Στο στόχαστρο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε για μια ακόμα φορά την Τετάρτη ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, με αφορμή τα επιτόκια.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί την Τετάρτη ότι γνωρίζει περισσότερα για τα επιτόκια από τον πρόεδρο της Federal Reserve, επαναλαμβάνοντας ότι τα επιτόκια στις ΗΠΑ θα πρέπει να μειωθούν περαιτέρω.

«Τα επιτόκια των ενυπόθηκων δανείων έχουν μειωθεί ελαφρώς, παρότι έχω έναν άνθρωπο στη Fed, του οποίου δεν είμαι θαυμαστής», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο.

«Θα πρέπει να μειώσει τα επιτόκια. Νομίζω ότι καταλαβαίνω πολύ καλύτερα τα επιτόκια από αυτόν, διότι εγώ χρειάστηκε όντως να χρησιμοποιήσω τα επιτόκια», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.



Πηγή: skai.gr

