Η αμερικανική οικονομία συρρικνώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2025, τροφοδοτώντας τους φόβους για ύφεση στην αρχή της δεύτερης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διεξάγει έναν δυνητικά δαπανηρό εμπορικό πόλεμο, σύμφωνα με το CNBC.

Ειδικότερα, το αμερικανικό ΑΕΠ μειώθηκε με ρυθμό 0,3% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με έκθεση του Υπουργείου Εμπορίου την Τετάρτη.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν αύξηση της οικονομίας 0,4% μετά την αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,4% το τέταρτο τρίμηνο του 2024. Ωστόσο, τις τελευταίες περίπου ημέρες ορισμένοι οικονομολόγοι της Wall Street άλλαξαν τις προβλέψεις τους σε αρνητική εικόνα, κυρίως λόγω της απροσδόκητης αύξησης των εισαγωγών, καθώς οι εταιρείες και οι καταναλωτές προσπάθησαν να προλάβουν τους δασμούς Τραμπ που εφαρμόστηκαν στις αρχές Απριλίου.

Πράγματι, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 41,3% στο τρίμηνο, λόγω της αύξησης των αγαθών κατά 50,9%. Οι εισαγωγές αφαιρούν από το ΑΕΠ, οπότε η συρρίκνωση της ανάπτυξης δεν μπορεί να θεωρηθεί τόσο αρνητική, δεδομένου ότι η τάση μπορεί να αντιστραφεί τα επόμενα τρίμηνα. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,8%.

«Ίσως ένα μέρος αυτής της αρνητικότητας να οφείλεται στη βιασύνη στις εισαγωγές πριν από την αύξηση των δασμών, αλλά δεν υπάρχει απλά κανένας τρόπος για τους αναλυτές να το περιγράψουν αυτό. Η ανάπτυξη έχει απλώς εξαφανιστεί», δήλωσε ο Chris Rupkey, επικεφαλής οικονομολόγος της Fwdbonds.

Οι καταναλωτικές δαπάνες επιβραδύνθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου, αλλά παρέμειναν θετικές. Οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 1,8% για την περίοδο, στη βραδύτερη τριμηνιαία αύξηση από το β' τρίμηνο του 2023 και χαμηλότερα από την αύξηση κατά 4% το προηγούμενο τρίμηνο.

Επιπλέον, οι ιδιωτικές εγχώριες επενδύσεις εκτινάχθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 21,9%, κυρίως λόγω της αύξησης των δαπανών για εξοπλισμό κατά 22,5%, η οποία θα μπορούσε επίσης να οφείλεται σε δασμούς.

«Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το ΑΕΠ υπέστη πλήγμα το πρώτο τρίμηνο, κυρίως επειδή το εμπορικό ισοζύγιο εκτοξεύθηκε, καθώς οι εταιρείες εισήγαγαν αγαθά με τρελό ρυθμό για να αποφύγουν τους δασμούς. Ο πιο αποκαλυπτικός αριθμός ήταν οι καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες αυξήθηκαν, αλλά με σχετικά αδύναμο ρυθμό», δήλωσε ο Robert Frick, εταιρικός οικονομολόγος της Navy Federal Credit Union.

Πτώση στη Wall Street

Στο μεταξύ, πτωτικά κινείται η Wall Street, έχοντας όμως μαζέψει αρκετά τις απώλειες που κατέγραφε στο άνοιγμα της αγοράς. Ειδικότερα, ο Dow Jones καταγράφει πτώση 0,58% ή 233 μονάδων στις 40.293 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,84% ή 47 μονάδες στις 5.512 μονάδες και ο Nasdaq καταγράφει απώλειες 1,31% ή 209 μονάδων στις 17.248 μονάδες. Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο Dow έχαε πάνω από 1,5%, ο S&P 500 υποχωρούσε κοντά στο 2% και ο Nasdaq κατέγραφε βουτιά άνω του 2,5%.

Σχόλιο Τραμπ

Σχολιάζοντας τα στοιχεία για το ΑΕΠ και την πτώση στο χρηματιστήριο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μέσω ανάρτησης στο Truth Social ότι «αυτό είναι το Χρηματιστήριο του Μπάιντεν, όχι του Τραμπ. Δεν ανέλαβα μέχρι τις 20 Ιανουαρίου. Οι δασμοί θα αρχίσουν σύντομα να επιβάλλονται και οι εταιρείες αρχίζουν να μεταφέρονται στις ΗΠΑ σε αριθμό ρεκόρ».

Ακόμη, υποστήριξε ότι: «Η χώρα μας θα αναπτυχθεί, αλλά πρέπει να απαλλαγούμε από τις πολιτικές του Μπάιντεν. Αυτό θα πάρει λίγο χρόνο, δεν έχει ΤΙΠΟΤΑ να κάνει με τους δασμούς, μόνο το ότι μας άφησε με κακά νούμερα, αλλά όταν αρχίσει η έκρηξη, δεν θα έχει προηγούμενο. ΝΑ ΕΊΣΤΕ ΥΠΟΜΟΝΕΤΙΚΟΊ!!!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.