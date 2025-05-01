Πίστωση χρόνου από τις αμερικανικές επιχειρήσεις ζητά ο Τραμπ

Να δώσουν περισσότερο χρόνο στην κυβέρνηση ώστε να αποτυπωθούν στην οικονομία οι πρωτοβουλίες που έχει λάβει ζήτησε την Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω των φόβων για ύφεση που εντάθηκαν μετά τη συρρίκνωση της αμερικανικής οικονομίας για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τα στοιχεία για την πορεία της οικονομίας των ΗΠΑ παραπλανητικά, σημειώνοντας ότι οι επιχειρήσεις είχαν συσσωρεύσει εισαγόμενα προϊόντα πριν από την επιβολή των δασμών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι οι επιχειρήσεις έχουν υποσχεθεί να προχωρήσουν σε επενδύσεις ύψους 8 τρισ. δολαρίων, οι οποίες -όπως υποστήριξε, θα αποκαταστήσουν τη μεταποιητική ικανότητα των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, η αμερικανική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,3% σε ετήσια βάση το α' τρίμηνο του έτους, σε μια απότομη αναστροφή πορείας μετά την ανάπτυξη 2,4% που καταγράφηκε κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Μια ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη για τον Αμερικανό πρόεδρο που μόλις συμπλήρωσε 100 ημέρες στην εξουσία και ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν να εντείνεται η δυσαρέσκεια των Αμερικανών για τους χειρισμούς του στην οικονομία.

Μιλώντας το απόγευμα της Τετάρτης σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο παρουσία επικεφαλής επιχειρήσεων, ο Τραμπ κατηγόρησε τον Δημοκρατικό προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, για τα απογοητευτικά στοιχεία του ΑΕΠ των ΗΠΑ.

«Αυτή είναι η οικονομία του Μπάιντεν, διότι εμείς αναλάβαμε στις 20 Ιανουαρίου», δήλωσε ο Τραμπ και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι πρέπει να μας δώσετε λίγο χρόνο για να κινηθούμε».

Η επίθεση του Τραμπ στον Μπάιντεν, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε την αντίδραση του Δημοκρατικού κόμματος.

Ο Χακίμ Τζέφρις, επικεφαλής της μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, απάντησε: «Αυτή δεν είναι η οικονομία του Τζο Μπάιντεν, Ντόναλντ, είναι η δική σου οικονομία. Είναι η οικονομία του Τραμπ, είναι μια αποτυχημένη οικονομία και ο αμερικανικός λαός το γνωρίζει».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ εξήρε επίσης τις προγραμματισμένες επενδύσεις στην τεχνολογία, την υγειονομική περίθαλψη και τις υποδομές, παρουσιάζοντας διευθύνοντες συμβούλους μεγάλων εταιρειών, όπως ο Χοσέ Μουνιόζ της Hyundai, ο Τεντ Ογκάβα της Toyota και ο Χοακίν Ντουάτο της Johnson & Johnson.

Ο Τραμπ κάλεσε επίσης το Κογκρέσο να ψηφίσει το φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο περιλαμβάνει τρισεκατομμύρια δολάρια σε περικοπές φόρων και δαπανών, αλλά αντιμετωπίζει αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς και ορισμένους Ρεπουμπλικάνους.

Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εμφάνισής του νωρίτερα εχθές με μέλη του υπουργικού συμβουλίου του, ο Τραμπ υποβάθμισε τους φόβους για ελλείψεις προϊόντων όπως τα παιχνίδια, που έχει πυροδοτήσει η απότομη μείωση του εμπορίου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

«Λοιπόν, ίσως τα παιδιά θα πρέπει να έχουν δύο κούκλες αντί για 30, καταλαβαίνετε;», δήλωσε και πρόσθεσε: «Και ίσως οι δύο κούκλες να κοστίζουν μερικά δολάρια περισσότερο από ό,τι θα κόστιζαν κανονικά».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει επιβάλλει δασμούς έως και 145% στα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, με την Κίνα να «απαντά» με φόρο 125% στα αμερικανικά προϊόντα.

Η κυβέρνηση Τραμπ μάλιστα δήλωσε ότι όταν οι νέοι δασμοί προστεθούν στους υπάρχοντες, οι δασμοί σε ορισμένα κινεζικά προϊόντα θα μπορούσαν να φτάσουν το 245%.



