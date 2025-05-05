Σενάρια κατάργησης του ΕΝΦΙΑ δεν είναι στις προτεραιότητές μας, ανάφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου.

Ο υπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στην κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων και χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες ανέφερε ότι «τα μέτρα ανακοινώνονται σε άλλη πόλη και από άλλο Κυριάκο».

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης εκτίμησε ότι η παραοικονομία στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει από το 30% ενδεχομένως και κάτω από 15% και αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής με την ενεργοποίηση μέτρων όπως το ψηφιακό πελατολόγιο και το ψηφιακό δελτίο αποστολής, αλλά και το Μητρώο Ενοικιαστών το οποίο μέσα από διασταυρώσεις στοιχείων θα αποκαλύψει αδήλωτα ενοίκια.

