ΔΝΤ: Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη της βρετανικής οικονομίας μειώθηκαν

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) υποβάθμισε την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της βρετανικής οικονομίας, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνέπειες της δασμολογικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση του διεθνούς οργανισμού, η ανάπτυξη της βρετανικής οικονομίας αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,1% για το 2025 και στο 1,4% για το 2026.

Η επιδείνωση του οικονομικού τοπίου αποδίδεται σε τρεις βασικούς παράγοντες:

Η άνοδος του κόστους δανεισμού που σχετίζεται με την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ.

Ο υψηλός πληθωρισμός, αποτέλεσμα των παγκόσμιων διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Το αυξημένο ενεργειακό κόστος, με φόντο την παρατεταμένη αστάθεια που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Σχολιάζοντας τα παραπάνω, η υπουργός οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς δήλωσε: «Το ΔΝΤ έχει αναγνωρίσει ότι αυτή η κυβέρνηση πραγματοποιεί μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω του σχεδίου μας για αλλαγή. Η έκθεση δείχνει επίσης ξεκάθαρα ότι ο κόσμος έχει αλλάξει, γι' αυτό θα είμαι στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα για να υπερασπιστώ τα βρετανικά συμφέροντα και να υποστηρίξω το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο».

Στην έκθεσή του το ΔΝΤ επισημαίνει ότι οι πολλαπλοί δασμοί που επιβάλλει η Ουάσιγκτον δημιουργούν ένα κλίμα οικονομικής αβεβαιότητας, που απειλεί την εύθραυστη ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας. «Η αβεβαιότητα, ειδικά σε ό,τι αφορά την εμπορική πολιτική, έχει εκτιναχθεί σε πρωτοφανή επίπεδα», σημειώνει η έκθεση, προσθέτοντας πως οι πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ «έρχονται ενάντια σε μια ήδη ψυχρή οικονομική δυναμική».

Πάντως, το ΔΝΤ αναβάθμισε τις προβλέψεις ανάπτυξης της βρετανικής οικονομίας για το 2028 και το 2029 κατά 0,1%.



