Την «προξενήτρα» της αγοράς εργασίας ενεργοποιεί η ΔΥΠΑ: Πώς λειτουργεί το JOBMATCH 2.0

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Μια ακόμη τουριστική σεζόν ετοιμάζεται να εκκινήσει με σημαντικές ελλείψεις σε εργατικά χέρια. Η αγορά εκτιμά πως αυτή τη στιγμή λείπουν από τους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης περί τις 80.000 εργατικά χέρια. Στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης πάντως θεωρούν το νούμερο υπερβολικό καθώς στη δική της βάση δεδομένων οι υπηρεσίες των δύο αυτών κλάδων έχουν δηλώσει μόλις 2.500 κενές θέσεις.

Σε κάθε περίπτωση η ΔΥΠΑ καλεί τις επιχειρήσεις να δηλώσουν τις ελλείψεις και ταυτόχρονα ενεργοποιεί την «προξενήτρα» της αγοράς εργασίας, το αναβαθμισμένο JOBMATCH 2.0 σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει έναν δεσμό ανάμεσα στον επιχειρηματικό κόσμο της εστίασης και του τουρισμού και όσους αναζητούν εργασία στους συγκεκριμένους τομείς.

Το ψηφιακό αυτό εργαλείο έχει 2 μορφές. Την πλατφόρμα jobmatch.dypa.gov.gr για τις επιχειρήσεις και την εφαρμογή JOBmatch για τους υποψήφιους εργαζομένους.

Λειτουργεί όπως περίπου οι «ηλεκτρονικές προξενήτρες», δηλαδή τις πλατφόρμες γνωριμιών ματσάροντας τους ενδιαφερόμενους ανάλογα με τις προτιμήσεις που έχουν δηλώσει στα προφίλ τους.

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να βρει εργαζομένους δημιουργεί λογαριασμό στην πλατφόρμα και καταχωρεί μεταξύ άλλων:

Τις ειδικότητες που αναζητά (καθαρίστριες, σερβιτόρους, προσωπικό υποδοχής, μάγειρες κτλ.)

Το είδος της απασχόλησης (πλήρης, μερική, εποχική)

Χρονικό διάστημα και επιθυμητή έναρξη απασχόλησης

Προσφερόμενο μισθολογικό εύρος και τυχόν άλλες παροχές

Την ίδια στιγμή κάποιος που αναζητεί εργασία κατεβάζει την εφαρμογή στο κινητό του και καταχωρεί στο προφίλ του μεταξύ άλλων:

Την ειδικότητα του

ο χρονικό διάστημα διαθεσιμότητας

Την επιθυμητή αμοιβή

Τις γεωγραφικές περιοχές που διατίθεται να εργαστεί

Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η πλατφόρμα με τον ειδικό αλγόριθμο που έχει και ματσάρει επιχειρήσεις με εργαζόμενους.

Η πλατφόρμα λειτούργησε και πέρυσι όμως φέτος είναι πολύ αναβαθμισμένη δίνοντας νέες δυνατότητες σε εργοδότες και εργαζόμενους.

Για παράδειγμα:

Επιτρέπει τη δυνατότητα online συνεντεύξεων μέσω βιντεοκλήσης (δεν μπορούσε να γίνει πέρυσι)

Δίνεται η δυνατότητα προσθήκης βιογραφικού στο προφίλ του χρήστη ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον υποψήφιο εργαζόμενο τους.

Κάθε φορά που ο αλγόριθμος βρίσκει για τον υποψήφιο έναν δυνητικά κατάλληλο εργοδότη (γίνεται δηλαδή το ματσάρισμα) ειδοποιούνται και οι δύο σε πραγματικό χρόνο

Στο Υπουργείο Εργασίας και στη ΔΥΠΑ είναι αισιόδοξοι για καλύτερα αποτελέσματα φέτος σε σχέση με – διόλου ευκαταφρόνητα πάντως – περσινά σύμφωνα με τα οποία:

Στην πλατφόρμα εγγράφηκαν 2.695 επιχειρήσεις και 19.143 πολίτες, 9.408 (49%) εκ των οποίων ήταν άνεργοι

Προσφέρθηκαν περισσότερες από 13.700 θέσεις εργασίες

Έγιναν 33.016 αντιστοιχίσεις (matches)

Πραγματοποιήθηκαν 9.342 συνεντεύξεις χωρίς καμία διαμεσολάβηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.