) Σχετικά με το monitoring: Σύμφωνα με τη νέα ΚΑΠ 2023-2027 είναι υποχρεωτική η καθολική διενέργεια ελέγχων (δηλαδή ποσοστό 100% της επικράτειας) με τη μέθοδο παρακολούθησης (monitoring).

Αναλυτικότερα, από το έτος 2024 η εφαρμογή του συστήματος monitoring αφορά καθολικά στα παρακάτω καθεστώτα:

Βασική Εισοδηματική Στήριξη για τη Βιωσιμότητα (Βασική Ενίσχυση).

Χορήγηση συμπληρωματικής στήριξης του Αναδιανεμητικού εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα (Αναδιανεμητική).

Συμπληρωματική Εισοδηματική Στήριξη των γεωργών νεαρής ηλικίας (young)

Συνδεδεμένη Ενίσχυση σκληρού σίτου, μαλακού σίτου, κριθαριού, ρυζιού, αραβόσιτου, βρώσιμων οσπρίων, πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών.

Ειδική Ενίσχυση για την καλλιέργεια βαμβακιού.

Αντισταθμιστικές Ενισχύσεις σε περιοχές με φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα (Εξισωτική).

Στο πλαίσιο της πληρωμής της εξόφλησης έτους 2024, ελέγχθηκε το σύνολο των αγροτεμαχίων όπως αυτά είχαν δηλωθεί και ψηφιοποιηθεί από τα ΚΥΔ και τους αιτούντες, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ΕΑΕ 2024.

Ειδικότερα ελέγχθηκαν με τη μέθοδο monitoring συνολικά 5.563.740 αγροτεμάχια σε όλη τη χώρα που αφορούν σε 604.805 μοναδικά ΑΦΜ.

Από αυτά προέκυψαν ευρήματα σε 345.605 αγροτεμάχια (6,2% του συνόλου των ελεγχθέντων αγροτεμαχίων). Τα αγροτεμάχια αυτά εξαιρέθηκαν από την πληρωμή. Αυτά αντιστοιχούν σε 157.205 μοναδικά ΑΦΜ από τα οποία 7.459 ΑΦΜ δε συμπεριλήφθηκαν στην πληρωμή. Τα αγροτεμάχια αυτά αφορούν κυρίως σε αστικά τμήματα, χέρσα και βοσκοτόπους.

B) Σχετικά με τις Μεταβιβάσεις:

Οι υπηρεσίες του Οργανισμού επεξεργάστηκαν συνολικά 42.577 αιτήσεις μεταβίβασης, που αφορούν σε μεταβιβαστές και αποδέκτες. Από το παραπάνω σύνολο, έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος σε 37.247 αιτήσεις, ποσοστό 89,54%. Οι 5.330 αιτήσεις (μεταβιβαστών και αποδεκτών) για τις οποίες εκκρεμεί η ολοκλήρωση του ελέγχου τους, αφορούν κυρίως σε μεταβιβάσεις αιτίας θανάτου. Για την οριστική έγκρισή τους, απαιτείται η προσκόμιση και ο έλεγχος εγγράφων, όπως διαθήκες, βεβαιώσεις αποδοχής κληρονομιάς, κληρονομητήρια, πιστοποιητικά Πρωτοδικείου περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης κτλ, τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα προσκομιστεί, είτε δεν έχουν ελεγχθεί λόγω του ιδιαίτερου όγκου και της σημαντικότητας τους. Μετά τους διασταυρωτικούς ελέγχους στην πληρωμή εντάχθηκαν 33.229 αιτήσεις (μεταβιβαστές και αποδέκτες) ποσοστό 89,20% των οριστικώς ελεγμένων μεταβιβάσεων.

