ΕΚΤ: Σε καλό δρόμο η Βουλγαρία να υιοθετήσει το ευρώ από 1/1/2026

Η Βουλγαρία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο προς την οικονομική σύγκλιση με τη ζώνη του ευρώ από το 2024 και μετά, σύμφωνα με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη Σύγκλιση που δημοσιεύθηκε σήμερα, Τετάρτη.

«Αυτή η θετική αξιολόγηση της σύγκλισης ανοίγει τον δρόμο ώστε η Βουλγαρία να υιοθετήσει το ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2026 και να γίνει το 21ο κράτος μέλος της ΕΕ που θα συμμετέχει στη ζώνη του ευρώ», αναφέρει ο Philip R. Lane, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ. «Θα ήθελα να συγχαρώ τη Βουλγαρία για την εξαιρετική αφοσίωση που επέδειξε προκειμένου να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες προσαρμογές», τόνισε.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της ΕΚΤ, η Βουλγαρία βρίσκεται εντός των τιμών αναφοράς για τα κριτήρια σύγκλισης και συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις. Έχοντας συμμετάσχει στον μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών (ΜΣΙ ΙΙ) και στην τραπεζική ένωση από τις 10 Ιουλίου 2020, η Βουλγαρία κάνει ένα ακόμη βήμα προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση σε ένα περιβάλλον δύσκολων οικονομικών συνθηκών.

Η επίτευξη ενός περιβάλλοντος που θα συντελεί σε διατηρήσιμη σύγκλιση στη Βουλγαρία απαιτεί την άσκηση οικονομικών πολιτικών προσανατολισμένων στη σταθερότητα και την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ευρείας κλίμακας. Αυτές οι πολιτικές εξετάζονται διεξοδικότερα στην έκθεση.

Σε ό,τι αφορά το κριτήριο της σταθερότητας των τιμών, τον Απρίλιο του 2025, ο δωδεκάμηνος μέσος ρυθμός πληθωρισμού βάσει του ΕνΔΤΚ στη Βουλγαρία διαμορφώθηκε σε 2,7%, δηλαδή λίγο χαμηλότερα από την τιμή αναφοράς 2,8% (Διάγραμμα 1). Η τιμή αναφοράς βασίζεται στα τρία κράτη μέλη με τις καλύτερες επιδόσεις σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα των τιμών, δηλαδή την Ιρλανδία (1,2%), τη Φινλανδία (1,3%) και την Ιταλία (1,4%), και υπολογίζεται με βάση τους μέσους ρυθμούς πληθωρισμού τους κατά τους τελευταίους 12 μήνες συν 1,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Σε ό,τι αφορά το κριτήριο για τα δημόσια οικονομικά, η Βουλγαρία δεν έχει υποβληθεί σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος από το 2012 και μετά. Το δημοσιονομικό έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης της χώρας διαμορφώθηκε σε 3,0% του ΑΕΠ το 2024, δηλαδή στο επίπεδο της τιμής αναφοράς 3% (Διάγραμμα 2). Ο λόγος του ακαθάριστου χρέους της γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε 24,1%, δηλαδή αρκετά χαμηλότερα από την τιμή αναφοράς 60%, και έχει παραμείνει πολύ χαμηλότερα του 60% τα τελευταία 20 έτη.

Σε ό,τι αφορά το κριτήριο της συναλλαγματικής ισοτιμίας, το λεβ Βουλγαρίας συμμετείχε στον ΜΣΙ ΙΙ κατά τη διετή περίοδο αναφοράς από τις 20 Μαΐου 2023 μέχρι τις 19 Μαΐου 2025. Κατά την περίοδο αναφοράς, το λεβ δεν παρουσίασε απόκλιση από την κεντρική ισοτιμία των 1,95583 λεβ ανά ευρώ. Η Βουλγαρία ολοκλήρωσε σχεδόν όλες τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά την ένταξη στον ΜΣΙ ΙΙ, αλλά χρειάζεται περαιτέρω πρόοδος για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εξακολουθούν να υπάρχουν στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Κατά την περίοδο αναφοράς από τον Μάιο του 2024 μέχρι τον Απρίλιο του 2025, τα μακροπρόθεσμα επιτόκια στη Βουλγαρία διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο σε 3,9% και ήταν επομένως χαμηλότερα από την τιμή αναφοράς 5,1% για το κριτήριο της σύγκλισης των επιτοκίων.

Σε ό,τι αφορά τη συμβατότητα της εθνικής νομοθεσίας, το βουλγαρικό δίκαιο είναι συμβατό με τις συνθήκες και το καταστατικό του ΕΣΚΤ, όπως ορίζει το άρθρο 131 της Συνθήκης.

Σημειώνεται πως η σημερινή έκθεση δημοσιεύθηκε κατόπιν αιτήματος της Βουλγαρίας και η επόμενη τακτική έκθεση της ΕΚΤ για τη σύγκλιση θα δημοσιευθεί το 2026.



