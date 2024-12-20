Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Πτώση 0,26%, στα 526,99 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, μετά και τη νέα προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ, για την επιβολή δασμών στην Ευρώπη.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.452,50 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,26%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.446,09(-0,70%)

Σε εβδομαδιαία βάση ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση 1,14%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 12,32 %.

Η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 526,99 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 347 εκατ. ευρώ αφορούσαν στη μετοχή της Τέρνα Ενεργειακή, στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης της Masdar Hellas για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Τέρνα Ενεργειακή.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,27%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,56%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τέρνα Ενεργειακή (+0,96%), της Εθνικής (+0,80%), της Motor Oil (+0,78%) και της Eurobank (+0,63%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-3,30%), Aegean Airlines (-1,66%), της Autohellas (-1,33%), της Μυτιληναίος (-1,18%) και της Πειραιώς (-1,04%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν Τέρνα Ενεργειακή και η Eurobank διακινώντας 17.342.587 και 16.399.233 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Τέρνα Ενεργειακή με 346,86 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 36,72 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 37 μετοχές, 54 πτωτικά και 27 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική +8,70% και Frigoglass +4,55%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Prodea -5,07% και Δομική Κρήτης -4,32%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 39,6000 -1,00%

ALPHA BANK: 1,5795 -0,47%

AEGEAN AIRLINES: 10,0700 -1,66%

VIOHALCO: 5,2700 -3,30%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,2000 -1,19%

ΔΑΑ:8,0000 αμετάβλητη

ΔΕΗ: 11,6000 -0,60%

COCA COLA HBC:32,1800 -0,74%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,9380 αμετάβλητη

ΕΛΠΕ: 7,3000 +0,27%

ELVALHALCOR: 1,8800 -0,74%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,8400 +0,80%

ΕΥΔΑΠ: 5,8000 αμετάβλητη

EUROBANK: 2,2500 +0,63%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1700 αμετάβλητη

MOTOR OIL: 20,5600 +0,78%

JUMBO: 25,1800 -0,79%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:33,4000 -1,18%

ΟΛΠ:30,0500 -0,17%

ΟΠΑΠ: 15,6900 -0,25%

ΟΤΕ: 14,8500 +0,61%

AUTOHELLAS:10,3600 -1,33%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8910 -1,04%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,7400 +0,19%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:20,0200 +0,96%

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.