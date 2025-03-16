Η στιγμή για το ετήσιο ραντεβού των πολιτών με την Εφορία έφτασε. Τη Δευτέρα, 17 Μαρτίου, ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Taxis και οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις έως και τις 15 Ιουλίου.

Η φετινή διαδικασία έχει αρκετές αλλαγές σε σχέση με πέρυσι και οι φορολογούμενοι θα πρέπει να τις γνωρίζουν προκειμένου να αποφύγουν επιπρόσθετη ταλαιπωρία. Ειδικότερα, θα πρέπει να προσέχουν την τήρηση των συγκεκριμένων ημερομηνιών, καθώς η βασική φιλοσοφία είναι πως όσο νωρίτερα υποβάλει κάποιος τη δήλωσή του, τόσο περισσότερο θα ωφεληθεί.

Αλλαγές υπάρχουν επίσης και στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίες θα υποβληθούν αυτόματα. Και εδώ οι φορολογούμενοι καλό θα ήταν να προχωρήσουν σε έναν αρχικό έλεγχο, ώστε να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει ήδη στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ και τα οποία προέρχονται από τους εργοδότες και τους αρμόδιους φορείς, οι προεκκαθαρισμένες δηλώσεις αναμένονται να ξεπεράσουν τα 1,3 εκατομμύρια για το 2024 και αφορούν πάνω από 1,5 εκατομμύρια φορολογούμενους, κάτι που μεταφράζεται σε επιπλέον 100.000 δηλώσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Για τους φορολογούμενους που διαπιστώνουν ότι τα στοιχεία στη φορολογική δήλωση είναι πλήρως προσυμπληρωμένα και ακριβή, δεν απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους τους για την υποβολή της δήλωσης. Η ΑΑΔΕ θα οριστικοποιήσει την υποβολή αυτή στις 25 Απριλίου 2025. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις η διαδικασία για αυτούς θα είναι σχεδόν αυτοματοποιημένη, κάτι που εξοικονομεί χρόνο και αποφεύγει τυχόν λάθη ή καθυστερήσεις.

Προθεσμίες και διόρθωση στοιχείων

Αν για οποιονδήποτε λόγο τα προσυμπληρωμένα στοιχεία είναι ανακριβή ή ελλιπή, οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να τροποποιήσουν ή να συμπληρώσουν τα ορθά στοιχεία. Για το σκοπό αυτό, μπορούν να υποβάλουν:

1. Αρχική Δήλωση: Αν δεν έχουν υποβάλει δήλωση μέχρι την Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025, θα πρέπει να το κάνουν πριν την ημερομηνία αυτή.

2. Τροποποιητική Δήλωση: Αν η αρχική δήλωση έχει ήδη υποβληθεί αλλά περιέχει λάθη ή ελλείψεις, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, χωρίς κυρώσεις, από την Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025, μέχρι την Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025. Αυτή η τροποποιητική δήλωση θα θεωρείται αρχική, χωρίς την επιβολή προστίμων.

Ποιοι θα πληρώσουν χαμηλότερο φόρο

Σύμφωνα με το νέο φορολογικό πλαίσιο, αρκετοί φορολογούμενοι θα πληρώσουν χαμηλότερο φόρο, ενώ θα υπάρχουν και περιπτώσεις κάποιων που θα κληθούν να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Στους «κερδισμένους» ανήκουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκι», οι ιδιοκτήτες ακινήτων που προχώρησαν σε ανακαινίσεις, οι αγρότες με προστατευόμενα τέκνα και εκείνοι που εκμίσθωσαν ακίνητα μέσω Airbnb ή τα ανακαίνισαν μετά από χρόνια που ήταν κλειστά.

* Ανακαινίσεις ακινήτων: Ιδιοκτήτες ακινήτων που προχώρησαν σε ανακαίνιση το 2024 θα δουν μειωμένο φόρο έως 3.200 ευρώ για δαπάνες μέχρι 16.000 ευρώ.

* Ελεύθεροι επαγγελματίες: Η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος προσφέρει μείωση 325 ευρώ, ενώ το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50% σε περιοχές κάτω των 1.500 κατοίκων.

* Εργαζόμενοι με «μπλοκάκι»: Θα έχουν όφελος από 400 έως 500 ευρώ λόγω της κατάργησης του τέλους επιτηδεύματος.

* Ιδιοκτήτες κλειστών διαμερισμάτων: Οι ιδιοκτήτες που εκμίσθωσαν ακίνητα που ήταν κλειστά για τουλάχιστον 3 χρόνια θα απαλλαγούν από φόρο για τα ενοίκια του τελευταίου τριμήνου του 2024.

* Αγρότες με προστατευόμενα τέκνα: Το αφορολόγητο όριο αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ, με όφελος έως 240 ευρώ για αγρότες με 4 παιδιά.

Ωστόσο, ορισμένοι φορολογούμενοι θα αντιμετωπίσουν αυξημένα φορολογικά βάρη το 2025, κυρίως λόγω απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή αύξησης των εισοδημάτων τους.

Διαδικασία υποβολής και πληρωμής

Η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων θα ξεκινήσει στις 17 Μαρτίου 2025 και θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουλίου 2025, χωρίς παράταση. Όσοι υποβάλουν τη δήλωσή τους έως τις 30 Απριλίου και εξοφλήσουν τον φόρο εφάπαξ, θα επωφεληθούν από έκπτωση 4%, ενώ η έκπτωση για τις δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου μειώνεται σε 3% και 2%.

Συγκεκριμένα, η έκπτωση εφάπαξ πληρωμής διαμορφώνεται ως εξής:

* 4% για δηλώσεις που υποβάλλονται έως τις 30 Απριλίου

* 3% για δηλώσεις από 1η Μαΐου έως 15 Ιουνίου

* 2% για δηλώσεις από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου

Η έκπτωση ισχύει μόνο εφόσον η πληρωμή πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου.

Η πληρωμή του φόρου θα γίνει σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση να λήγει στο τέλος Ιουλίου και την τελευταία να καταβάλλεται τον Φεβρουάριο του 2026. Οι φορολογούμενοι που επιλέγουν να καταβάλουν το φόρο σε δόσεις θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις ημερομηνίες αυτές, ώστε να αποφύγουν πρόστιμα για καθυστερήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

