Πακέτο φοροελαφρύνσεων σε ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι αποκτούν εισοδήματα από ενοίκια βρίσκεται στο τραπέζι της κυβέρνησης, με τις όποιες παρεμβάσεις να συνδέονται με το πλέγμα των μέτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», στόχος των ελαφρύνσεων, οι οποίες εξετάζεται να περιληφθούν στο καλάθι της ΔΕΘ, είναι να δοθούν κίνητρα σε χιλιάδες ιδιοκτήτες προκειμένου να ανοίξουν και να ρίξουν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης κλειστές κατοικίες, αλλά και να περιοριστεί το φαινόμενο της απόκρυψης από την Εφορία των πραγματικά αποκτούμενων εισοδημάτων από ενοίκια.

Τα σενάρια

Τα σενάρια με τις παρεμβάσεις που εξετάζονται προβλέπουν:

Αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων από ενοίκια με μείωση του πρώτου συντελεστή από 15% σε 5% για εισοδήματα έως 5.000 ευρώ ή και με προσθήκη ενός ή ενδεχομένως και δυο νέων συντελεστών στην κλίμακα.

Εναλλακτικά εξετάζεται η φορολόγηση των εισοδημάτων από ακίνητα με βάση την κλίμακα και τους συντελεστές φορολόγησης των εισοδημάτων που αποκτούν οι μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες, μέτρο το οποίο έχουν προτείνει οι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ).

Σήμερα, το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια φορολογείται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ βάσει κλίμακας στην οποία ισχύουν συντελεστές 15%-45%. Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται συντελεστές:

15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του εισοδήματος

35% για το τμήμα του εισοδήματος από τα 12.0001 έως τα 35.000 ευρώ

45% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ

Φοροελαφρύνσεις

Σε περίπτωση που εφαρμοστεί ένας νέος εισαγωγικός συντελεστής 5% για το τμήμα του εισοδήματος έως 5.000 ευρώ, τότε ο φόρος μειώνεται κατά 500 ευρώ τον χρόνο, από 750 ευρώ σήμερα σε 250 ευρώ. Η μείωση αυτή θα περάσει και στα εισοδήματα από ακίνητα που υπερβαίνουν τα 5.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, για κάποιον που εισπράττει ενοίκια 12.000 ευρώ τον χρόνο, ο φόρος από 1.800 ευρώ περιορίζεται σε 1.300 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

