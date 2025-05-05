Bloomberg: Η ΕΕ θα προτείνει την απαγόρευση των ρωσικών εισαγωγών φυσικού αερίου έως το τέλος του 2027

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να προτείνει μέτρα για την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το τέλος του 2027, καθώς το μπλοκ πιέζει να διακόψει τους δεσμούς με τη χώρα που κάποτε ήταν ο μεγαλύτερος ενεργειακός προμηθευτής της, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Παρά τις προσπάθειες να μειωθούν οι αγορές μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι φθηνές εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου αποδεικνύονται δύσκολο να εξαλειφθούν σε μια εποχή που το μπλοκ των 27 χωρών αγωνίζεται να μειώσει τις τιμές της ενέργειας. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για την Ευρώπη είναι η αλματώδης αύξηση των ρωσικών προμηθειών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), οι οποίες εκτινάχθηκαν σε επίπεδο ρεκόρ αφού η Gazprom περιόρισε σημαντικά τις αποστολές μέσω αγωγών.

Οι εισαγωγές από τη Ρωσία συρρικνώθηκαν σε περίπου 19% των συνολικών αγορών φυσικού αερίου της ΕΕ πέρυσι, από πάνω από 40% πριν από τον πόλεμο. Για να προχωρήσει σε ένα σχέδιο περιορισμού αυτής της εξάρτησης, η ΕΕ σχεδιάζει να προτείνει τον Ιούνιο την απαγόρευση όλων των εισαγωγών φυσικού αερίου στο πλαίσιο νέων συμφωνιών προμήθειας με τη Ρωσία και υφιστάμενων συμβάσεων spot. Τα μέτρα αυτά -που καλύπτουν συμβόλαια spot που αντιστοιχούν περίπου στο ένα τρίτο των εισαγωγών- θα τεθούν σε ισχύ το αργότερο έως το τέλος του 2025.

Όπως και το αέριο μέσω των αγωγών, η πλειονότητα του ρωσικού LNG αγοράζεται στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων συμβάσεων με ευρωπαίους αγοραστές με ρήτρες take-or-pay - και παραμένει δύσκολο να ξεφύγει κανείς από αυτές. Στα σχέδια που θα παρουσιαστούν στο Στρασβούργο την Τρίτη, η Κομισιόν πρόκειται να ανακοινώσει πρόταση τον επόμενο μήνα για την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου, τόσο μέσω αγωγών όσο και με τη μορφή LNG στο πλαίσιο αυτών των μακροπρόθεσμων συμφωνιών. Η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από το τέλος του 2027.

Αυτό το χρονοδιάγραμμα βασίζεται στην ικανότητα του μπλοκ να προμηθευτεί εναλλακτικά LNG από τις ΗΠΑ, το Κατάρ, τον Καναδά και την Αφρική, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση του ζητήματος. Οι αγορές από τις ΗΠΑ συζητούνται στο πλαίσιο των εμπορικών συνομιλιών με την κυβέρνηση Τραμπ, ανέφερε το Bloomberg την περασμένη εβδομάδα.

Το σχέδιο για τη σταδιακή κατάργηση του φυσικού αερίου θα έχει περιορισμένες επιπτώσεις στις τιμές και την ενεργειακή ασφάλεια, δεδομένων των μεγάλων ποσοτήτων υγροποιημένου φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο που πρόκειται να έρθουν στην αγορά τα επόμενα χρόνια, ανέφεραν οι πηγές του πρακτορείου. Τα σχέδια ενδέχεται να τροποποιηθούν πριν από την ανακοίνωση της Τρίτης, πρόσθεσαν οι πηγές του Bloomberg.

Πηγή: skai.gr

