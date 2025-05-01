Του Βαγγέλη Δουράκη

Τη «γλιτώνουν» μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου με χρέη άνω των 100.000 ευρώ, με τις διατάξεις του νόμου 5193/2025: Βάσει των προβλέψεων του νέου νόμου, παύει η άσκηση ποινικών διώξεων σε όσους χρωστούν στο Κράτος μεγάλα ποσά, εφόσον βεβαίως πρώτα φροντίσουν να τα «τακτοποιήσουν», με άλλα λόγια να τα ρυθμίσουν. Μέχρι σήμερα η Εφορία διατηρούσε το δικαίωμα ακόμη και σε αυτή την περίπτωση να ασκήσει κανονικά διώξεις, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντά της.



Με εγκύκλιό της η ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα την Ο. 3018, ξεκαθαρίζει πως εάν κάποιος ρυθμίσει και εξυπηρετεί τις οφειλές του, η ποινική δίωξη θα αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση και όταν εξοφλήσει το αξιόποινο θα εξαλείφεται. Εάν ωστόσο σταματήσει να πληρώνει, τότε θα κινείται η δικαστική διαδικασία «ανάποδα».

Ποιους αφορά η νέα διάταξη

Η διάταξη αυτή αφορά οφειλέτες που δεν καταβάλλουν τα βεβαιωμένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μηνών, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

Επίσης αφορά, φυσικά πρόσωπα, νομίμους εκπροσώπους ή μέλη οφειλετών-νομικών προσώπων, που έχουν ποινική ευθύνη για το ανωτέρω αδίκημα σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 1882/1990.

Ειδικότερα, σε περίπτωση- υπαγωγής σε ρύθμιση καταβολής χρηματικών οφειλών άνω των 100.000 ευρώ, σύμφωνα με διάταξη νόμου ή με δικαστική απόφαση ή με απόφαση διοικητικού οργάνου ή αναστολής είσπραξης οφειλών, η ποινική δίωξη αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση ή ισχύει η αναστολή είσπραξης, και σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης το αξιόποινο εξαλείφεται.

Για τους ίδιους λόγους αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται η εκτέλεση αυτής που άρχισε, η οποία εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης.

Βέβαια, σε περίπτωση που ο οφειλέτης απωλέσει τη ρύθμιση, η Εφορία ενημερώνει αμελλητί τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, υποβάλλοντας τον επικαιροποιημένο κατά το καταβληθέν μέρος οφειλών πίνακα χρεών.

Πάντως, όσο διαρκεί η ρύθμιση καταβολής των οφειλών ή η αναστολή είσπραξης των οφειλών, αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα (και δεν συμπληρώνεται αυτή πριν από την πάροδο ενός (1) έτους από τη λήξη της αναστολής. Επιπλέον, αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής, που επιβλήθηκε, ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.

Τι αναφέρει ο νέος νόμος

Όλα αυτά καταγράφονται στο Άρθρο 227 «Ποινικό αδίκημα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους - Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 25 ν. 1882/1990» του ν. 5193/2025.

Με το άρθρο 227 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαταστάθηκε η παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43), περί του ποινικού αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους, ως εξής:

«5. α) Σε περίπτωση: αα) υπαγωγής σε ρύθμιση καταβολής χρηματικών οφειλών σύμφωνα με διάταξη νόμου ή με δικαστική απόφαση ή με απόφαση διοικητικού οργάνου ή αβ) αναστολής είσπραξης οφειλών, η ποινική δίωξη αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση ή ισχύει η αναστολή είσπραξης, και σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης το αξιόποινο εξαλείφεται.

Για τους ίδιους λόγους αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται η εκτέλεση αυτής που άρχισε, η οποία εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης.

β) Αν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές υπαχθούν σε οποιαδήποτε ρύθμιση καταβολής οφειλών σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περ. α) πριν από την παρέλευση του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 και για όσο χρονικό διάστημα ισχύει αυτή, δεν υποβάλλεται αίτηση από τα αρμόδια όργανα της παρ. 1 προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Αν παρέλθει το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 και δεν έχει υποβληθεί αίτηση προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, τα αρμόδια όργανα της παρ. 1 δεν υποβάλλουν την αίτηση προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Αν έχει ήδη υποβληθεί αίτηση προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών και δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, τα αρμόδια όργανα ενημερώνουν σχετικώς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ενώ αν έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη, τότε αυτή παύει με απόφαση του δικαστηρίου.

γ) Αν ο οφειλέτης απωλέσει τη ρύθμιση που αναφέρεται στις περ. α) και β), η διοίκηση ενημερώνει αμελλητί τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, υποβάλλοντας τον επικαιροποιημένο κατά το καταβληθέν μέρος οφειλών πίνακα χρεών.

δ) Όσο διαρκεί η ρύθμιση καταβολής των οφειλών της παρούσας παραγράφου ή η αναστολή είσπραξης των οφειλών, αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95) και δεν συμπληρώνεται αυτή πριν από την πάροδο ενός (1) έτους από τη λήξη της αναστολής. Επιπλέον, αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής, που επιβλήθηκε σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.»



