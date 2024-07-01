ΕΣΠΑ 2014-2020: Ισχυρό Αναπτυξιακό Αποτύπωμα για Όλους

Ειδική εκδήλωση για το Ισχυρό Αναπτυξιακό Αποτύπωμα που άφησε στην Ελλάδα η περίοδος ΕΣΠΑ 2014-2020 διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024, στο Ωδείο Αθηνών.

Μέσα σε ένα απαιτητικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, τα έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συνολικό προϋπολογισμό 20,9 δισ. ευρώ, συνέβαλαν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Εστιάζοντας στη συμβολή των έργων του ΕΣΠΑ στην επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, στην ειδική αυτή εκδήλωση θα λάβουν μέρος ωφελούμενοι των έργων ΕΣΠΑ που θα μιλήσουν για τις ευκαιρίες που έλαβαν με υψηλόβαθμα στελέχη της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στην εκδήλωση θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, ενώ κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Επίσης, με παρεμβάσεις τους, στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.