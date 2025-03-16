Διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, περαιτέρω μειώσεις φόρων για τους συνεπείς φορολογούμενους με επίκεντρο τη μεσαία τάξη και ταχύτερη απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για την υλοποίηση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων είναι οι βασικές προτεραιότητες του υπουργείου Οικονομικών για την επόμενη διετία.

Η αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών με την τοποθέτηση του Κυρ. Πιερρακάκη στο τιμόνι της οικονομίας, δεν αλλάζει τους βασικούς στόχους της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, η οποία θα εξακολουθήσει να βασίζεται στην ισχυρή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, στην υπεραπόδοση του προϋπολογισμού και στη μεγάλη ευκαιρία που αποτελούν για τη χώρα τα 36 δισ. ευρώ του εθνικού προγράμματος Ελλάδα 2.0.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει μπροστά του ένα κρίσιμο εξάμηνο κατά το οποίο θα πρέπει να εκπληρωθούν δεκάδες ορόσημα και στόχοι προκειμένου να επιτευχθεί η εκταμίευση επιπλέον πόρων που υπερβαίνουν τα 9 δισ ευρώ και αφορούν την 6η και 7η δόση του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για να κερδηθεί το μεγάλο εθνικό στοίχημα της πλήρους απορρόφησης των κονδυλίων του Ελλάδα 2.0 έως και τα μέσα του 2026. Μέχρι τότε η χώρα μας θα πρέπει να έχει επιτύχει την απορρόφηση 18 δισ. ευρώ που απομένουν καθώς έχουν ήδη εισπραχθεί 18 δισ. ευρώ από το Ταμείο. Προϋπόθεση είναι, από σήμερα έως και τον Ιούνιο του 2026 να ολοκληρωθεί η υλοποίηση 240 οροσήμων που απομένουν για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.

Η υπεραπόδοση του προϋπολογισμού τον Ιανουάριο προμηνύει υπέρβαση και του εφετινού στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα, όπως συνέβη και πέρυσι, δημιουργώντας τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τις περαιτέρω μειώσεις φόρων που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Στην ιδιαίτερα θετική αυτή εξέλιξη έρχεται να προστεθεί το σχέδιο της Κομισιόν για την ρήτρα διαφυγής των αμυντικών δαπανών από το έλλειμμα των χωρών μελών. Η τελική πρόταση της Κομισιόν πρόκειται να ανακοινωθεί στις 19 Μαρτίου, οπότε θα γίνει σαφές το ακριβές ποσοστό των αμυντικών δαπανών που θα εξαιρεθεί από το έλλειμμα. Σε κάθε περίπτωση, με την εξαίρεση αυτή, ωφελημένη θα βγει η Ελλάδα που δαπανά σχεδόν το 3% του ΑΕΠ σε εξοπλιστικά προγράμματα. Το κέρδος θα είναι η σημαντική διεύρυνση των δημοσιονομικών περιθωρίων για εφέτος και τα επόμενα χρόνια τα οποία θα αξιοποιηθούν για να επιστρέψει στους συνεπείς φορολογούμενους και σε άλλες ευρύτερες κατηγορίες των πολιτών το μέρισμα της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Βάση των δεδομένων αυτών η κυβέρνηση σχεδιάζει ήδη την ατζέντα των νέων φοροελαφρύνσεων που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. Οι αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν τους επόμενους μήνες, αφού «κλειδώσουν» - βάσει των αποφάσεων της Κομισιόν για τη ρήτρα διαφυγής των αμυντικών δαπανών και των οριστικών εκτιμήσεων για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2024 - τα δημοσιονομικά περιθώρια που θα «χρηματοδοτήσουν» το πακέτο των νέων μειώσεων φόρων.

Μεταξύ άλλων στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για τις αλλαγές στη φορολογία περιλαμβάνονται:

Η εφαρμογή νέας φορολογικής κλίμακας με συντελεστές που θα οδηγούν σε ελαφρύνσεις για εισοδήματα έως 40-50.000 ευρώ. Πρόκειται για εισοδήματα που οριοθετούν τη μεσαία τάξη.

Η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης

Η περαιτέρω μείωση των εισφορών για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, πέραν της προγραμματισμένης μείωσης κατά 0,5% που έχει ανακοινωθεί για το 2027.

Εξετάζονται ακόμη πρόσθετες παρεμβάσεις για νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ καθώς και για μείωση της αυτοτελούς φορολόγησης των ενοικίων.

