Ο ΟΠΑΠ ανακαινίζει σχολεία για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην πλημμυροπαθή Καρδίτσα

Μια νέα κοινωνική πρωτοβουλία, υλοποιεί ο ΟΠΑΠ με στόχο τη στήριξη σχολικών μονάδων για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, η οποία επλήγη από την κακοκαιρία Daniel και τις καταστροφικές πλημμύρες, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα, ο ΟΠΑΠ θα ανακαινίσει το σχολικό συγκρότημα που στεγάζει το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σοφάδων και το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Σοφάδων.

Το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα εξυπηρετεί μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από όλη την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. Το έργο ανακαίνισης του ΟΠΑΠ, σε αυτή τη σχολική μονάδα, εστιάζει στην αναβάθμιση των σχολικών υποδομών, καλύπτοντας μηχανολογικά και δομικά στοιχεία, καθώς και εξοπλισμό για τις καθημερινές δραστηριότητες.

Επιπλέον, με γνώμονα την ολοκληρωμένη στήριξη των ειδικών σχολείων της περιοχής, ο ΟΠΑΠ θα υλοποιήσει εργασίες ανακαίνισης και στο Ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Καρδίτσας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΠΑΠ θα πραγματοποιήσει παρεμβάσεις στο κτίριο που στεγάζει τα δύο σχολεία και θα παράσχει ειδικό εξοπλισμό, ώστε να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο, ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά.

Συνολικός στόχος της πρωτοβουλίας του ΟΠΑΠ είναι τα σχολεία να ανταποκρίνονται στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περισσότερων από 100 μαθητών και των παιδαγωγών τους. Για την υλοποίηση των εκτεταμένων εργασιών που δρομολογούνται στις κτιριακές εγκαταστάσεις των σχολικών μονάδων, ο ΟΠΑΠ συνεργάζεται άμεσα με τους Δήμους Καρδίτσας και Σοφάδων.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Οδυσσέας Χριστοφόρου, τόνισε: «Για τον ΟΠΑΠ, η κοινωνική προσφορά και η αλληλεγγύη αποτελούν βασικές προτεραιότητες και η στήριξη των περιοχών που επλήγησαν από τις πρωτοφανείς πλημμύρες του περασμένου Σεπτεμβρίου ήταν κάτι αυτονόητο. Για όλους εμάς, λοιπόν, το έργο στα ειδικά σχολεία των Σοφάδων και της Καρδίτσας είναι ιδιαίτερα σημαντικό.Προσωπικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις δημοτικές αρχές των δύο περιοχών για την εποικοδομητική συνεργασία. Είμαι σίγουρος ότι μαζί θα βελτιώσουμε τους χώρους εκπαίδευσης στα ειδικά σχολεία, όπως αξίζει στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς».

Εταιρικό προφίλ

Ο ΟΠΑΠ είναι η κορυφαία εταιρεία τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα και μία από τις πλέον καταξιωμένες στον κλάδο της παγκοσμίως. Ιδρύθηκε το 1958 και δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή και διαχείριση αριθμοπαιχνιδιών, παιχνιδιών αθλητικού στοιχήματος, αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος, λαχείων, στιγμιαίων τυχερών παιχνιδιών και παιγνιομηχανημάτων (VLTs) στην Ελλάδα. Επιπλέον, ο ΟΠΑΠ κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο ως προς την ενσωμάτωση των παγκόσμιων αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στις δραστηριότητες του. Ταυτόχρονα, ο ΟΠΑΠ κατέχει εξέχουσα θέση μεταξύ των πλέον κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Μέσω εκτενούς προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, το οποίο επικεντρώνεται στην Υγεία, τον Αθλητισμό και την Απασχόληση, η εταιρεία στηρίζει έμπρακτα και διαχρονικά την ελληνική κοινωνία.

Πηγή: skai.gr