Όσον αφορά σε 1683 κτηνοτρόφους-μεταβιβαστές, που εμπλέκονται σε ολική ή μερική μεταβίβαση των δικαιωμάτων τους ΠΕ1 (Περιφέρειας Βοσκοτόπων), δεν έχουν συμπεριληφθεί στην πληρωμή του υπόλοιπου βοσκοτοπικών δικαιωμάτων τους διότι δεν έχουν λάβει κατανομή βοσκοτοπικών εκτάσεων, μέχρι σήμερα. Σε ό,τι αφορά 3.554 αποδέκτες μεταβίβασης βοσκοτοπικών δικαιωμάτων, αυτοί συμπεριλήφθηκαν στην πληρωμή μόνο για τα βοσκοτοπικά τους δικαιώματα, που ήδη κατείχαν και όχι για τα επιπλέον που έλαβαν με τη μεταβίβαση, διότι και σε αυτούς δεν έγινε επιπλέον κατανομή. Ο Οργανισμός έχει ήδη λάβει μέριμνα για την επιπλέον κατανομή και αποτύπωση των απαιτούμενων βοσκοτοπικών εκτάσεων, ώστε όλοι οι παραπάνω να συμπεριληφθούν στην επόμενη επεξεργασία πληρωμής άμεσων ενισχύσεων.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες, που αφορούν συνολικά σε 28.799 μοναδικά ΑΦΜ και που δε συμπεριλήφθηκαν και αυτά στην πληρωμή είναι:

Δέσμευση αίτησης λόγω ΑΦΜ 178

Δέσμευση αίτησης λόγω αριθμού τραπεζικού λογαριασμού 1.045

Υπό έλεγχο η ιδιότητα ενεργού γεωργού 299

Δεσμεύσεις από Άμεσες Ενισχύσεις για περαιτέρω έλεγχο 2

Δεσμεύσεις από Τεχνικούς Ελέγχους 147

Δεσμεύσεις από Δικαιώματα 2.897

Σύνολο αξίας άμεσων ενισχύσεων κάτω των 150 € 22.635

Απόρριψη απαράδεκτης αίτησης 1.270

Απόρριψη αίτησης λόγω υποβολής μετά θάνατον 265

Παραγωγοί μικρότεροι των 18 ετών δεν έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα 6

Δέσμευση αίτησης λόγω συμμετοχής σε πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης 1

Δέσμευση αίτησης λόγω συμμετοχής συζύγου σε πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης 1

Διάδοχος πρόωρης με δεκαετή αποκλεισμό 43

Απόρριψη αίτησης λόγω υποβολής μετά θάνατον 10

ΣΥΝΟΛΟ 28.799

Γ) Σχετικά με το Εθνικό Απόθεμα 2024:

Υποβλήθηκαν συνολικά 35.876 αιτήσεις για χορήγηση εθνικού αποθέματος έτους 2024. Μετά τον διασταυρωτικό έλεγχο εγκρίθηκαν και χορηγήθηκε Ε.Α σε 9.495 δικαιούχους, που είχαν προσκομίσει ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τηρούσαν όλες σωρευτικά τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Το ποσό πληρωμής για αυτούς αντιστοιχεί σε 11.983.398,40 ευρώ. Για τους 26.381 που δεν χορηγήθηκε Ε.Α. 2024, ο Οργανισμός συνεχίζει τη διαδικασία αξιολόγησης και αναμένει ώστε να προσκομιστούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να εκπληρωθούν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και να χορηγηθεί Ε.Α. 2024 σε όσους τελικά δικαιούνται. Για αυτούς προβλέπεται να πληρωθούν σε επόμενη πληρωμή που θα προετοιμάσει ο Οργανισμός.

Για όσους παραγωγούς υπάρξουν εκκρεμότητες μετά τη σημερινή πληρωμή, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως αυτή ορίζεται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για τυχόν διορθώσεις.

Στην ανακοίνωση του οργανισμού αναφέρεται:

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. παραμένει σταθερά προσανατολισμένος στη στήριξη των παραγωγών, γεωργών και κτηνοτρόφων, προκειμένου να μπορούν να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα. Με σταθερά και στέρεα βήματα προχωράμε μπροστά, σε μια νέα εποχή. Εποχή θεμελίωσης δίκαιων κανόνων για όλους, σεβασμού της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, ώστε να διασφαλιστούν οι πραγματικοί αγρότες. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., αλλάζει σε τεχνολογικό επίπεδο, με όραμα την βελτίωση των υπηρεσιών του, διασφαλίζοντας την εγκυρότητα, την ταχύτητα, την δικαιοσύνη στη χορήγηση των ενισχύσεων, με διαφάνεια και αξιοπιστία, κάνοντας άλμα στο μέλλον προς όφελος του Έλληνα κτηνοτρόφου και αγρότη, της χώρας και της ελληνικής οικονομίας.

